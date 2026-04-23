1ο Concours d’Elegance: Ένα τριήμερο αυτοκινητικής ιστορίας στην Κέρκυρα

Η Λέσχη Αυτοκινήτου Κέρκυρας διοργανώνει το 1ο Concours d’Elegance το τριήμερο 1 – 3 Μαΐου! Η εκδήλωση αφορά σε ένα διαγωνισμό κομψότητας ιστορικών αυτοκινήτων, κατά τον οποίο τα βασικά κριτήρια είναι η γνησιότητα, η σπανιότητα και η εξαιρετική κατάσταση των οχημάτων.

Κλασικά και ιδιαίτερα αυτοκίνητα από διάφορα μέρη της Ελλάδας θα κοσμήσουν την πλατεία Σπιανάδα για τρεις ημέρες, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά εκπροσώπους από διάφορες εποχές και σχολές της αυτοκίνησης σε ένα σκηνικό που συνδυάζει ιστορία, αρχιτεκτονική και φυσική ομορφιά.

Η εκδήλωση εντάσσεται σε μία προσπάθεια ανάδειξης του μηχανοκίνητου πολιτισμού κατά τα πρότυπα αντίστοιχων εκδηλώσεων του εξωτερικού, όπως αυτός εξελίσσεται στο πέρασμα του χρόνου, από την δεκαετία του 1950 ως την δεκαετία του 1990, μέσα από τη δημιουργία αυτοκινήτων διαφορετικών προδιαγραφών και τεχνολογίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης το απόγευμα της Παρασκευής 1η Μαΐου θα γίνει η παρουσίαση των αυτοκινήτων στην πλατεία Σπιανάδα και το απόγευμα του Σαββάτου 2 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός και η ανακοίνωση των νικητών ανά δεκαετία. Την Κυριακή το πρωί θα λάβει χώρα η τελετή λήξης της εκδήλωσης με βραβεύσεις σε υποστηρικτές και συντελεστές της διοργάνωσης.

Η εκδήλωση Concours d’Elegance θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και με την υποστήριξη του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Λέσχη Αυτοκινήτου Κέρκυρας

Corfu Car Club

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 26610 48169