Η ΕΛΙΚΟΜ διοργανώνει το 1ο Ιστορικό Ράλι ΔΕΘ στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2025. Η Χαλκιδική ο απόλυτος προορισμός του αγώνα

Σε μια σημαντική διοργάνωση προχωρά η Ελληνική Λέσχη Ιστορικών και Κλασικών Οχημάτων Μακεδονίας , η γνωστή Λέσχη ΕΛΙΚΟΜ , με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που είναι μέλος τη Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου- Ε.Ο.-ΦΙΛ.Π.Α. επιθυμώντας να συμβάλλει, με τον δικό της τρόπο, στη διάσωση των Ιστορικών Οχημάτων.

Για τον λόγο αυτό ανακοινώνει τη διοργάνωση του 1ου Ιστορικού Ράλι Δ.Ε.Θ., για τις 4 και 5 Οκτωβρίου 2025 , με εκκίνηση το Σάββατο 4 Οκτωβρίου από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στις 11 π.μ. και τερματισμό την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής. Σημειώνεται ότι το Ιστορικό Ράλι ΔΕΘ είναι ένας αγώνας ακριβείας (Regularity) με ιστορικά οχήματα, ηλικίας, τουλάχιστον, τριάντα (30) ετών, σε πανέμορφες διαδρομές που κόβουν την ανάσα, ανεβάζουν την αδρεναλίνη και περιλαμβάνουν διαδρομές στην πανέμορφη Χαλκιδική.

«Ζεσταίνουν» τις μηχανές τους τα κλασικά οχήματα της Μακεδονίας

Η ΕΛΙΚΟΜ διοργανώνει το σημαντικό αυτό γεγονός στο χώρο της κλασικής αυτοκίνησης, που προβλέπεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών πληρωμάτων, τα οποία «ζεσταίνουν» από τώρα τις μηχανές τους, εκδηλώνοντας το έντονο ενδιαφέρον τους και πιστεύοντας ότι η Χαλκιδική αποτελεί τον απόλυτο μαγικό προορισμό για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, γι’ αυτό και τον προτιμούν πανίσχυρες Λέσχες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έντονη διαφήμιση και τουριστική προβολή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής

Ο αγώνας αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για την προβολή της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Ελλάδας, σε όλο τον κόσμο, για τα αξιοθέατα, την ιστορία και τον πολιτισμό της, αλλά και τα τοπικά προϊόντα, αφού οι διαδρομές είναι μαγικές, με θαυμάσια τοπία που ταξιδεύουν, μέσω του Ράλι, σε όλο τον κόσμο και υψηλές δόσεις αδρεναλίνης, συμβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη και στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή.

Μια Λέσχη-κόσμημα στο χώρο της κλασικής αυτοκίνησης

Ο Πρόεδρος της Λέσχης ΕΛΙΚΟΜ κ. Στέλιος Καλφαδέλης καλεί όλους να λάβουν μέρος σε ένα σπάνιο γεγονός, που αφορά τον χώρο της κλασσικής αυτοκίνησης και τονίζει ότι : «Η νεοσύστατη ΕΛΙΚΟΜ της Θεσσαλονίκης αποτελεί λαμπρό παράδειγμα λειτουργίας, στο χώρο του κλασικού οχήματος και οι πρωτοβουλίες έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στη διάσωση των Ιστορικών οχημάτων, που αποτελούν την εξέλιξη της τεχνολογίας στις μετακινήσεις και μεταφορές του ανθρώπου, να διαμορφώσουν ένα υγιές πεδίο στο χώρο της κλασσικής αυτοκίνησης στην Ελλάδα, να αναδείξουν την «άγνωστη» πλην πανέμορφη Ελλάδα , της προόδου, της ανάπτυξης και της φιλοξενίας, αλλά και να ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τους πολίτες σε μείζονα θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες (όπως υγεία και πρόληψη, κλιματική αλλαγή, στήριξη ευπαθών ομάδων κ.ά.).

Όλοι οι άνθρωποι της ΕΛΙΚΟΜ, εργάζονται πυρετωδώς για την επιτυχία της εκδήλωσης και να σημειωθεί ότι διαθέτουν τεράστια εμπειρία, σε απαιτητικούς αγώνες υψηλών προδιαγραφών, εντός και εκτός Ελλάδος, ενώ πρωτοστάτησαν και πρωτοστατούν στη θεσμοθέτηση και καθιέρωση μεγάλων αγώνων στο χώρο της κλασικής αυτοκίνησης, που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον πληρωμάτων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Λέσχη, επίσης, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και διεκπεραιώνει υποθέσεις έκδοσης νέου τύπου πινακίδων κλασικών οχημάτων( τεχνικός έλεγχος, προετοιμασία και κατάθεση φακέλου κλπ) .

Για τον λόγο αυτό, με επίκεντρο το κλασικό όχημα, που έχει εκατομμύρια φίλους σε όλο τον πλανήτη, σχεδιάζουν ποικίλες δράσεις σε αθλητικούς , κοινωνικούς και τουριστικούς τομείς».

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής δυο ατόμων, στο 1ο Ιστορικό Ράλι ΔΕΘ είναι 160 ευρώ. Στο ποσό, που είναι συμβολικό και πλήρως ανταποδοτικό, περιλαμβάνεται μια διανυκτέρευση με πρωινό στο πολυτελές ξενοδοχείο Kriopigi, ένα γεύμα για 2 άτομα, αυτοκόλλητα, road book , η ασφάλεια του αγώνα και πολλά άλλα. Η όλη διοργάνωση γίνεται με την συμβολή, εποπτεία και τους κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας- ΕΟΦΙΛΠΑ .

Την εκδήλωση υποστηρίζουν το Δίκτυο «Περραιβία», ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το ΔΔ Καλλικράτειας, το ΔΔ Κρυοπηγής , το Ξενοδοχείο «Kriopigi”, ο Όμιλος Εταιρειών Kamolinos και πολλοί άλλοι Φορείς.