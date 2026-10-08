29o «24 ώρες Ελλάδα» στις 17-18 Οκτωβρίου

Η εκκίνηση του 29oυ «24 ώρες Ελλάδα» θα δοθεί στις 10 το πρωί του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου 2026, με κάθε επισημότητα, από την Παραλία Χαλκίδας.

Το 1998 ο 20ος αιώνας πλησίαζε στο τέλος του και είχαν περάσει μόλις 6 χρόνια από την ίδρυση του ΣΙΣΑ. Τα λεγόμενα «ράλλυ αντίκα» βρίσκονταν στα σπάργανα και ξαφνικά σκάει σαν βόμβα η διοργάνωση του πρώτου «24 Ώρες Ελλάδα», του πρώτου ράλλυ αντοχής & ακριβείας. Αρχικά φαινόταν παράλογο να τρέχεις ένα εικοσιτετράωρο με μικρά διαλλείματα στα άγρια βουνά, μέρα, σούρουπο, νύχτα & χάραμα. Ο προβληματισμός όμως μετατράπηκε σε ενθουσιασμό και αυτή η μοναδική διοργάνωση κέρδισε τους σκληροπυρηνικούς λάτρεις των αγώνων με ιστορικά αυτοκίνητα. Στα 29 χρόνια που πέρασαν το «24 Ώρες Ελλάδα» έχει διατρέξει την Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία και φέτος επιστρέφει μετά από 10 χρόνια στην Εύβοια. Θα αναρωτηθεί αν βγαίνουν τα 800 χιλιόμετρα διαδρομών που απαιτούνται; Η απάντηση είναι όχι απλά άνετα αλλά τα πληρώματα θα δουν μία Εύβοια όπως δεν την έχουν ξαναδεί. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα κλέισουν μετά από παράταση μίας ημέρας την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10 πμ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου με κάθε επισημότητα από την Παραλία Χαλκίδας. Ο χορός των ειδικών ανοίγει με Γυμνό, Θαρούνια, Πόρτο Μπούφαλο, Λιμνιώνα, Πολυπόταμο και Παραδείσι για να καταλήξει στο νοτιότερο σημείο της Εύβοιας, στους Καλλιάνους, δίπλα στο ακρωτήριο Καφηρέας. Μετά από μονόωρη ανασυγκρότηση σειρά έχουν οι εδικές Καλλιάνοι, Ν. Στύρα, Αγ. Δημήτριος και η κλασσική ανάβαση Κύμης. Λόγω έργων που ξεκίνησαν αιφνίδια στο Μετόχι και λόγω μη δυνατότητας παράκαμψης μέχρι τη Στενή, το δεύτερο μισό του δεύτερου σκέλους αλλάζει και θα περάσει από Βρύση, Σέττα, Γυμνό και Γέροντα για να καταλήξει στις 8 μμ στην προβλήτα του Αγ. Νικολάου της Παραλίας Χαλκίδας, για τον τερματισμό του επάθλου «12 Ώρες Ελλάδα» και την 4ωρη κύρια ανασυγκρότηση, ώστε να ξεκουραστούν τα πληρώματα και για να θαυμάσει ο κόσμος της Χαλκίδας τα ετοιμοπόλεμα ιστορικά αυτοκίνητα & Youngtimer.

Τα μεσάνυχτα θα ανάψουν οι φακοί των συνοδηγών και οι προβολείς θα σκίσουν τη νύχτα με κατεύθυνση προς Σταυρό, Δαφνούσα, Αγ. Άννα, Αχλάδι, Κοτσικιά, Κρυονερίτη & Μηλιές με άφιξη στις 4:15 πμ για ανασυγκρότηση στα Λουτρά Αιδηψού, όπου θα περιμένουν τους μονομάχους για εξυπηρέτηση το Café Ιστιαία και το τοπικό πρατήριο της ΕΚΟ. Στις 5:15 πμ ξεκινά το τελευταίο σκέλος με διέλευση από Ροβιές, Όσιο Δαυίδ, Δρυμώνα και την επανάληψη του κύκλου Αγ. Άννα, Αχλάδι, Κοτσικιά, όπου αναμένεται να έρθει το ξημέρωμα. Ο χορός των ειδικών θα κλείσει με Καλύβια και Σταυρό και με το συμπλήρωμα των 24 ωρών τα πληρώματα θα αρχίσουν να τερματίζουν στις 10 πμ στην Παραλία Χαλκίδας.

Την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα δοθεί δεξίωση απονομής επάθλων στο Μουσείο Ελληνικού Αυτοκινήτου και θα ολοκληρωθεί το 29Ο ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα». Χορηγοί του αγώνα είναι η ΕΚΟ, MyKTEO, DEKRA, ΣΑΝΚΕ, χορηγός κίνησης η CHERY Greece, υποστηρικτές η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ΟΛΝΕ, Οικογένεια Στεργίου και χορηγοί επικοινωνίας οι 4 Τροχοί, Auto Classic & Historic Forum. Ενημερώσεις & πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.sisa.gr