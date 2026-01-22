33ος Γύρος Αττικής: Απόηχος…

Ο 33ος Γύρος Αττικής, το μακροβιότερο μονοήμερο ράλλυ ιστορικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, άνοιξε την αυλαία της φετινής αγωνιστικής σαιζόν στις 17 Ιανουαρίου ως ο πρώτος αγώνας του ΣΙΣΑ και του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Regularity της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ.

Η διαδρομή περιείχε 177 αγωνιστικά χιλιόμετρα σε όμορφες και απολαυστικές ειδικές διαδρομές της δυτικής Αττικής, με 7 ειδικές διαδρομές και 30 χρονομετρήσεις στα βουνά Πατέρας & Γεράνια. Ογδόντα πληρώματα δήλωσαν συμμετοχή, γεγονός που γεμίζει με αισιοδοξία για τη νέα χρονιά.

Η εκκίνηση δόθηκε στις 1:00 μ.μ. στην παραλία Ασπροπύργου με συννεφιά και αρκετό κρύο αλλά και με εξαιρετική διάθεση των συμμετεχόντων. Πρώτη ειδική διαδρομή ήταν το κλασσικό Μελετάκι και μετά ακολούθησαν ο Πευκενέας και η ομώνυμη ειδική στα πανέμορφα Γεράνεια όρη που έφεραν τα πληρώματα στον Σταθμό Ελέγχου Χρόνου «Αλεποχώρι».

Στις 15:40 ξεκίνησε το δεύτερο σκέλος με την ειδική «Άνω Αλεποχώρι», τα «ανάποδα» Γεράνεια, το δεύτερο Μελετάκι και την άκρως ενδιαφέρουσα νυχτερινή ανάβαση Ασπροπύργου. Μετά τις 6:30μμ άρχισε ο τερματισμός στην Ταβέρνα «ο Μιχάλης» στην παραλία Ασπροπύργου, όπου ακολούθησε δείπνο και η απονομή επάθλων.

Μεγάλοι νικητές οι Ιωσήφ Λαγάκης – Νικήτας Τσαλίκης με SUBARU LEGACY, δεύτεροι οι Γεώργιος και Λούσι Κανελλοπούλου με TOYOTA CELICA STi και τρίτοι οι Γεράσιμος Κατοχιανός – Ιωάννης Κολιόπουλος με FORD FIESTA.

Στην κατηγορία Youngtimer-GT νικητές ήταν οι Τηλέμαχος Λεύκαρος – Θεόδωρος Μελανίτης με CITROEN SAXO VTS, 2οι οι Ιωάννης Μελισουργός – ΑΝΘΗ Αναστασοπούλου με BMW 316i COMPACT και 3οι οι Ιωάννης και Ευστράτιος Μαρμάρου με MG ZR.

Στην κατηγορία Classique νικητές οι Δημήτρης Τσίμης – Ντόρα Κασούνη με AUSTIN MINI MK1, 2οι οι Δημήτριος Λαλούσης – Πελαγία Περδικούρη με LANCIA DELTA και 3οι οι Παναγιώτης Δεσεκόπουλος – Κωνσταντίνος Πετούσης με ALFA ROMEO BERLINA. Τα αναλυτικά αποτελέσματα όλων των κατηγοριών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.sisa.gr

Η Οργανωτική Επιτροπή του 33ου Γύρου Αττικής ευχαριστεί τον Δήμο Ασπρόπυργου, την Ελληνική Αστυνομία, τους χορηγούς επικοινωνίας, την Anube Sport για την άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων και φυσικά τους κριτές & χρονομέτρες, που παρά το τσουχτερό κρύο φρόντισαν για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.