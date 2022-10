«24 ώρες Ελλάδα»: Tα 10 πρώτα χρόνια

Αναδρομή στα δρώμενα των δέκα πρώτων χρόνων του «24 ώρες Ελλάδα», σε συνδυασμό με τα γεγονότα των ετών εκείνων στην Ελλάδα και τη διεθνή επικαιρότητα.

1998

Στα μουσικά charts παίζουν οι Janet Jackson, Marriah Carrey, Celine Dion, Madonna και Will Smith «Getting Jiggy wit it». Ιδρύεται η Google, συναρμολογείται ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA γίνεται στη Γαλλία και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ναγκάνο της Ιαπωνίας. Τα ελαφρά ράλλυ και τα πικνίκ κυριαρχούν στην ελληνική σκηνή του κλασικού αυτοκινήτου μέχρι που ξαφνικά ο ΣΙΣΑ διοργανώνει το πρώτο ράλλυ αντοχής «24 Ώρες Ελλάδα», αφού ο ιδρυτής του ΣΙΣΑ, Στέλιος Βαρθολομαίος και μερικά άλλα μέλη συμμετείχαν πριν λίγους μήνες στο πρώτο Rallye «Monte Carlo Historique». Το πρώτο Rally «24 Ώρες Ελλάδα» ξεκίνησε στις 11 Απριλίου από την Αθήνα και κατά τη ημερήσια σκέλη διέσχισαν την Πελοπόννησο. Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου δεν είχε φτιαχτεί ακόμα και έτσι τα πληρώματα πήραν το φερρυ για Στερεά Ελλάδα και αφού οδηγούσαν όλη τη νύχτα τερμάτισαν στην Αθήνα. Οι πρώτοι νικητές του Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» ήταν ο Θόδωρος Χαραγκιώνης (ιδρυτής του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου) και ο Άλεξ Δρουλίσκος με μια Porsche 356 του 1956. Στη δεύτερη θέση οι Κώστας Αποστολίδης και Χρήστος Αποστολίδης με Alfa Romeo 2600 Sprint του 1963 & τρίτοι νικητές ήταν οι Γιώργος Κολοτούρος και Δημήτρης Μπίνης με Fiat 500 του 1971. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία!

1999

Ο κόσμος ετοιμάζεται για την αλλαγή της χιλιετίας. Άγχος για τον ιό Υ2Κ, γεννιέται το Ευρώ, βομβαρδίζεται η Γιουγκοσλαβία, σεισμός στην Τουρκία και οργιάζει το ελληνικό χρηματιστήριο. Η Cher σπάει τα chart και παντού ακούγεται η Brittney Spears και ο Ricky Martin. Στο ελληνικό regularity ο ΣΙΣΑ τινάζει την μπάνκα στον αέρα και διοργανώνει άνοιξη το 1ο Classic Acropolis. Έτσι το 24 Ώρες Ελλάδα μεταφέρεται το Φθινόπωρο και για 24 χρόνια έμεινε σταθερά εκεί. Το 2ο 24 Ώρες Ελλάδα πήγε στις 16-17 Οκτωβρίου στην Εύβοια και τη Στερεά Ελλάδα και μεγάλοι νικητές ήταν οι Ι. Χόλης – Μ. Φουρναράκης με Fiat 124 Coupe του 1970. Δεύτεροι τερμάτισαν ξανά οι Κ. Αποστολίδης – Χρ. Αποστολίδης με Alfa Romeo 2600 του 1963 και τρίτοι οι Λ. Ζεκάκος – Γ. Δρακάκης με Lancia Fulvia Coupe του 1973. Η νέα χιλιετία θα αναδείξει το 24 Ώρες Ελλάδα σαν τον μοναδικό μεγάλο αγώνα με 25 χρόνια συνεχόμενες διοργανώσεις. Για την ιστορία ο μόνος αγώνας regularity που μετρά περισσότερα συνεχόμενα χρόνια (30) είναι ο “Γύρος Αττικής” του ΣΙΣΑ, που είναι μονοήμερος.

2000

Η Sony βγάζει το Playstation2, τα κινητά τηλέφωνα κατακτούν τον κόσμο και οι Ολυμπιακοί γίνονται στο Σύδνευ, όπου οι Δήμας, Καχιασβίλη, Μουρούτσος & Κεντέρης κατακτούν χρυσά μετάλλια. Στην Ελλάδα η φούσκα της Σοφοκλέους διαλύει τα όνειρα των μικροεπενδυτών. Το 3o ράλλυ “24 Ώρες Ελλάδα” εκκινεί στις 14 Οκτωβρίου από το Παναθηναικό Στάδιο και διεξάγεται στην Αττική & την Πελοπόννησο. Νικητές για 2η συνεχόμενη χρονιά οι Ι. Χόλης – Μ. Φουρναράκης με Fiat 124 Coupe του 1970, δεύτεροι οι Κ. Αποστολίδης – Χρ. Αποστολίδης με Alfa Romeo 2600 του 1963, ενώ για πρώτη φορά ανεβαίνει στο βάθρο ο G.O.A.T, Γιάννης Κατσαούνης με συνοδηγό τον Α. Δρουλίσκο με Porsche 911 του 1973. Η αυγή της νέας χιλιετίας θα αλλάξει τα πάντα στο 24 Ώρες Ελλάδα και τίποτα δεν θα μείνει ίδιο.

2001

Το 2001 σημαδεύτηκε με την πτώση των δίδυμων πύργων και όλα άλλαξαν στις αερομεταφορές και στον τρόπο που σκεφτόμαστε γενικότερα. Στην Ελλάδα ακούμε Βανδή, Βαλάντη, Γαρμπή, Σχοινά, Τσαλίκη, Βοσκόπουλο με Λεμπέση, Πλούταρχο, Μαζωνάκη και Ημισκούμπρια. Σαρώνει η επιτυχία των Antique στην Eurovision με το Die for you. To «24 Ώρες Ελλάδα» πάει Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία και σημειώνει την πρώτη του νίκη ο Greatest Of All Times Ι. Κατσαούνης με συνοδηγό τον Α. Δρουλίσκο με Porsche 911 του 1973. Δεύτεροι οι Α. Παπαθάνου – Ι. Μπουρλέγκας με BMW 1602 του 1967 και τρίτοι οι Χ. Σαραντόπουλος – Α. Τσέκερης με Datsun 510 του 1968.

2002

Πρωτοχρονιά 2002 και το Ευρώ μπαίνει στη ζωή μας. Η Ευρωπαική Ένωση επεκτείνεται με 10 νέα μέλη και το βαρελι πετρελαιο ανεβαινει στα 31$. Τα ραδιόφωνα παίζουν J.Lo, Kylie Minoque, Eminem & Enrique Igglesias. Στην Ελλάδα ακούμε Άννα Βίσση, Πέγκυ Ζήνα & Πασχάλη Τερχή. Για τον Σάκη Ρουβά είναι Όλα Καλά, & ο Αντώνης Ρέμος λέει στην καρδιά του να μην ανησυχεί. Το 5ο Ράλλυ «24 ‘Ωρες Ελλάδα» γίνεται στις 5-6 Οκτωβρίου στη Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία και το κερδίζουν οι Ν. Κοντός – L. Taranto με Lancia Fulvia 1,3S Coupe του 1974. Δεύτεροι τερματίζουν οι Β. Παπαδόπουλος – Ι. Κετσές με Alfa Romeo Berlina του 1972, ενώ το πρώτο του βάθρο κατακτά ο “Doberman” Δ. Παπανδρέου οδηγώντας μία Alfa Romeo Giulia του 1974 με συνοδηγό τον Γ. Κασωτάκη.

2003

Το 2003 ξεκινά με την καταστροφή του διαστημικού λεωφορείου Columbia, ο Cristiano Ronaldo κάνει ντεμπούτο στην Premier League με την Manchester United και το Concorde εκτελεί την τελευταία του πτήση, σημαίνοντας το τέλος των υπερηχητικών πολιτικών πτήσεων. Στις 5 Ιουλίου ο ΠΟΥ ανακοινώνει ότι η επιδημία του SARS έχει τεθεί παγκοσμίως υπό έλεγχο, συνιστώντας ταυτόχρονα διαρκή επαγρύπνηση προκειμένου να μη χτυπήσει και πάλι «κόκκινος» συναγερμός στον πλανήτη (που να ξέραμε τι μας έρχεται). Το 6o Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα εκκινεί στις 11 Οκτωβρίου και πάει Στερεά Ελλάδα & Εύβοια. Νικητές ήταν οι Γιώργος Κίκιζας & Σταύρος Κίκιζας με Ford Escort RS2000 του 1973, δεύτεροι οι Δημήτρης Ραζής & Ευάγγελος Χρηστόπουλος με Datsun 510 του 1975 και τρίτοι οι Λυμπέρης Παπάζογλου & Βασίλης Γεροβασίλης με Fiat 131 Racing του 1978.

2004

Η Εθνική Ελλάδος κατακτά το Euro 2004 και μας στέλνει στα ουράνια μέσω Λισαβώνας. Ο Σάκης ταρακουνάει την Eurovison με το “shake it”. Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες επιστρέφουν έπειτα από 108 χρόνια στην χώρα που τους γέννησε. Η χρονιά κλείνει με τον σεισμό στον Ινδικό Ωκεανό και τα τσουνάμι που στέρησαν τη ζωή σε 300,000 ανθρώπους. Το 7ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στις 18-19/9/2022 στην Πελοπόννησο με νικητές τους Λ. Παπάζογλου – Δ. Μπουνάζο με Fiat 131 Racing του 1978, δεύτερους τους Δ. Παπανδρέου – Γ. Κασωτάκη με Alfa Romeo Giulia του 1974 και τρίτους τους Δ. Ραζή – Ε. Χρηστόπουλο με Datsun 510 του 1975.

2005

Η πτήση 522 της Helios Airways συντρίβεται κοντά στο Γραμματικό, ο τυφώνας Κατρίνα προκαλεί καταστροφές στις ακτές των ΗΠΑ και το γερμανικό κοινοβούλιο εκλέγει την Άνγκελα Μέρκελ στο αξίωμα της καγκελάριου. Η Έλενα Παπαρίζου κατακτά την πρώτη θέση στην Eurovision με το “my number one”. To 8o ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» γίνεται στις 15-16 Οκτωβρίου στη Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία και το κατακτούν οι Γ. Λάγγας – Ε. Παπαντωνίου με VW 1600 του 1970. Στη δεύτερη θέση τερματίζουν οι Δ. Παπανδρέου – Γ. Κασωτάκης με Alfa Romeo Giulia του 1974 και στην τρίτη θέση οι Λ. Παπάζογλου – Δ. Μπουνάζος με Fiat 131 Racing του 1978.

2006

Η Google αγοράζει το Youtube για $1,65 δις, το Μαυροβούνιο γίνεται ανεξάρτητο κράτος, το 18ο Mundial διεξάγεται στη Γερμανία και αποδρά ο Παλαιοκώστας από τον Κορυδαλλό με ελικόπτερο. Τα chart παίζουν Rihanna, Christina Aguilera & Justin Timberlake ενώ στην Ελλάδα ακούμε Βανδή, C:Real, Μαζωνάκη & Βίσση. Tο 9ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» έγινε στη Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία στις 7-8 Οκτωβρίου και οι νικητές ήταν Β. Γεροβασίλης – Ι. Γεροβασίλης με Lancia Beta Coupe του 1979, δεύτεροι οι Σ. Κανάς – Μ. Γεμιστός με Fiat 124 Coupe του 1974 και την τρίτοι θέση παίνει ο «πατριάρχης» των σκαραβαίων Α. Στριγγάρης με συνοδηγό τον Σ. Στριγγάρη με VW 1200 του 1957.

2007

Η Apple ανακοινώνει το iPhone. H NASA συνεχίζει την εξερεύνηση του διαστήματος στέλνοντας το Mars Phoenix στον Άρη και το New Horizons στον Δία. Η Tesla ανακοινώνει την έναρξη παραγωγής του Roadster από το 2008. Στην Ελλάδα οι φωτιές πλήτουν Ηλεία, Εύβοια, Μεσσηνία, αλλά και Αττική. Στη μουσική σκηνή τα ίδια και τα ίδια με Beyonce, Rihanna & Timberlake ενώ στην Ελλάδα «υπάρχει λόγος» για την Έλενα Παπαρίζου και ο Sarbel πάει Eurovision χαιρετώντας τη Μαρία. Το «24 Ωρες Ελλάδα» γιόρτασε τα 10ου γεννέθλια και έγινε στην Αττική, Κορινθία, Αργολίδα & Βοιωτία στις 3-4 Νοεμβρίου 2007. Νικητές ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι Β. Γεροβασίλης – Ι. Γεροβασίλης με Lancia Beta Coupe του 1979, δεύτεροι οι Αλ. Παπανδρέου – Α. Χαιμαλάς με Opel Manta του 1977 και τρίτοι οι Α. Ντούλιας – Λ. Ντούλιας με Toyota Corolla του 1975.

OI ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1998-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

1998: Θόδωρος Χαραγκιώνης -Άλεξ Δρουλίσκος Porsche 356

1999: Ι. Χόλης – Μ. Φουρναράκης Fiat 124 Coupe

2000: Ι. Χόλης – Μ. Φουρναράκης Fiat 124 Coupe

2001: Ι. Κατσαούνης -Α. Δρουλίσκος Porsche 911

2002: Ν. Κοντός – L. Taranto Lancia Fulvia 1.3S Coupe

2003: Γιώργος Κίκιζας -Σταύρος Κίκιζας Ford Escort RS2000

2004: Λ. Παπάζογλου – Δ. Μπουνάζος Fiat 131 Racing

2005: Γ. Λάγγας – Ε. Παπαντωνίου VW 1600

2006: Β. Γεροβασίλης – Ι. Γεροβασίλης Lancia Beta Coupe

2007: Β. Γεροβασίλης – Ι. Γεροβασίλης Lancia Beta Coupe