12o Tour De Peloponnese TRISKELION (4-11 Oκτωβρίου): Follow me!

Στα χνάρια του Πρωταθλητή, οδηγώντας τη δική τους Porsche 911 SC του 1981 στις δοκιμασίες ακριβείας του φετινού Tour De Peloponnese (TdP).

Πρώτη ημέρα από τις πέντε στο βουνό και έδωσαν υπεραξία στις ασκήσεις ακριβείας οι δύσκολες καιρικές συνθήκες σε διαδρομή από το περίφημο Aldemar, οριακά πριν τον Πύργο μέχρι το Καλό Νερό, όπου ο εξαιρετικός χώρος Πέτρινο Μπαλκόνι, μετά τη Ζαχάρω και πριν την Κυπαρισία, σε παραλία μαγική. Ελλάδα μας και ειδικά Πελοπόννησος και με οικοδεσπότη το Triskelion, ψάξε και τέτοια επικοινωνία για τον τόπο μας δεν θα βρεις. Με αυτοκίνητο ή χωρίς και ειδικά σήμερα και μάλιστα υπό πίεση, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά.

Τους ζήσαμε από πολύ κοντά, στα 30δ πίσω από τους Γεωργοσόπουλους με το BMW 1600 GT και 30δ μπροστά από τους Αρβανίτη με την Healey. Σοβαροί, ο Άρης και ο κ. Νίκος, ελέγχουν τα πάντα όλα, συνεπείς και γοητευτικές η Ελένη και η Ιωάννα και συναρπάζει όλο αυτό παρακολουθώντας συζύγους-μαμάδες με Όσκαρ, δίπλα στους συζύγους τους. Πρωταθλητές πέρα από τα κύπελλα στους αγώνες και τους βαθμούς στους θεσμούς και αποτελεί παράδειγμα για τη regularity κοινότητα αυτή η συμπεριφορά. Γεγονός, ότι αφού συμμετέχεις σε μια άσκηση, οφείλεις να την υποστηρίξεις σοβαρά και με συνέπεια διαρκείας μέχρι το τέλος. Ότι προδίδει ποιότητα, αποτέλεσμα και της αγωγής μας.

Με την Porsche 911 SC

Ασφαλείς εμείς, μέσα από την άνεση της τρίλιτρης 911 και θα υπερβάλουμε αλλά χαλάλι, ήταν πολύ το νερό και δεν απόκλειεται να ήταν άκυρη αυτή η διαδρομή για αγώνα sporting. Για τον χαμογελαστό που τα ξέρει όλα, ότι με μ.ω.τ των 40 χιλ δεν κινδυνεύεις, υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για κατασκευές των 50 ετών, με τα cabrio σε υψηλό ποσοστό και πάμε παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, η αντίδραση τους οπότε και συνεχίζουν με χαμόγελο και χωρίς απώλειες, προδίδει και την αξιοπιστία των αυτοκινήτων τους, που αποδείχθηκαν και παντός καιρού.

Τα αυτοκίνητά τους, από τη μία της διπλανής πόρτας, ότι ονειρευόσουν μεταξύ 1960-1970 και από την άλλη σε κατάσταση που θέλεις να φωτογραφηθούν από τους Γιάννη και Μάριο Κουσκούτη σε studio, σταθμευμένα. Ανταποδίδοντας σεβασμό στον δημιουργό, σε αυτούς που τα συντηρούν και στους δικούς μας εδώ που τα οδηγούν με υπομονή και με τον τρόπο το σωστό. Με λιγότερο γκάζι, αλλά ελεύθερα και αποφασιστικά και ποτέ φοβισμένα. Το 12ο Tour du Péloponnèse τελεί υπό την αιγίδα των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Τριφυλίας και Σπάρτης, με σημαντικό υποστηρικτή τον Όμιλο Συγγελίδη, οπότε και τέσσερα hybrid MG κοσμούν την εκδήλωση.

Μια ωραία εικόνα με το MG Α και τα Β, σημείο αναφοράς της Βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην πραγματικά sport έκφρασή της.

Αύριο Τρίτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Λιμένι. Ερχόμενοι από το Costa Navarino όπου δίδαξαν φιλοξενία και κρίμα που δεν προσφέρουν σεμινάρια σε συναδέλφους τους, με γεγονός πως για κάποιους πεντάστερους του προηγούμενου αιώνα, ο τίτλος είναι “περασμένα μεγαλεία” τα διηγείσαι και μελαγχολείς. Ευτυχώς για όλους η κ. Έλενα Τσάτουμα του Vista Events, όντας αποτελεσματική είχε τις λύσεις και για τα στραβά και για τα ανάποδα.

Καλή συνέχεια και από την Τετάρτη οπότε νάτος, ήρθε ο Πρωταθλητής Μαθιός Μανσόλας, για να πάρει τη θέση του στην 911, θα έχουμε πολλά να πούμε. Για την SC και τη διαδρομή, με τους δοκιμασμένους χώρους φιλοξενίας όπως και στον αγαπημένο μας Μυστρά, να ξεπερνούν κάθε προσδοκία._ ΣΧ