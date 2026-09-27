1000 Miglia Experience Greece 2026: Ξεκινά το μαγευτικό ταξίδι στον χρόνο

Το 1000 Miglia Experience Greece επιστρέφει στην Ελλάδα, έτοιμο να προσφέρει σε συμμετέχοντες και θεατές μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει μηχανοκίνητο αθλητισμό και περιήγηση σε ορισμένα από τα ομορφότερα σημεία της χώρα μας.

Το 1000 Miglia Experience Greece 2026 ξεκινά το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου με την εκκίνηση που θα δοθεί στη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολις. Τα 56 πληρώματα που βρίσκονται στην λίστα των συμμετοχών, θα περάσουν από την αψίδα της εκκίνησης, βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία. Εκπρόσωποι συνολικά 16 χωρών θα συμμετάσχουν στον φετινό αγώνα, ο οποίος έχει αυτοκίνητα από το 1927 έως και σύγχρονα, κατασκευασμένα μέσα στο 2026. Για παράδειγμα, η AlfaRomeo 6C του 1927 είναι ένα αυτοκίνητο που σε λίγους μήνες θα συμπληρώσει έναν αιώνα από τότε που κατασκευάστηκε, όμως εξακολουθεί να λαμβάνει μέρος σε εμβληματικούς αγώνας ιστορικών οχημάτων, όπως το 1000 Miglia Experience Greece. Στο 1000 Miglia Experience Greece 2026 θεσμοθετείται και ένα νέο έπαθλο. Ο λόγος για το έπαθλο «Italian Icon Cars», το οποίο αφορά σε αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην Ιταλία, με ελάχιστη ισχύ κινητήρα 240 ίππους.

Το πρόγραμμα του 1000 Miglia Experience Greece

Με τον τεχνικό έλεγχο και το Best Lap Cup–Chopard, που θα διεξαχθεί στο «Anassa City Events» την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η δράση στο φετινό 1000 Miglia Experience Greece. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με το επίσημο δείπνο που θα παρατεθεί προς τιμήν των πληρωμάτων που συμμετέχουν στον αγώνα. Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 9.15 π.μ. στην Ακρόπολη, ενώ ακολούθως τα πληρώματα θα ξεκινήσουν για το πρώτο σκέλος του αγώνα, το οποίο περιλαμβάνει Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων (10.15 π.μ., στην Πλατεία Άρεως στο κέντρο της Τρίπολης (12.51 μ.μ.) και στην Αρχαία Ολυμπία (17.48 μ.μ.), όπου και θα καταλήξει το κομβόι το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου οι συμμετέχοντες θα εκκινήσουν από την Αρχαία Ολυμπία με προορισμό αρχικά την Κυπαρισσία, όπου και θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας στις 10.35 π.μ. Ακολούθως θα μεταβούν στο λιμάνι της Καλαμάτας (11.45 π.μ.), με την τελευταία δοκιμασία να είναι στην Σπάρτη (4.05 μ.μ.). Το σκέλος θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Σπάρτης, μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα, με τα πληρώματα να διανυκτερεύουν στον Μυστρά. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τα πληρώματα θα ξεκινήσουν από τον Μυστρά με κατεύθυνση τις Κολλίνες, όπου στις 11.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας της ημέρας. Ακολούθως θα υπάρξουν δοκιμασίες στο λιμάνι του Ναυπλίου (3.26 μ.μ.) και στο Πόρτο Χέλι (4.57 μ.μ.), όπου και θα ολοκληρωθεί το τρίτο σκέλος του φετινού 1000 Miglia Experience Greece.

Η τελευταία ημέρα του αγώνα περιλαμβάνει Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας στο Πόρτο Χέλι (9.33 π.μ.) και στην Ερμιόνη (10 π.μ.), πριν τα πληρώματα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα και την «Astir Marina Vouliagmenis», όπου θα πραγματοποιηθεί η τελευταία Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας η «EKKA Yachts–San Lorenzo Trophy». Με το gala και την τελετή των απονομών το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί ένα μαγευτικό ταξίδι σχεδόν 1.200 χιλιομέτρων, σε ορισμένα από τα πιο όμορφα σημεία της χώρα μας.