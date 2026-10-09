13ο Tour du Péloponnèse: Από τον επιβλητικό Μυστρά στο αρχοντικό Ναύπλιο

Αφετηρία της τέταρτης ημέρας η Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, με τα 85 αυτοκίνητα που συμμετέχουν στο 13o Tour du Péloponnèse να ξεκινούν την προσπάθειά τους από το μεγαλοπρεπές Mystras Grand Palace .

Το πρωινό σκέλος, συνολικού μήκους 99,716 χιλιομέτρων, περιελάμβανε τρεις δοκιμασίες ακριβείας και περάσματα από τον Κοσμά και το Λεωνίδιο. Η στάση και ανασυγκρότηση για άλλη μια φορά κάτω από τον λαμπρό φθινοπωρινό ήλιο αυτή την φορά στον Τυρό με ένα ακόμη παραδοσιακό γεύμα στο όμορφο Remezzo. Επανεκκίνηση για το απογευματινό σκέλος με συνολικό μήκος 62,840 χιλιόμετρα και με 1 μόλις δοκιμασία ακριβείας ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία της άφιξης στο Ναύπλιο εγκαίρως ώστε να το απολαύσουν λουσμένο από το φως του ήλιου.

Στα αποτελέσματα, είχαμε μια μεγάλη ανατροπή. Οι Αρβανίτης-Χαραλαμπάκη με Austin Healey 100/4 του 1956 μετά από λάθος υπολογισμό στην 17η Δοκιμασία Ακρίβειας, κατρακύλησαν στην 32η θέση, δίνοντας ευκαιρία στους Βρετανούς Faulkner-Rogers με Lagonda LG45 του 1936 να ανεβαίνουν στην πρώτη θέση και να ολοκληρώνουν την ημέρα πρώτοι με 65,6 βαθμούς ποινής.

Δεύτεροι οι πάντα σταθεροί, Αυστριακοί Hekerle-Schneider με BMW 2002 Touring και 68,2 βαθμούς ποινής, ακολουθούν, περιμένουν το λάθος για να περάσουν μπροστά. Τέλος την τριάδα της Γενικής Κατάταξης κλείνουν, οι πολύ φορμαρισμένοι φέτος, Ιταλοί Ceribelli-Ceribelli με 78,8 βαθμούς ποινής. Παρακολουθήστε την πορεία των πληρωμάτων και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://tourdupeloponnese.com/2026-2/#results

Το 13ο Tour du Péloponnèse 2026 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και των Δήμων Ήλιδας, Γορτυνίας και Ερμιονίδας Χορηγός: JHI Steamship Co. Υποστηρικτές οι: Όμιλος Συγγελίδη και MG MOTOR, House of Classics, Bagscorner. Χορηγός Επικοινωνίας οι 4ΤΡΟΧΟΙ

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