2o Φθινοπωρινό Ράλλυ Αργολίδας στις 1 & 2 Νοεμβρίου

Ο Αργολικός Σύλλογος Οχημάτων Εποχής (ΑΡ.Σ.Ο.Ε.) διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά από την περσινή επιτυχία και απήχηση, σε συνεργασία με τον Δήμο Ναυπλιέων, το “2ο Φθινοπωρινό Ράλλυ Αργολίδας” στις 1-2 Νοεμβρίου.

Ο Αργολικός Σύλλογος Οχημάτων Εποχής (ΑΡ.Σ.Ο.Ε.) κλείνει την «αγωνιστική» χρονιά του 2025 με μία διήμερη εκδήλωση Regularity και έναν αγώνα ακριβείας Ιστορικών Αυτοκινήτων με επίκεντρο την ιστορική πόλη του Ναυπλίου. Ο διήμερος αγώνας περιλαμβάνει συνολικά 230 περίπου χλμ., με τα πληρώματα να καλούνται να εκτελέσουν με επιτυχία, 11 Ε.Δ.Α. μήκους σχεδόν 70 χλμ. και αντίστοιχες χρονομετρήσεις σε περιοχές της ορεινής Αργολίδας. Ειδυλλιακό σκηνικό για την αφετηρία, το εμβληματικό λιμάνι του Ναυπλίου, όπου θα εκκινήσει το Α’ Σκέλος, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 12:01 το μεσημέρι.

Η πρώτη ημέρα του αγώνα θα ολοκληρωθεί, το απόγευμα και πάλι στο λιμάνι του Ναυπλίου και αφού οι αγωνιζόμενοι θα έχουν διανύσει 125 χλμ και θα έχουν εκτελέσει 6 ΕΔΑ. Τα πληρώματα θα έχουν την δυνατότητα να σταθμεύσουν εκεί τα οχήματα τους, όπου τις βραδινές ώρες θα υπάρχει και φύλαξη, και να κατευθυνθούν για ξεκούραση στα ξενοδοχεία τους ή για γεύμα στα γραφικά σοκάκια του Ναυπλίου.

Εν συνεχεία το βράδυ το φιλόξενο Ναύπλιο θα δείξει το πρόσωπο μιας ζωντανής πόλης με νυχτερινή ζωή στους συμμετέχοντες και ο κόσμος της Αργολίδας και οι επισκέπτες του Ναυπλίου θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά την ιστορία και τον πολιτισμό της αυτοκίνησης. Το πρωί της Κυριακής θα εκκινήσει το Β’ Σκέλος στις 10:01. Ακόμη 105 χλμ οδηγικής απόλαυσης με 5 ακόμη ΕΔΑ στο πανέμορφο φθινοπωρινό σκηνικό της Αργολικής Γης ως τον τερματισμό μας στο παραδοσιακό Κεφαλάρι, όπου θα ακολουθήσει γεύμα και η τελετή απονομής.

Οι διοργανωτές αναφέρουν: «Έχουμε σχεδιάσει, όπως και κάθε φορά, έναν αγώνα μέσα από μοναδικές και ενδιαφέρουσες διαδρομές γεμάτες με την άγρια ομορφιά του ορεινού αργολικού τοπίου που θα ικανοποιήσει τόσο τους λάτρεις του regularity όσο και αυτούς που επιθυμούν ένα όμορφο διήμερο με το αγαπημένο τους κλασικό όχημα».