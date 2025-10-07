12ο Tour du Peloponnese 2025: Συνάντηση κορυφής

Στο Costa Navarino η κορυφαία εκδήλωση για Ιστορικά Αυτοκίνητα στη χώρα μας και, στην κυριολεξία, ποιος να συγκριθεί μαζί τους;

Ο χώρος με επτάστερη φιλοξενία σε επίπεδα Four Seasons στη Bora Bora και πρόκειται για συνδυασμό του ονείρου με τα αυτοκίνητα και τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εκδήλωση. Σταθμευμένα αυτοκίνητα-καλλονές εποχής σε σωστά επιλεγμένους χώρους και υποδοχή για σεμινάριο από τον κ. Γιάννη Αλεξανδράκη του Vista Events. Νέος, ευγενής και αποτελεσματικός με τον τρόπο που χαρακτηρίζει το κορυφαίο της χώρας κ.ο μόνο DMC.

Τα αυτοκίνητα-καλλονές, ορισμένα θα μπορούσαν να παράγονται και σήμερα. Κατασκευές όπως τα εμβληματικά MG, οι Άλφα, οι Μercedes SL, οι Healey, αλλά και οι BMW. Το 1600 GT και η 2002 Turing στο 1-2 της γενικής κατάταξης. Προσωρινή κατάταξη, με τους Γεωργοσόπουλους επικεφαλής και τους Hekerle να ακολουθούν.

Αμφότεροι οι συνδυασμοί, από δύο φορές νικητές των προηγούμενων ετών. Οπότε γνωρίζουν πολύ καλά τι θα αντιμετωπίσουν οι συνδυασμοί Ρουμάνων που ακολουθούν και μάλιστα με φιλόδοξο πλάνο. Εξαιρετική η εικόνα των αποτελεσμάτων με τους Νικόλα και Αγγελική Κοντοπού να τοποθετούν την Alfetta GTV, στην πέμπτη θέση. Ο Νίκος, πρωταθλητής-συνοδηγός ένας μετρ της regularity άσκησης και στο Tour όλοι όσοι, έχουν τη δυνατότητα διάκρισης σε διαφορετικούς από τους συνηθισμένους τους ρόλους.

Costa Navarino ΙΝ!

Χαρακτηριστικό της ποιότητας του χώρου και των συμμετεχόντων, ότι χθες Δευτέρα βράδυ όλοι έμειναν στο Costa Navarino για υψηλού επιπέδου δείπνο στα διαφορετικά εστιατόρια που υποστηρίζονται με service για Όσκαρ στα Αριστεία του Γαστρονόμου, διδάσκοντας το πώς προσφέρονται τα ακριβά εδέσματα.

Όμορφα πολύ και χθες στο περιθώριο των ασκήσεων ακριβείας, με απολαυστικούς συνομιλητές όπως ο κ. Γιάννης Χρυσοσπάθης που συμμετέχει με τον γιό του Γιώργο στην κίτρινη Porsche 911. Μια όμορφη συνήθεια με συναισθηματική αξία, με τον Γιώργο που ζει εκτός Ευρώπης να έρχεται στην Ελλάδα κάθε χρόνο και για το TdP, ώστε να μοιραστεί στιγμές με τον πατέρα του.

Οικογενειακό κλίμα ό,τι χαρακτηρίζει το Tour De Peloponnese οπότε και αποκτάς φίλους από όλη την Ευρώπη. Άλλωστε δεν είναι συμπτωματική η επιλογή του δημιουργού, με τον τίτλο “τριεθνές” να συμπεριλαμβάνει αντίστοιχες εκδηλώσεις στην Ιταλία, στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία.

Σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου, εξαιρετική διαδρομή από τη Γιάλοβα στην Καλαμάτα απολαμβάνοντας ευφυείς επιλογές στην περιοχή που συνδέει τη Μεθώνη με την Κορώνη, με δρόμους εκτός του κεντρικού άξονα. Από την Καλαμάτα στο Λιμένι με ενδιάμεσο σταθμό στην Καρδαμύλη και είναι σαφές πως στο Tour περνάς καλά και όταν δεν οδηγείς. Με τη σωστή υποστήριξη από ανθρώπους κλειδιά σε κάθε δραστηριότητα.

Αύριο Τετάρτη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον ερωτεύσιμο Μυστρά. Με την αξιόπιστη 911 να “κρατάει” καλά, μείνετε συντονισμένοι και κάνετε και υπολογισμούς για την αξιοποίηση του ιστορικού αυτοκινήτου σας, με τον σωστό, με τον πολιτισμένο τρόπο. _ΣΧ