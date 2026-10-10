13ο Tour du Péloponnèse: Νυχτερινό σκέλος και τερματισμός

Αφετηρία της πέμπτης ημέρας η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, με 85 αυτοκίνητα να εκκινούν από την προβλήτα «Π» στον λιμένα Ναυπλίου και να καταλήγουν στο κοσμοπολίτικο Πόρτο Χέλι…

Το πρωινό σκέλος, συνολικού μήκους 84,561 χιλιομέτρων, περιελάμβανε 4 δοκιμασίες ακριβείας με κορωνίδα τα μυθικά Καρνεζέϊκα και τελικό προορισμό το Παλαιόκαστρο Μεθάνων. Εκεί κάτω από τα μυκηναϊκά τείχη δίπλα στο κύμα, σε ένα μοναδικά ελληνικό σκηνικό, είχαμε το γεύμα και την ανασυγκρότηση.

Επανεκκίνηση για το απογευματινό σκέλος με συνολικό μήκος 76,410 χιλιόμετρα και πάλι με 1 μόλις δοκιμασία ακριβείας ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία της έγκαιρης άφιξης στο Πόρτο Χέλι και να προετοιμαστούν για την νυχτερινή διαδρομή. Στις 19:31 όλοι ήταν στη γραμμή αφετηρίας και πάλι για το νυχτερινό σκέλος μήκους 36,172 χιλιομέτρων που περιελάμβανε τις 2 τελευταίες δοκιμασίες ακριβείας.

Στα αποτελέσματα, είχαμε πάλι ανατροπή με τους Βρετανούς Faulkner-Rogers με Lagonda LG45 του 1936 να κατρακυλούν στην τέταρτη θέση. Πρώτοι γενικής, πειθαρχημένοι και σταθεροί, οι Αυστριακοί Hekerle-Schneider με BMW 2002 Touring και 83,4 βαθμούς ποινής έγραψαν στο παλμαρές τους την τέταρτη νίκη τους στο θεσμό και κατέκτησαν την πρώτη θέση αντίστοιχα και στο Triathlon Trophy .

Δεύτεροι Γενικής Κατάταξης και εξίσου σταθεροί, Ιταλοί Ceribelli-Ceribelli με Triumph TR6 και 95,5 βαθμούς ποινής. Τέλος, την τριάδα της Γενικής Κατάταξης συμπλήρωσαν οι Αυστριακοί Huber-Heller με BMW 3.0s του 1973 και 104,4 βαθμούς ποινής. Παρακολουθήστε την πορεία των πληρωμάτων και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://tourdupeloponnese.com/2026-2/#results

Το 13ο Tour du Péloponnèse 2026 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και των Δήμων Ήλιδας, Γορτυνίας και Ερμιονίδας Χορηγός JHI Steamship Co. Υποστηρικτές οι Όμιλος Συγγελίδη και MG MOTOR, House of Classics, Bagscorner Χορηγός Επικοινωνίας οι 4ΤΡΟΧΟΙ

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