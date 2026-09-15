21ο Concours D’ Elegance “Robert Smith” ΦΙΛΠΑ

Το 21ο Concours d’Elegance “Robert Smith” που διοργάνωσε η ΦΙΛΠΑ στις 12 Σεπτεμβρίου στη Μαρίνα Φλοίσβου, έμελλε να αποτελέσει μία ακόμη εξαιρετική στιγμή του θεσμού με γνώμονα ασφαλώς, την υψηλή ποιότητα των 70 κλασικών αυτοκινήτων που κόσμησαν την εκδήλωση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε, ότι κύριος σκοπός της είναι η αξιολόγηση με απόλυτα κριτήρια, της αυθεντικότητας και της ευλαβικής – κατά τα εργοστασιακά πρότυπα – συντήρησης των αυτοκινήτων. Το 21ο Concours d’Elegance “Robert Smith” ωστόσο κατέχει εξέχουσα συναισθηματική αξία για τη ΦΙΛΠΑ, καθώς φέτος και για πρώτη φορά στην μακρόχρονη ιστορία της εκδήλωσης, απουσίαζε ο αείμνηστος Robert Smith, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2025. Έτσι σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη ενός από τους μεγαλύτερους λάτρεις του κλασικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα, η ΦΙΛΠΑ μετονόμασε την εκδήλωση σε Concours d’Elegance “Robert Smith”.

Η 21η συνέχεια θεσμού λοιπόν συγκέντρωσε 70 σπάνιες κλασικές δημιουργίες με έτος κατασκευής από το 1917 το παλαιότερο έως το 2004 το πιο πρόσφατο, τα οποία αποτέλεσαν καθήλωσαν το βλέμμα μα και τη καρδιά όσων μικρών και μεγάλων, βρέθηκαν στις πανέμορφες και ιδιαίτερα φιλόξενες εγκαταστάσεις της Μαρίνας Φλοίσβου και παρέμειναν εκεί μέχρι το τέλος, παρά την υψηλή θερμοκρασία. Ποιος μπορεί να αντισταθεί εξάλλου μπροστά στο θέαμα, του εμβληματικού Ford Model T (1917), της εκθαμβωτικής Mercedes 300 SL Roadster (1960), της επικής Lamborghini Diablo (1992) ή της θεσπέσιας Mercedes SLR McLaren(2004);

Η «σπονδή» στην αυθεντικότητα και την υψηλή αισθητική της αυτοκίνησης, ξεκίνησε από τις 08.30’ το πρωί του Σαββάτου όταν και άρχισαν να προσέρχονται στο χώρο τα αυτοκίνητα και να παρατάσσονται, αναλόγως κατηγορίας, σε καθορισμένες θέσεις στάθμευσης αναμένοντας την αξιολόγηση από τριμελή κριτική επιτροπή, η οποία ξεκίνησε στις 10.00’ και ολοκληρώθηκε στις 13.30’.

Οκτώ οι προς αξιολόγηση και βράβευση κατηγορίες για το 2026: Pre-war cars, Family Cars, Fixed Head Coupe, Open, Sports – Super cars, Utility, Youngtimer Sports Cars και βέβαια, η Porsche Classic, στην οποία συμμετείχαν θρυλικά μοντέλα της Γερμανικής εταιρείας, η οποία μέσω της αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα Porsche Greece ήταν ο μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης Εξίσου σημαντική όμως ήταν και η γνώμη του κοινού το οποίο με τη σειρά ψήφισε για τα κλασικά αυτοκίνητα που κέντρισαν το ενδιαφέρον του. Αφότου η επιτροπή των εμπειρότατων κριτών ολοκλήρωσε τον ενδελεχή έλεγχο των οχημάτων ξεκίνησε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, για να ακολουθήσουν, η παρέλαση των νικητών και η απονομή των βραβείων.

ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Pre-war cars

1ο PACKARD DELUXE EIGHT (1929)

2ο BUICK 8-56-C (1931)

3ο ROLLS ROYCE 20/25 DHC (1930)

Family Cars

1ο WOLSELEY HORNET MKIII (1968)

2ο JAGUAR S-TYPE (1966)

3ο BENTLEY S1 (1956)

Fixed Head Coupe

1ο VOLKSWAGEN KARMANN GHIA (1960)

2ο JAGUAR XJ-S V12 (1989)

3ο ALFA ROMEO SPRINT 1.3 (1984)

Open

1ο JAGUAR XK 150DHC (1957)

2ο MERCEDES BENZ 380 SL (1985)

3ο MERCEDES BENZ 500 SL (1991)

Sports – Super cars

1ο LAMBORGHINI DIABLO (1992)

2ο LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO 16V MARTINI 5 (1992)

3ο AUTOZAM A2-1 MAZDASPEED (1994)

Utility

1ο SCANIA – VABIS B71 57 HIGH FLOOR PUBLIC BUS (1957)

2ο MERCEDES BENZ 230 GE (1989)

Youngtimer Sports Cars

1ο MERCEDES BENZ SLR McLaren (2004)

2ο PORSCHE 996 TURBO (2003)

Porsche Classic

1ο PORSCHE 911 TURBO (1987)

2ο PORSCHE 356B 1600 S HARDTOP (1961)

3ο PORSCHE 924 S (1986)

Βραβείο Κοινού

1ο MERCEDES BENZ 300 SL Roadster (1960)

2ο JAGUAR XK 150DHC (1957)

3ο PACKARD DELUXE EIGHT (1929)