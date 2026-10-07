13ο Tour du Péloponnèse: Από την μυστηριακή Αρκαδία στην καταπράσινη Μεσσηνία

Αφετηρία της δεύτερης ημέρας του 13ου Tour du Péloponnèse, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, με 85 υπέροχα αυτοκίνητα να ξεκινούν, έχοντας θέα την πετρόχτιστη αρχοντική Δημητσάνα και τον Λούσιο ποταμό.

Το πρωινό σκέλος, συνολικού μήκους 78,470 χιλιομέτρων, περιελάμβανε τρεις δοκιμασίες ακριβείας και ένα εντυπωσιακό πέρασμα από την Αρκαδική Πύλη, πριν την στάση για γεύμα και ανασυγκρότηση στην μεγαλοπρεπή Αρχαία Μεσσήνη. Επανεκκίνηση και απογευματινό σκέλος με συνολικό μήκος 57,215 χιλιόμετρα με 2 ακόμη δοκιμασίες ακριβείας με τελικό προορισμό την ακτή Ρωμανού και το εντυπωσιακό Costa Navarino όπου και η διαμονή των πληρωμάτων.

Με εφηβικό ενθουσιασμό, οι ασυγκράτητοι Αρβανίτης-Χαραλαμπάκη με Austin Healey 100/4 του 1956 πέρασαν στην πρώτη θέση με 34,4 βαθμούς ποινής αφήνοντας τρίτους τους Βρετανούς Faulkner-Rogers με Lagonda LG45 του 1936 που ολοκλήρωσαν το δεύτερο σκέλος με 37,1 βαθμούς ποινής. Ανάμεσα τους, έτοιμοι να εκμεταλλευτούν κάθε τους αστοχία, οι πολυνίκες Αυστριακοί Hekerle-Schneider με 36.1 βαθμούς ποινής. Παρακολουθήστε την πορεία των πληρωμάτων και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://tourdupeloponnese.com/2026-2/#results

Το 13ο Tour du Péloponnèse 2026 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και των Δήμων Ήλιδας, Γορτυνίας και Ερμιονίδας Χορηγός: JHI Steamship Co. Υποστηρικτές οι Όμιλος Συγγελίδη και MG MOTOR, House of Classics, Bagscorner Χορηγός Επικοινωνίας οι 4ΤΡΟΧΟΙ

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