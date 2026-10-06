13ο Tour du Péloponnèse: Από την μαγεία του Ιονίου στην μυστηριακή Αρκαδία…

Πρώτη “αγωνιστική” ημέρα χθες, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όπου τα 85 αυτοκίνητα εκκίνησαν για το πρωινό σκέλος από Σκαφιδιά προς Τριπόταμα, συνολικού μήκους 87,377 χιλιομέτρων όπου περιλάμβανε 2 δοκιμασίες ακριβείας πριν την στάση για γεύμα και ανασυγκρότηση στον “Μύλο”.

Πρώτη ημέρα χθες, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, για το 13ο Tour du Péloponnèse. Τα 85 αυτοκίνητα ξεκίνησαν για το πρωινό σκέλος, από τη Σκαφιδιά προς τα Τριπόταμα, συνολικού μήκους 87,377 χιλιομέτρων όπου περιλάμβανε δύο δοκιμασίες ακριβείας πριν την στάση για γεύμα και ανασυγκρότηση στον “Μύλο” (φανταστικές τοπικές γεύσεις και πέστροφα από τον Αροάνιο ποταμό).

Επανεκκίνηση και απογευματινό σκέλος με συνολικό μήκος 56,959 χιλιόμετρα με τρεις ακόμη δοκιμασίες ακριβείας και τελικό προορισμό την παραδοσιακή Δημητσάνα. Ακριβέστεροι όλων οι Faulkner-Rogers από την Μεγάλη Βρετανία με Lagonda LG45 του 1936, όπου εκμεταλλευόμενοι και τον χαμηλό συντελεστή του οχήματος τους ολοκλήρωσαν το πρώτο σκέλος με 16,3 βαθμούς ποινής.

Πίσω τους, αποφασισμένοι και απειλητικοί οι Αρβανίτης-Χαραλαμπάκη με Austin Healey 100/4 του 1956. Οι Αυστριακοί Hekerle-Schneider κλείνουν την τριάδα με 19,2 βαθμούς ποινής και μόλις 0,2 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο. Παρακολουθήστε την πορεία των πληρωμάτων και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://tourdupeloponnese.com/2026-2/#results

Το 13ο Tour du Péloponnèse 2026 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και των Δήμων Ήλιδας, Γορτυνίας και Ερμιονίδας

Χορηγός: JHI Steamship Co. Υποστηρικτές οι: Όμιλος Συγγελίδη και MG MOTOR, House of Classics, Bagscorner. Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε στον εξωραϊστικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό σύλλογο Κουρούτας “Αγιος Αθανάσιος” που είχε επιληφθεί την Τελετή Έναρξης. Χορηγός Επικοινωνίας οι 4ΤΡΟΧΟΙ

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