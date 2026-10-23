24 Ώρες Ελλάδα 2026 – Aποτελέσματα

Στα 29 συνεχόμενα χρόνια που διοργανώνεται το «24 Ώρες Ελλάδα» έχει διατρέξει την Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία και φέτος επέστρεψε μετά από μία δεκαετία στην πανέμορφη Εύβοια.

Στο πέρασμα των χρόνων σημαντικά ονόματα των ελληνικών αγώνων αγκάλιασαν το θεσμό και πολλοί νέοι & βετεράνοι καθώς και πολλά αλλοδαπά πληρώματα έχουν τιμήσει και συνεχίζουν να κοσμούν το 24 Ώρες Ελλάδα. Αυτή η παράδοση συνεχίστηκε και φέτος, με 70 πληρώματα να δηλώνουν συμμετοχή. Το βροχερό πρωινό του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου δόθηκε στις 10 πμ η εκκίνηση από την Παραλία Χαλκίδας. Ο χορός των ειδικών άνοιξε με Γυμνό, Θαρρούνια, Πόρτο Μπούφαλο, Λιμνιώνα, Πολυπόταμο και Παραδείσι και έφερε το πρώτο σκέλος στο νοτιότερο σημείο της Εύβοιας, στους Καλλιάνους, δίπλα στο ακρωτήριο Καφηρέας, όπου πλέον ο καιρός βελτιώθηκε. Μετά από μονόωρη ανασυγκρότηση ακολούθησαν οι εδικές Καλλιάνοι, Ν. Στύρα, Αγ. Δημήτριος, η κλασσική ανάβαση Κύμης. Βρύση, Μακρυχώρι, Σέττα, Γυμνό, Γέροντας και Πουρνος. Στις 8 μμ άρχισαν τα πληρώματα να φθάνουν στην προβλήτα του Αγ. Νικολάου της Παραλίας Χαλκίδας, για τον τερματισμό του επάθλου «12 Ώρες Ελλάδα» και την 4ωρη κύρια ανασυγκρότηση.

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής 18/10 άναψαν οι φακοί των συνοδηγών και οι προβολείς των αυτοκινήτων άρχισαν να φωτίζουν τη πλέον ξάστερη νύχτα με κατεύθυνση προς Δαφνούσα, Αγ. Άννα, Αχλάδι, Κοτσικιά, Κρυονερίτη & Μηλιές. Στις 4:15 πμ άρχισαν να καταφθάνουν τα πληρώματα για ανασυγκρότηση στα Λουτρά Αιδηψού. Στις 5:30 πμ ξεκίνησε το τελευταίο σκέλος με διέλευση από Ροβιές, Δρυμώνα και την επανάληψη του κύκλου Αγ. Άννα, Αχλάδι, Κοτσικιά, όπου ήρθε το ξημέρωμα. Ο χορός των ειδικών έκλεισε με τα Καλύβια, επειδή η τελευταία ειδική Σταυρός ακυρώθηκε λόγω των πλημμυρικών φαινομένων των προηγούμενων ημερών που δοκίμασαν τις υποδομές της Εύβοιας. Με το συμπλήρωμα των 24 ωρών τα πληρώματα άρχισαν να τερματίζουν στις 10 πμ στην ηλιόλουστη Παραλία Χαλκίδας και η κούραση έδωσε τη θέση της στην ικανοποίηση και στα χαμόγελα.

Οι μάχες των χρονομέτρων άναψαν από νωρίς και ολοκληρώθηκαν με διαφορές λίγων δευτερολέπτων. Οι Ιωάννης Κυρανας – Νικόλαος Ευσταθίου με Toyota Corolla GTi-16 τέθηκαν επικεφαλείς από την αρχή και κυριάρχησαν απόλυτα μέχρι τέλους. Η δεύτερη & τρίτη θέση άλλαζαν χέρια και τελικά κατακτήθηκαν από τους Ιωσήφ Λαγάκη – Νικήτα Τσαλίκη με Subaru Legacy και τους Γιάννη Κουβελά – Μανώλη Δημακαρέα με Peugeot 205 GTi. Στην κατηγορία Υoungtimer-GT νικητές ήταν οι Ηλίας Τσουρούκης – Κωνσταντίνος Καραθανάσης με Opel Astra, δεύτεροι οι Τηλέμαχος Λεύκαρος – Θεόδωρος Μελανίτης με Citroen Saxo VTS και τρίτοι οι Αλέξης Τριανταφυλλίδης – Δημήτρης Ρούμελης με Subaru Impreza. Tον θεσμό του ανανεωμένου Επάθλου «12 Ώρες Ελλάδα» στήριξαν 17 πληρώματα με νικητές τους Ηλία Λαλούση – Porsche 911, που ολοκλήρωσαν την κυριαρχία των πληρωμάτων της TL Motors από την Σαλαμίνα. Στην δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Μιχαήλ Σιέττος – Αντωνία Μπουρνοβαλάκη με Peugeot 106 Rallye και το βάθρο συμπλήρωσαν οι Γιάννης Τσιμής – Αντώνης Δρογώσης με VW Golf GTi. Τα αναλυτικά αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.sisa.gr καθώς και οι νικητές των επί μέρους κατηγοριών.

H αυλαία έπεσε την Δευτέρα 19/10 στον μοναδικό & φιλόξενο χώρο του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου με την απονομή επάθλων προς τιμήν των αγωνιζομένων. Η Οργανωτική Επιτροπή του 29ου ράλλυ “24 Ώρες Ελλάδα” ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες, νέους & παλιούς. Συγχαρητήρια σε όσους τερμάτισαν, σε όσους διακρίθηκαν και σε αυτούς που πάλεψαν και ας μην τα κατάφεραν.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς EKO, My KTEO, CHERY Greece του Spanos Group, DEKRA, Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας, καθώς και τους χορηγούς επικοινωνίας για την προβολή του αγώνα. Ευχαριστήρια στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε Ευβοίας και στις πόλεις της Χαλκίδας, της Κύμης & των Λουτρών Αιδηψού για την υποστήριξη τους και την φιλοξενία τους. Ευχαριστήρια στην Ελληνική Αστυνομία & το Λιμεναρχείο Χαλκίδας. Στους κριτές & χρονομέτρες που είναι ανεκτίμητοι & αναντικατάστατοι. Στα στελέχη της οργάνωσης, στο 24ωρο κέντρο παρακολούθησης του αγώνα και στην Anube Sport για την άμεση & ομαλή έκδοση των αποτελεσμάτων.Η μεγάλη περιπέτεια συνεχίζεται στο επετειακό 30ο «24 Ώρες Ελλάδα» στις 16-17 Οκτωβρίου 2027.