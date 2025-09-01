«24 ώρες Ελλάδα»: H ιστορία ενός επιτυχημένου αγώνα

Από το 1998 μέχρι σήμερα, οι «24 ώρες Ελλάδα» που διοργανώνει ο ΣΙΣΑ έχουν προσφέρει πολλές όμορφες στιγμές σε αγωνιζόμενους και θεατές, συμβάλλοντας στη θετική εικόνα του ιστορικού αυτοκινήτου στη χώρα μας. Προφανώς θα το επαναλάβουν για 28η φορά, στις 18 Οκτωβρίου, με την εκκίνηση να δίνεται στο Λουτράκι.

Βρισκόμαστε στο 1998. Στα μουσικά charts παίζουν Marriah Carrey, Celine Dion & Madonna. Ο Τιτανικός κάνει θραύση στις κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ η τηλεόραση παίζει Ηρακλή και Sex & the City. Ιδρύεται η Google και συναρμολογείται ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός. Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA γίνεται στη Γαλλία και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ναγκάνο της Ιαπωνίας.

Η ελληνική σκηνή του κλασικού αυτοκινήτου χαρακτηρίζεται από Πικνίκ και ράλλυ ελαφρού χαρακτήρα μέχρι που ο ΣΙΣΑ και ο Στέλιος Βαρθολομαίος ρίχνουν ξαφνικά βόμβα μεγατόνων και διοργανώνεται το πρώτο ράλλυ αντοχής «24 Ώρες Ελλάδα».

Η εκκίνηση δόθηκε στις 11 Απριλίου 1998 από το Παναθηναικό Στάδιο και τα ημερήσια σκέλη διέσχισαν την Πελοπόννησο. Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου δεν είχε φτιαχτεί ακόμα και έτσι τα πληρώματα πήραν το φέρρυ για Στερεά Ελλάδα και αφού οδηγούσαν όλη τη νύχτα τερμάτισαν στις 12 Απριλίου στην Αθήνα. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία! Οι νικητές ήταν:

Θ. ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ – Α. ΔΡΟΥΛΙΣΚΟΣ – 1956 PORSCHE 356

Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – 1963 ALFA ROMEO 2600

Γ. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ – Δ. ΜΠΙΝΗΣ – 1971 FIAT 500

Το 1999 το «24 Ώρες Ελλάδα» μεταφέρθηκε το φθινόπωρο και από τότε έμεινε εκεί. Την θέση του στην άνοιξη πήρε το «1ο Classic Acropolis». Tο 2ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στην Εύβοια & Στερεά Ελλάδα στις 16-17 Οκτωβρίου 1999. Οι νικητές ήταν:

Ι. ΧΟΛΗΣ – Μ. ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ – 1970 FIAT 124 COUPE

Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – 1963 ALFA ROMEO 2600

Λ. ΖΕΚΑΚΟΣ – Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ – 1973 LANCIA FULVIA COUPE

Tο 3ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στην Αττική & Πελοπόννησο στις 14-15 Οκτωβρίου 2000. Οι νικητές ήταν:

Ι. ΧΟΛΗΣ – Μ. ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ – 1970 FIAT 124 COUPE

Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – 1963 ALFA ROMEO 2600

Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ – Α. ΔΡΟΥΛΙΣΚΟΣ – 1973 PORSCHE 911S

Tο 4ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στη Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία στις 13-14 Οκτωβρίου 2001. Οι νικητές ήταν:

Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ – Α. ΔΡΟΥΛΙΣΚΟΣ – 1973 PORSCHE 911S

Α. ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ – Ι. ΜΠΟΥΡΛΕΓΚΑΣ – 1967 BMW 1602

Χ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – Α. ΤΣΕΚΕΡΗΣ – 1968 DATSUN 510

Tο 5ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στη Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία στις 5-6 Οκτωβρίου 2002. Οι νικητές ήταν:

Ν. ΚΟΝΤΟΣ – L. TARANTO – 1974 LANCIA FULVIA 1,3S

Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΚΕΤΣΕΣ – 1972 ALFA ROMEO BERLINA

Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – Γ. ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ – 1974 ALFA ROMEO GIULIA

Tο 6ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στη Στερεά Ελλάδα & Εύβοια στις 11-12 Οκτωβρίου 2003. Οι νικητές ήταν:

Γ. ΚΙΚΙΖΑΣ – Σ. ΚΙΚΙΖΑΣ – 1973 FORD ESCORT RS

Δ. ΡΑΖΗΣ – Ε. ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – 1971 DATSUN 510

Λ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ – Β. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ – 1978 FIAT 131 RACING

Tο 7ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στην Αττική & Πελοπόννησο στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2004. Οι νικητές ήταν:

Λ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ – Δ. ΜΠΟΥΝΑΖΟΣ – 1978 FIAT 131 RACING

Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – Γ. ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ – 1974 ALFA ROMEO GIULIA

Δ. ΡΑΖΗΣ – Ε. ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – 1971 DATSUN 510

Tο 8ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στη Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία στις 15-16 Οκτωβρίου 2005. Οι νικητές ήταν:

Γ. ΛΑΓΓΑΣ – Ε. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ – 1970 VW 1600

Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – Γ. ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ – 1974 ALFA ROMEO GIULIA

Λ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ – Δ. ΜΠΟΥΝΑΖΟΣ – 1978 FIAT 131 RACING

Tο 9ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στη Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία στις 7-8 Οκτωβρίου 2006. Οι νικητές ήταν:

Β. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ – Ι. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ – 1979 LANCIA BETA COUPE

Σ. ΚΑΝΑΣ – Μ. ΓΕΜΙΣΤΟΣ – 1974 FIAT 124 COUPE

Α. ΣΤΡΙΓΓΑΡΗΣ – Σ. ΣΤΡΙΓΓΑΡΗΣ – 1957 VW 1200

Το 2007 το «24 Ωρες Ελλάδα» γιόρτασε τα 10ου γενέθλια. Tο 10ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στην Αττική, Κορινθία, Αργολίδα και Βοιωτία στις 3-4 Νοεμβρίου 2007. Οι νικητές ήταν:

Β. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ – Ι. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ – 1979 LANCIA BETA COUPE

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – Α. ΧΑΙΜΑΛΑΣ – 1977 OPEL MANTA

Α. ΝΤΟΥΛΙΑΣ – Λ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ – 1975 TOYOTA COROLLA

Tο 11ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στην Αττική, Βοιωτία, Κορινθία & Αργολίδα στις 11-12 Οκτωβρίου 2008. Οι νικητές ήταν:

Β. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ – Ι. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ – 1979 LANCIA BETA COUPE

Α. ΝΤΟΥΛΙΑΣ – Λ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ – 1975 TOYOTA COROLLA

Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – Γ. ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ – 1974 ALFA ROMEO GIULIA

Tο 2009 ήρθε η μεγάλη μεταμόρφωση του μοναδικού αυτού ράλλυ αντοχής. Θρυλικές & απαιτητικές ειδικές διαδρομές ακριβείας δευτερολέπτου απολύτου χρόνου! Αυτές οι αλλαγές έφεραν το «24 Ώρες» κοντά στη σημερινή του μορφή.

Το 12ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στη Στερεά Ελλάδα στις 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2009. Οι νικητές ήταν:

Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ – Γ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ – 1973 PORSCHE 911S

Γ. ΑΝΤΩΝΟΒΑΡΔΑΚΗΣ – Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ – 1978 CHRYSLER SUNBEAM

Ι. ΘΕΟΣ – Σ. ΚΟΝΤΟΦΡΙΔΗΣ – 1973 ALFA ROMEO GIULIA

Tο 13ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στη Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία στις 30-31 Οκτωβρίου 2010. Οι νικητές ήταν:

Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ – Μ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ – 1973 PORSCHE 911S

Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – 1974 ALFA ROMEO GIULIA

Ε. ΡΙΝΑΚΗΣ – Μ. ΑΛΕΒΙΖΟΥ – 1978 MAZDA 818

Tο 14ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στη Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία στις 22-23 Οκτωβρίου 2011. Οι νικητές ήταν:

Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ – Μ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ – 1973 PORSCHE 911S

Ο. ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ – Σ. ΖΑΛΜΑΣ – 1976 PORSCHE 911

Ε. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΣΤΕΦΗΣ – 1983 PEUGEOT 205 GT

Tο 15ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στη Στερεά Ελλάδα στις 13-14 Οκτωβρίου 2012. Οι νικητές ήταν:

Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ – Μ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ – 1973 PORSCHE 911S

Β. ΜΠΕΝΤΑΣ – Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ – 1968 FORD ESCORT

Ν. ΤΣΑΔΑΡΗΣ – Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – 1973 PORSCHE 911

Το 16ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» ήταν από τα πιό περιπετειώδη και έγινε στην Πελοπόννησο στις 12-13 Οκτωβρίου 2013. Οι νικητές ήταν:

Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – Κ. ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ – 1982 VW GOLF

Δ. ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ – Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ – 1976 FORD ESCORT MKII

Β. ΜΠΕΝΤΑΣ – Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ – 1968 FORD ESCORT

Tο 17ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στην Πελοπόννησο & Στερεά Ελλάδα στις 18-19 Οκτωβρίου 2014. Χορηγός τίτλου ήταν η Carrera Optics. Οι νικητές ήταν:

Β. ΜΠΕΝΤΑΣ – Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ – 1980 MERCEDES 200

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – Γ. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ – 1983 HONDA CIVIC

Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – Ν. ΑΣΩΝΙΤΗΣ – 1976 BL MINI

Tο 18ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στην Πελοπόννησο στις 17-18 Οκτωβρίου 2015.

Οι νικητές ήταν:

Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ – Μ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ – 1979 VW GOLF GTi

Κ. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – A. DI MAGGIO – 1984 PORSCHE 944

Β. ΜΠΕΝΤΑΣ – Κ. ΚΟΦΙΝΑΣ – 1971 BMW 2002

Tο 19ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στην Εύβοια & Αττικοβοιωτία στις 15-16 Οκτωβρίου 2016. Οι νικητές ήταν:

Β. ΜΠΕΝΤΑΣ – Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ – 1968 FORD ESCORT

Δ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ – Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – 1983 TOYOTA STARLET

Δ. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ – Χ. ΧΑΤΖΗΣ – 1983 PORSCHE 944

Το 2017 το «24 Ώρες Ελλάδα» έκλεισε 20 χρόνια! Μαζί με τα 20α γενέθλια ήρθε και 2η μεγάλη αλλαγή. Ασύρματη χρονομέτρηση ακρίβειας δεκάτου δευτερολέπτου. Για πρώτη φορά η δεξίωση απονομής έγινε με κάθε επισημότητα στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Ιστορία γράφηκε για ακόμα μία φορά. Tο 20ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στην Πελοπόννησο & Στερεά Ελλάδα στις 21-22 Οκτωβρίου 2017 με ανασυγκρότηση στην Πάτρα. Οι νικητές ήταν:

Δ. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ – Χ. ΧΑΤΖΗΣ – 1983 PORSCHE 944

Β. ΜΠΕΝΤΑΣ – Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ – 1968 FORD ESCORT

Δ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ – Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – 1983 TOYOTA STARLET

Το 2018 ήρθε η 3η μεγάλη αλλαγή. Πολλαπλές χρονομετρήσεις σε συγκεκριμένα σημεία ελέγχου (check point). Οι συμμετοχές για πρώτη φορά ξεπέρασαν τις 100! Tο 21ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στη Στερεά Ελλάδα & Πελοπόννησο στις 20-21 Οκτωβρίου με ανασυγκρότηση πάλι στην Πάτρα. Οι νικητές ήταν:

Δ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ – Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – 1983 TOYOTA STARLET

Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ – Μ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ – 1979 VW GOLF GTi

Γ. ΛΑΓΓΑΣ – Ε. ΜΑΛΤΕΖΟΥ – 1986 ALFA ROMEO 75

Tο 22ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στη Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία στις 19-20 Οκτωβρίου 2019, με ανασυγκρότηση στα Τρίκαλα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του 24 Ώρες νίκησε ένα ξένο πλήρωμα. και στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου ανέβηκε για πρώτη φορά το αυτοκίνητο των νικητών. Οι νικητές ήταν:

CRUCIFIX CHRISTIAN – HUGO JENNIFER – 1985 PORSCHE 911

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ – 1972 LANCIA FULVIA 1.3S COUPE

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ – 1988 VW GOLF II

Το 2020 υιοθετήθηκε η δορυφορική χρονομέτρηση, φέρνοντας την επανάσταση στη χρονομέτρηση των αγώνων ακριβείας στην Ελλάδα. Το 23ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στις 17-18 Οκτωβρίου 2020, ξεκίνησε από την Κόρινθο με ανασυγκρότηση στην Καλαμάτα και τερμάτισε στην Αθήνα. Οι νικητές ήταν:

Γ. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ – Ι. ΙΑΤΡΙΔΗΣ – VW GOLF GTi

Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΣΤΑΘΑΚΟΣ – FORD ESCORT RS2000

ΧΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΙΠΕΡΟΣ – PORSCHE 924

Το 24ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στις 16-17 Οκτωβρίου 2021, ξεκίνησε μετά από καταιγίδα από την Χαλκίδα με ανασυγκρότηση στην Καρδίτσα και τερμάτισε στη Χαλκίδα. Ήταν η χρονιά των «hot hatches» και οι νικητές ήταν:

Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ – Α. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – PEUGEOT 205 GTi

HUFFYΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΡ. ΧΑΤΖΗΣ –VW GOLF GTi

Γ. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ – Χ. ΛΙΑΚΩΤΙΤΗΣ – VW GOLF GTi

Τα 25 χρόνια του 24 Ώρες Ελλάδα εορτάσθηκαν στις 22-23 Οκτωβρίου 2022 σε διαδρομές παρόμοιες με αυτές του 1998, δηλαδή Πελοπόννησο & Στερεά Ελλάδα και η δεξίωση προς την τιμήν των νικητών έγινε στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης. Οι νικητές ήταν:

HUFFY ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣ –VW GOLF GTi

ΜΑΚΗΣ. ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΕΑΣ FORD FIESTA XR2

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΓΓΑΣ – ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ – ALFA ROMEO 75

Η καταιγίδα Daniel αλλάζει την αρχική σχεδίαση του 26ου Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» και το επίκεντρο μεταφέρεται από την Μαγνησία στην Φθιώτιδα. Ο αγώνας έγινε 21-22 Οκτωβρίου 2023 και οι νικητές ήταν:

ΧΡ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΕΜΜ. ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ – VW Golf GTi MK2

ΑΡ. ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΙΚ. ΚΟΝΤΟΠΟΣ – VW Golf GTi MK1

Α. ΑΒΑΣΤΑΔΟ – Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Toyota Celica STi

Στις 19-20 Οκτωβρίου 2024 το βουνό των Κενταύρων και η πόλη του Βόλου υποδέχονται το 27ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα». Η απονομή επάθλων επιστρέφει στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου για να τιμήσει τους μεγάλους νικητές:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ – ΗΛΙΑΣ ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ VW Golf 2

GEORGI ANDONOV – YORDANKA ANDONOVA – Volvo 244

Α. ΑΒΑΣΤΑΔΟ – Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Toyota Celica STi

Η περιπέτεια συνεχίζεται 18-19 Οκτωβρίου 2025. Το «24 Ώρες Ελλάδα» απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένα πληρώματα ιστορικών αυτοκινήτων που θέλουν να ζήσουν μία 24ωρη περιπέτεια σε θρυλικές διαδρομές της χώρας μας. Δεκτά είναι όλα τα πιστοποιημένα ιστορικά αυτοκίνητα άνω των 30 ετών, καθώς & επιλεγμένα «youngtimer» 20-29 ετών. Δεν απαιτείται αγωνιστική άδεια, είναι όμως απαραίτητο να υπάρχουν δίπλωμα οδήγησης για τον οδηγό, ασφάλεια και οδική βοήθεια. Η διάρκεια του αγώνα από την εκκίνηση έως τον τερματισμό είναι 24 ώρες και ενδιάμεσα υπάρχουν 2 ωριαίες στάσεις καθώς και μία 4ωρη ανασυγκρότηση.

Η ζητούμενη απόσταση κάλυψης ανέρχεται περίπου στα 800 χιλιόμετρα, ενώ υπάρχει και 12ωρο έπαθλο για όσους δεν θέλουν να υπερτιμήσουν τις δυνάμεις τους, καθώς και ειδική κατηγορία «Classique” για παλαιότερα αυτοκίνητα. Ο αγώνας διεξάγεται βάσει των κανονισμών της FIVA σε ανοιχτούς στην κυκλοφορία δρόμους. Οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σε 25 ειδικές διαδρομές, με 100 χρονομετρήσεις περίπου και με ανώτατη μέση ωριαία ταχύτητα τα 50 χιλιόμετρα. Για την εκτέλεση των ειδικών διαδρομών δεν απαιτούνται εξελιγμένα όργανα πλοήγησης. Αρκούν ένα καλό οδόμετρο και ένα χρονόμετρο, ενώ όλα τα όργανα μέτρησης απόστασης, χρόνου ή πλοήγησης είναι ελεύθερα (η κατηγορία Classique έχει περιορισμούς).

Το 28ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» θα εκκινήσει στις 18 Οκτωβρίου 2025 από το Λουτράκι με μέγα χορηγό την ΕΚΟ και με πορεία προς κεντρική Πελοπόννησο και η ανασυγκρότηση θα γίνει στην Τρίπολη. Το νυχτερινό κομμάτι θα διατρέξει την Αρκαδία και θα τερματίσει μετά από 24 ώρες στο Λουτράκι. Την Δευτέρα 20/10 θα γίνει η δεξίωση απονομής επάθλων στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει και λήγουν την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ενώ η προθεσμία για συμμετοχές με μειωμένο παράβολο λήγει την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου. Ενημερώσεις & πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.sisa.gr