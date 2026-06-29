13ο Tour du Péloponnèse από τις 4 έως τις 11 Οκτωβρίου

Όπως κάθε Οκτώβριο, έτσι και φέτος, η Πελοπόννησος θα γεμίσει ιστορικά αυτοκίνητα από τις 4 ως τις 11 Οκτωβρίου, όπου και θα διεξαχθεί το Tour du Péloponnèse, ο μεγαλύτερος ελληνικός αγώνας κλασικού αυτοκινήτου.

Στην φετινή, 13η εκδοχή του Tour du Péloponnèse, έχουν ήδη συγκεντρωθεί, 4 μήνες πριν την αφετηρία, 90 οχήματα με τα αντίστοιχα πληρώματα από 20 χώρες. Το Tour du Péloponnèse είναι ένα μαγικό ταξίδι με οχήματα εποχής που συγκεντρώνει κάθε χρόνο, σταθερά, 80+ πληρώματα στη συντριπτική τους πλειοψηφία από το εξωτερικό. Ας δούμε λίγο τους αριθμούς. Συνολικά 180 συμμετέχοντες από 20 χώρες! Μαζί με μηχανικούς, συνεργεία και μέλη οργάνωσης, 250 συνολικά άτομα σε μία μοναδική διαδρομή 9 ημερών και 1000 χιλιομέτρων μέσα από την μικρογεωγραφία της Πελοποννήσου. Με 24 Ειδικές δοκιμασίες ακρίβειας και 180 δορυφορικές χρονομετρήσεις, το Tour du Péloponnèse δεν αποτελεί τυχαία το μεγαλύτερο Ελληνικό event κλασικού ιστορικού αυτοκινήτου. Κοιτάζοντας την λίστα των συμμετεχόντων, σκέφτεσαι πως ο όρος «όμορφα αυτοκίνητα» είναι υποκειμενικός. Ίσως θα ταίριαζε καλύτερα το «οχήματα που συγκινούν» αφού ξυπνούν σε όλους μας μνήμες από παλιούς αγώνες, ταινίες, φίλους που έφυγαν αλλά μας άφησαν πίσω κάτι μοναδικό, την γλυκιά ανάμνηση που, από φευγαλέα στιγμή, έγινε αποτύπωμα.

Φέτος το TDP θα ξεκινήσει με τον Τεχνικό-Διοικητικό Έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί την 4η Οκτωβρίου στo Aldemar Olympian Village στην Σκαφιδιά. Η πανηγυρική αφετηρία, σταθερά, στην Αρχαία Ολυμπία (…όπου και η κοιτίδα του Αθλητισμού) το ίδιο βράδυ, όπου θα εκκινήσουν τα 90 οχήματα και αντίστοιχα πληρώματα στις 20:00.

Πρώτη «αγωνιστική» ημέρα, η Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, με διαδρομή προς Αρκαδία, λίμνη Λάδωνα και διανυκτέρευση στην παραδοσιακή Δημητσάνα. Την 2η ημέρα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Αρχαία Μεσσήνη ενώ η διανυκτέρευση τους θα είναι στο Costa Navarino. Εντυπωσιακές παραθαλάσσιες διαδρομές επιφυλάσσει το πρόγραμμα της 3ης ημέρας, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, μέσα από την Πύλο, την Μεθώνη, το Πεταλίδι, την Καλαμάτα και την Σπάρτη, με την διαμονή των πληρωμάτων στον επιβλητικό Μυστρά κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της Καστροπολιτείας. Η 4η ημέρα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει διαδρομές μέσα από την μοναδικής ομορφιάς Λακωνική γη με περάσματα από Γεράκι, Κοσμά, Λεωνίδιο, Τυρό και Άστρος πριν τον τερματισμό στο αρχοντικό Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Εντυπωσιακή και η τελική διαδρομή της 5ης ημέρας μέσω Μεθάνων, Θερμησίου και Ηλιοκάστρου πριν την άφιξη στο Πόρτο Χέλι και την προετοιμασία για την καθιερωμένη Νυχτερινή Ειδική Δοκιμασία, που παραδοσιακά ολοκληρώνει κάθε TdP όπως το αποκαλούν οι «μυημένοι».

Το Tour du Péloponnèse αποτελεί μια συνδιοργάνωση της Ελληνικής Λέσχης Ιστορικού Αυτοκινήτου (Ε.Λ.Ι.Α.) και του Σωματείου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ με την αρωγή της Ιταλικής λέσχης Scuderia Campidoglio και του Αργολικού Συλλόγου Οχημάτων Εποχής (Αρ.Σ.Ο.Ε.)

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