1η Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας στις 20 & 21 Ιουνίου

Οι δηλώσεις συμμετοχής για την 1η Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας άνοιξαν επίσημα και η οργανωτική επιτροπή του Α.Σ.Ι.Σ.Α. είναι έτοιμη να υποδεχτεί πληρώματα και θεατές σε μια μοναδική αγωνιστική γιορτή.

Μια νέα διοργάνωση γεννιέται, που φιλοδοξεί να προσφέρει πρωτοφανείς παροχές για τους αγωνιζόμενους. Η αντίστροφη μέτρηση, για ένα νέο αγωνιστικό project στις ελληνικές αναβάσεις του είδους, ξεκίνησε. Οι δηλώσεις συμμετοχής για την 1η Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας άνοιξαν επίσημα στο Σ.Δ.Δ.Α., και η οργανωτική επιτροπή του Α.Σ.Ι.Σ.Α. είναι έτοιμη να υποδεχτεί πληρώματα και θεατές. Με στόχο τη δημιουργία ενός θεσμού που «ήρθε για να μείνει», ο Α.Σ.Ι.Σ.Α. και η Οργανωτική Επιτροπή, έχοντας την συμπαράσταση και συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και του Συλλόγου Επαγγελματιών Τρικάλων Κορινθίας, εξασφάλισαν ένα πρωτοφανές πακέτο προνομίων και παροχών για όλους τους συμμετέχοντες οδηγούς, στηρίζοντας έμπρακτα την παρουσία τους.

Επίσημες Παροχές & Voucher Αγωνιζομένων

Η Οργανωτική Επιτροπή, χάρη στους χορηγούς και τους τοπικούς υποστηρικτές, προσφέρει σε κάθε συμμετέχοντα:

1. Καύσιμα (Voucher 30 €)

Για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης, προσφέρεται κουπόνι αξίας 30 € για καύσιμα από τα πρατήρια:

AVIN Aggelou Oil (Κων. Τσαλδάρη 69, Ξυλόκαστρο)

BP Ενεργειακές Υποδομές (7ο χλμ. Επαρχιακής Οδού Ξυλοκάστρου – Τρικάλων)

2. Εστίαση & Σίτιση (Voucher 30 €)

Κουπόνι αξίας 30€ για γεύματα στα κορυφαία εστιατόρια και ταβέρνες των Τρικάλων:

Καταφύγιο Γεύσεων (Μεσαία Συνοικία), Ο Πλάτανος (Κάτω Συνοικία) Ψητοσυνάντηση (Μεσαία Συνοικία), Δεκλερή Παραδοσιακή Ταβέρνα (Άνω Συνοικία), Το Πέτρινο Εστιατόριο (Κάτω Συνοικία), Το Πολύχωρο Ταβέρνα (Ρέθι Κορινθίας)

3. Διαμονή (Voucher έως 50 €)

Ειδική επιδότηση για τη διαμονή των ομάδων στην περιοχή από τα παρακάτω Ξενοδοχεία: Voucher αξίας 30€ για 1 διανυκτέρευση, Voucher αξίας 50€ για 2 διανυκτερεύσεις. Ανοτόπος 6986262113, Υάδες 6947810442, Heartbeat villas 6945330795, Ανεμόεσσα 6947867030, Ναϊάδες 6983514203, Ζευς 6945474824, Μιλτιλον 2743091319, Εν αρχή 6932415394, Κάστρο ονείρων 2743091003, Παλιόκαστρο 2743071323, Νικόλ 6948828009, Άνδηρο 2743091478, Νόστος 6937843016, Πέρα αλώνια 6944526188, Ενθύμιο 2743091191, Διοχρη 6942018458, Σαν παραμύθι 6940551746, Αρχοντικό 6947818885, Υταμος 6977260406

4. Πριμ Εκκίνησης (30€)

Σε κάθε αγωνιζόμενο που θα λάβει εκκίνηση, θα δοθεί χρηματικό πριμ 30€, μια ευγενική προσφορά της εταιρείας Aggelou Constructions.

Οι σύμμαχοι της διοργάνωσης

Αυτή η μεγάλη προσπάθεια γίνεται πραγματικότητα χάρη στη στρατηγική συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς και τους μεγάλους χορηγούς του αγώνα: Την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, τον Σύλλογο Επαγγελματιών Τρικάλων Κορινθίας, την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΙΚΕ (Nissan, Isuzu, Suzuki), το Ξενοδοχείο Κυανή Ακτή

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: Οι δηλώσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (Σ.Δ.Δ.Α.)

Link Χάρτη Διαδρομής

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1YpS71D6PLl-oSAih32uGzLUCNbNYnA4&ll=37.9995493291194%2C22.482697052438652&z=15

Video Διαδρομής

https://youtu.be/YagOJOGz0q0?si=7hWEeqvy2B1_WFNf

Επικοινωνία & Πληροφορίες

Τηλέφωνα: 6944684903 – 6909050099 – 6932226269

Email: [email protected] – Website: www.asisa.gr Γραφείο Τύπου