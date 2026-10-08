13ο Tour du Péloponnèse: Από την καταπράσινη Μεσσηνία στον επιβλητικό Μυστρά

Αφετηρία της τρίτης ημέρας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, με 85 πανέμορφα αυτοκίνητα να εκκινούν από το μεγαλοπρεπές Costa Navarino να συνεχίζουν την νοσταλγική τους περιπέτεια στα ονειρικά τοπία της Πελοποννήσου.

Το πρωινό σκέλος, συνολικού μήκους 82,712 χιλιομέτρων, περιελάμβανε 2 δοκιμασίες ακριβείας και το χαρακτηριστικό πέρασμα από το κάστρο της Μεθώνης. Στάση στο Πεταλίδη για γεύμα με θαλασσινά και ανασυγκρότηση κάτω από τον λαμπρό φθινοπωρινό ήλιο. Επανεκκίνηση για το απογευματινό σκέλος με συνολικό μήκος 79,105 χιλιόμετρα και με 2 ακόμη δοκιμασίες ακριβείας. Highlight οι εικόνες των 85 κλασσικών οχημάτων να περνούν από τον Καιάδα και ο τερματισμός στον ξενώνα Μαζαράκη με τον ήλιο να σβήνει πίσω από την καστροπολιτεία του Μυστρά

Στα αποτελέσματα, οι Αρβανίτης-Χαραλαμπάκη με Austin Healey 100/4 του 1956 διατηρήθηκαν στην πρώτη θέση με 45,8 βαθμούς ποινής, με τους Βρετανούς Faulkner-Rogers με Lagonda LG45 του 1936 να ανεβαίνουν μια θέση και να ολοκληρώνουν την ημέρα δεύτεροι με 47,4 βαθμούς ποινής. Τρίτοι, οι πολύ καλοί, Αυστριακοί Hekerle-Schneider με 48,3 βαθμούς ποινής, στρατηγικά τοποθετημένοι, περιμένουν το λάθος για να περάσουν μπροστά. Παρακολουθήστε την πορεία των πληρωμάτων και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://tourdupeloponnese.com/2026-2/#results

Το 13ο Tour du Péloponnèse 2026 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και των Δήμων Ήλιδας, Γορτυνίας και Ερμιονίδας Χορηγός: JHI Steamship Co. Υποστηρικτές οι: Όμιλος Συγγελίδη και MG MOTOR, House of Classics, Bagscorner Χορηγός Επικοινωνίας οι 4ΤΡΟΧΟΙ

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