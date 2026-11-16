Μια τέλεια διαδρομή, με παρόντες ανθρώπους που γνωρίζουν και «μηχανές» που προκαλούν ανατριχίλα. Σημαδιακή και η υποστήριξη της Lexus, με ρόλο που ξεπερνά τα τυπικά, σε ένα διεθνές event με το κύρος ενός σημείου αναφοράς στην ιστορία της Αυτοκίνησης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: RENE OFFICIAL PH, ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Εκδήλωση με πεντάστερη επικοινωνία, χάρη στην οποία ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα όπου εξελίχθηκε, όπως και τα ιταλικά, εκεί όπου γεννήθηκε ο θεσμός-θρύλος. Πρόκειται άλλωστε για μια ειδική άσκηση, σημείο αναφοράς στον χώρο του κλασικού αυτοκινήτου, με διαστάσεις που δύσκολα αποτυπώνονται μόνο με αριθμούς. Η άψογη διοργάνωση, για δεύτερη συνεχή χρονιά στη χώρα μας, αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει ο Έλληνας όταν γνωρίζει πώς να υλοποιήσει το όραμά του, επιλέγοντας παράλληλα ικανούς συνεργάτες που κάνουν τη διαφορά, τόσο στις λεπτομέρειες όσο και στο τελικό αποτέλεσμα. Μια εκδήλωση κυριολεκτικά «made in Greece», για την οποία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί να αντέξει στον χρόνο και μάλιστα να είναι κάθε χρόνο καλύτερη, με ευφυείς πινελιές που τη διαφοροποιούν.

Η οργάνωση είναι υπόθεση του «San Marino Speed» υπό την ευθύνη του Στέλιου Φάκαλη, ο ρόλος του οποίου ξεπερνά κατά πολύ τον συντονισμό των περίπου πενήντα στελεχών της. Ιταλοί ειδικοί συνεργάστηκαν υποδειγματικά με πολύπειρους Έλληνες, ανάμεσα στους οποίους και στελέχη με εμπειρία από το Ράλλυ Ακρόπολις στο WRC. Σημαντική, πέρα από την ουσία της, και η συνεργασία με την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ), που λειτουργεί και ως πιστοποίηση της φιλοσοφίας με την οποία αντιμετωπίζει την εκδήλωση ο δημιουργός της.

Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Το τακτ που ταιριάζει στην ιστορία και στο κύρος της διοργάνωσης χαρακτηρίζει κάθε επιλογή, είτε πρόκειται για τις συνεννοήσεις με τους φορείς είτε για την επικοινωνία με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κοινό, όπως είναι οι συμμετέχοντες και φυσικά τα Μέσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Αντίστοιχα, η οργανωτική ομάδα απέδειξε ότι διαθέτει τα απαραίτητα αντανακλαστικά, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τα απρόοπτα ενός τετραήμερου «ταξιδιού». Οι ειδικές δοκιμασίες ακριβείας επιλέχθηκαν σοφά, ώστε η διαδρομή να μετατραπεί παράλληλα σε θέαμα για κατοίκους και επισκέπτες πολλών πόλεων της Πελοποννήσου, ακόμη και για όσους δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με το αυτοκίνητο.

Από το 1927 έως το 2026: σχεδόν ένας αιώνας αυτοκινητικής ιστορίας σε κίνηση και, μαζί, μια βαριά ευθύνη για όσους αναλαμβάνουν την οργάνωση, την υποστήριξη, τη δημοσιογραφική κάλυψη, τη φωτογράφιση και τη βιντεοσκόπηση μιας μετακινούμενης έκθεσης κοσμημάτων.

Αυτοκίνητα-καλλονές του χθες δίπλα σε δημιουργίες του σήμερα, σε συνδυασμούς που δύσκολα κατατάσσονται. Και ίσως τελικά αδικεί κανείς την ουσία της εκδήλωσης αν επιχειρήσει να την περιγράψει μόνο μέσα από τα αποτελέσματα των δοκιμασιών ακριβείας.

ΑΚΡΟΠΟΛΗ IN & ΟUT

Το Mille Miglia Experience Greece 2026, με 56 συμμετοχές, ξεκίνησε με τη διαδικασία του διοικητικού και του τεχνικού ελέγχου στο «Anassa City Events». Εκεί όμως προέκυψε και ουσία, με συναγωνισμό στο «Best Lap Cup – Chopard». Η Chopard, η εταιρεία ρολογιών που έχει συνδέσει το όνομά της με το Mille Miglia, προσφέρει άλλωστε και μαθήματα sport αισθητικής με τη σχετική σειρά ρολογιών της. Στον ίδιο χώρο, νωρίτερα, η Lexus, με έναν ρόλο που ξεπερνά εκείνον του «official automotive partner» της εκδήλωσης, παρουσίασε το ολοκαίνουργιο ES. Ένα luxury sedan που διατίθεται σε υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις και για το οποίο οι αναγνώστες των 4ΤΡΟΧΩΝ έχουν ήδη ενημερωθεί από το τεύχος Οκτωβρίου 2026, μέσα από τη «Γνωριμία» μας στη Δανία, στο περίφημο Tannistest. Εκπρόσωποι συνολικά 16 χωρών συμμετείχαν στη φετινή εκδήλωση, όπου υπήρχε και το έπαθλο «Italian Icon Cars», για αυτοκίνητα made in Italy με ελάχιστη ισχύ κινητήρα τους 240 ίππους. Η εκκίνηση δόθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου από την Ακρόπολη και από εκεί τα πληρώματα μπήκαν στο πρώτο σκέλος, με Δοκιμασίες Ακριβείας στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, στην πλατεία Άρεως, στο κέντρο της Τρίπολης και στην Αρχαία Ολυμπία, όπου έγινε και η πρώτη διανυκτέρευση.

Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, η εκκίνηση έγινε από την Αρχαία Ολυμπία, με προορισμό την Κυπαρισσία για την πρώτη δοκιμασία της ημέρας. Ακολούθησε το λιμάνι της Καλαμάτας και στη συνέχεια η Σπάρτη, με τη δοκιμασία στο κέντρο της πόλης, στο άγαλμα του Λεωνίδα. Η διανυκτέρευση έγινε στον Μυστρά, που φόρεσε τα καλά του δύο φορές μέσα σε μία εβδομάδα. Την Παρασκευή, τρίτη ημέρα της εκδήλωσης, τα πληρώματα κατευθύνθηκαν προς τις Κολλίνες, τόπο που πλέον γνωρίζουμε καλά με αφορμή το Ράλλυ Ακρόπολις στο WRC. Εκεί πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμασία της ημέρας και ακολούθησαν ασκήσεις ακριβείας στο λιμάνι του Ναυπλίου και στο Πόρτο Χέλι, όπου ολοκληρώθηκε το τρίτο σκέλος του ελληνικού 1000 Miglia. Επίλογος το Σάββατο, με Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας στο Πόρτο Χέλι και στην Ερμιόνη, πριν από τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα και, συγκεκριμένα, την Astir Marina Vouliagmenis. Εκεί πραγματοποιήθηκε η δοκιμασία «EKKA Yachts – San Lorenzo Trophy», σε σκηνικό που παρέπεμπε σε Μόντε Κάρλο.

Η τελετή απονομής ακολούθησε το ίδιο βράδυ, με ένα γκαλά στη λογική του Ράλλυ Μόντε Κάρλο και του Grand Prix του Μονακό. Έτσι ολοκληρώθηκε ένα μαγευτικό ταξίδι First Class 1.200 χιλιομέτρων, σε όμορφα σημεία της Πελοποννήσου, το οποίο συνδύασε την οδήγηση με πεντάστερη φιλοξενία και επικοινωνία. Μια απάντηση στην εσωστρέφεια του 2026 και, κυρίως, στην ελλιπή προβολή αντίστοιχων διοργανώσεων. Για την ιστορία, η νίκη κρίθηκε τελικά στην… ηλικία του αυτοκινήτου. Οι Τζον και Τσέλι Χούτσαμπ, με Alfa Romeo 6C 1750, και οι Τζιανλουίτζι και Φεντερίκο Σμούσι, με MG TF 115, ολοκλήρωσαν με ακριβώς τους ίδιους βαθμούς ποινής. Έτσι, σύμφωνα με τον κανονισμό, το τρόπαιο πήγε στο πλήρωμα με το μεγαλύτερο σε ηλικία αυτοκίνητο, ήτοι στους Ολλανδούς, χάρη στην Alfa Romeo του 1927, έναντι του σαφώς νεότερου MG του 2004.

ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ

Η υψηλή αισθητική με διαχρονική αξία συναντά την τεχνολογία αιχμής μιας άλλης εποχής. Η Alfa Romeo 6C του 1927 απέχει μόλις λίγους μήνες από τα εκατό χρόνια της και «δένει» με τη μαύρη 1750, που είναι κατά δύο χρόνια νεότερη. Δίπλα στις Alfa, στην Ακρόπολη, η Delahaye. Και κάπου εκεί η συζήτηση σταματούσε, αφού τα βλέμματα έμεναν σ’ αυτό το σπάνιο αυτοκίνητο του 1938, στο εργοστασιακό μπλε χρώμα του. Δημιούργημα μιας γαλλικής εταιρείας με σημαντική αγωνιστική ιστορία, που κέρδισε μεγάλους ευρωπαϊκούς αγώνες, ακόμη και στο Le Mans.

Αντίστοιχος ο θαυμασμός και για την Bugatti T35, που εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’20 και κυριάρχησε στους μεγάλους αγώνες της εποχής. Ο Γάλλος κατασκευαστής, που επέστρεψε στη σύγχρονη εποχή αρχικά με ιταλική έμπνευση και επένδυση και αργότερα με γερμανική παρέμβαση, έχει άλλωστε θέση και στην ελληνική αγωνιστική ιστορία. Με αντίστοιχα αυτοκίνητα κέρδισε τον πρώτο αγώνα ταχύτητας στην Ελλάδα, το 1926, και την πρώτη Ανάβαση Πάρνηθας, το 1931.

Ξεχωριστή και η Maserati, σε έκδοση παραγωγής από τα τέλη της δεκαετίας του ’50, με συγγένεια με την 300 S και τις αγωνιστικές της ρίζες, από την εποχή της συμμετοχής της μάρκας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων. Η Veritas RS του 1949, το γερμανικό αγωνιστικό δημιούργημα ανθρώπων με προέλευση από την BMW, με επιτυχίες στο εθνικό πρωτάθλημα της εποχής της. Δύο πανέμορφες Mercedes 300 SL, με τις χαρακτηριστικές πόρτες που ανοίγουν προς τα πάνω. Αυτοκίνητα παραγωγής της δεκαετίας του ’50, εντυπωσιακά όπου κι αν εμφανίζονται και χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Ένα Ford V8, από τα αυτοκίνητα που πρωταγωνίστησαν στους αγώνες της Βόρειας και της Λατινικής Αμερικής τη δεκαετία του ’40, με έναν κινητήρα που έγραψε τη δική του ιστορία και συνδέθηκε, μεταξύ άλλων, ακόμη και με νίκη στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο.

Ένα κεντρομήχανο Renault 5 του 1980, που προσφέρθηκε στον Φρανσουά Ντελεκούρ, προσκεκλημένο της διοργάνωσης, και ο συνδυασμός αυτοκινήτου και οδηγού μάς ταξίδεψαν στα ράλλυ μιας άλλης εποχής. Παρούσα και η ιστορία του ελληνικού Regularity, με τους Νικόλα Κολιόπουλο και Μάκη Κατοχιανό και την Jaguar E-Type. Γεγονός είναι πως την Aston Martin DB2 δεν έχεις ως πρώτη προτεραιότητα να την οδηγήσεις. Θέλεις πρώτα να τη φωτογραφίσεις στον χώρο της, στο FortySeven Athens, αποδίδοντας τη μέγιστη τιμή τόσο σε όσους τη διατηρούν σε αυτή την κατάσταση, όσο και στον Βρετανό δημιουργό της. Ένα κόσμημα σε περιβάλλον αντίστοιχης αισθητικής. Και βέβαια η σύγχρονη άποψη, σε ειδική κατηγορία, με την αρμάδα της Ferrari σε ισχυρή σύνθεση. Τι να συγκριθεί μαζί τους;

Αυτονόητο πως οι rally men της παρέας επέλεξαν τη σύγχρονη Alpine A110, που σε ταξιδεύει με ρεαλισμό στο παρελθόν, ενώ οι αμετανόητοι της γερμανικής σχολής στάθηκαν στην Porsche 911. Το ερώτημα πλέον είναι ποια 911, του άλλοτε ή του σήμερα; Και δικαιολογημένα προκύπτει το δίλημμα ανάμεσα στην 993 και στην 992. Ίσως κάπου εδώ να απαντάται και το αιώνιο ερώτημα για την «κορυφαία 911 όλων των εποχών». Μέχρι την επόμενη…

ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Πολύ σημαντική και η συμβολή των υποστηρικτών, σε μια εκδήλωση με συνδιοργάνωση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και θεσμική υποστήριξη που προδίδει εξωστρέφεια, τόσο από την Ελληνική Αστυνομία όσο και από την Περιφέρεια Αττικής. Το δικό τους αποτύπωμα άφησαν και οι δήμοι, από την Αρχαία Ολυμπία μέχρι τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπως και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, στηρίζοντας κάτι σημαντικό για την περιοχή τους. Στους χορηγούς του αγώνα, ονόματα-θηρία όπως η Chopard και η Lexus, αλλά και άλλες σημαντικές εταιρείες, με ανταπόκριση που αποτυπώνει την κουλτούρα των ανθρώπων που τις εκπροσωπούν. Όλοι τους προβλήθηκαν υποδειγματικά από τους χορηγούς επικοινωνίας, αλλά και από άλλα Μέσα που έδωσαν χώρο στην εκδήλωση.

Luxury experience

Ακριβώς ό,τι ταιριάζει στην περίσταση και η Lexus. Ο luxury Ιάπωνας κατασκευαστής δεν περιορίστηκε σε ανακοινώσεις και στατική επικοινωνία. Υποστήριξε με συνέπεια την εκδήλωση, παρατάσσοντας την γκάμα του δίπλα στα εντυπωσιακά μοντέλα εποχής. Από την Inchcape Hellas παραχωρήθηκαν για τις ανάγκες της διοργάνωσης δέκα Lexus διαφορετικών τύπων, μεταξύ των οποίων οι RX, NX, RZ, UX και το «κόσμημα τσέπης», το LBX. Όλα βρέθηκαν στα χέρια πολύπειρων οδηγών αγώνων, των ίδιων ανθρώπων που στελεχώνουν και το αξιόπιστο Caravan του Ράλλυ Ακρόπολις. Και κάπου εδώ προκύπτουν και ειδήσεις.

Από τις αντιδράσεις του Άγγελου Ζήβα και των συναθλητών-συνεργατών του, αλλά και των Ιταλών ειδικών, ξεχώρισαν τα σχόλια για τα χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης και για τις δυνατότητες των Lexus SUV όταν πιέζονται. Αντίστοιχη και η δική μας εμπειρία με το NX. Ανάλογα, με το νεοφερμένο RZ 550e F SPORT, που στον δρόμο δείχνει ελαφρύτερο απ’ όσο περιμένεις και με έντονα στοιχεία ευελιξίας, ξεπεράσαμε τα 400 χλμ. αυτονομίας. Καλύψαμε έτσι με ασφάλεια τις ανάγκες της τρίτης ημέρας και επιστρέψαμε στην Αθήνα χωρίς άγχος για την αυτονομία, με την υποστήριξη της ΔΕΗ blue. Δεν επαληθεύτηκε τελικά η αρχική πληροφορία ότι ο Πρωταθλητής και πλοηγός της εκδήλωσης, ο policeman Γιάννης Πλάγος, θα χρησιμοποιούσε στον ρόλο του το νεοφερμένο ES 350 Luxury Plus του 2026, σε λευκό χρώμα.