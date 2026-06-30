40 χρόνια Peugeot Proxima: Όταν οι Γάλλοι προέβλεψαν το μέλλον

Σαράντα χρόνια μετά την παρουσίασή του, το Peugeot Proxima εξακολουθεί να μοιάζει με ένα αυτοκίνητο που έρχεται από το μέλλον.

Πριν από 40 χρόνια, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 1986, η Peugeot παρουσίασε ένα από τα πιο εντυπωσιακά και φουτουριστικά πρωτότυπα σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό αυτοκινητικό τοπίο: το Peugeot Proxima.

Το Peugeot Proxima δεν ήταν απλώς ένα αυτοκίνητο επίδειξης σχεδιασμένο για να προσελκύσει την προσοχή σε διεθνείς εκθέσεις αυτοκινήτου. Ήταν ένα πραγματικό τεχνολογικό εργαστήριο, σχεδιασμένο για να εξερευνήσει καινοτόμα υλικά, προηγμένα ηλεκτρονικά, αεροδυναμική και συστήματα υποβοήθησης οδηγού σε μια εποχή που πολλές από τις λύσεις που θεωρούνται τώρα φυσιολογικές άνηκαν τότε στη σφαίρα της φαντασίας.

«Εξωγήινο» σε σχεδίαση

Για πρώτη φορά, οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές της Peugeot είχαν λευκή επιταγή για να αναπτύξουν ένα ριζοσπαστικό αυτοκίνητο, απαλλαγμένο από περιορισμούς. Ο Gérard Welter, τότε σχεδιαστής και μελλοντικός διευθυντής σχεδίασης της Peugeot από το 1998 έως το 2007, σχεδίασε το Peugeot Quasar βασισμένο σε ένα σκίτσο του Eric Berthet, ενώ το εσωτερικό ανατέθηκε στον Paul Bracq, έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους σχεδιαστές αυτοκινήτων του 20ου αιώνα.

Δημιουργημένο από το Peugeot Style Center χρησιμοποιώντας CAD – μια τεχνολογία που ήταν ακόμα πρωτοποριακή στην αυτοκινητοβιομηχανία εκείνη την εποχή – το Peugeot Proxima ξεχώρισε αμέσως για τη ριζοσπαστική σιλουέτα του που έμοιαζε σαν να είχε βγει κατευθείαν από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Το αμάξωμα, με μήκος μόλις 4,42 μέτρα, πλάτος πάνω από 2 μέτρα και ύψος μόλις 1,14 μέτρα, κατασκευάστηκε από σύνθετα υλικά, ανθρακονήματα και ειδικές ρητίνες. Το τελικό βάρος περιορίστηκε στα 1.080 κιλά, ένα εξαιρετικό νούμερο αν αναλογιστεί κανείς την τεχνική πολυπλοκότητα του οχήματος.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ήταν αναμφίβολα ο μεγάλος διάφανος θόλος από πολυανθρακικό υλικό που αντικαθιστούσε τις παραδοσιακές πόρτες. Η πρόσβαση στην καμπίνα γινόταν μέσω ενός εξελιγμένου συστήματος, όπου το μπροστινό τμήμα ανασηκωνόταν προς τα εμπρός και το πίσω γλιστρούσε προς τα πίσω, πάνω από το κάλυμμα του κινητήρα.

Με 24βάλβιδο V6 κινητήρα 600+ ίππων

Στην καρδιά του Proxima βρισκόταν ένας 24βάλβιδος V6 κινητήρας 2.849 κ.εκ με δύο υπερτροφοδότες και intercooler. Απέδιδε 600 ίππους, με ορισμένες πηγές να κάνουν λόγο ακόμα και για 680 PS, και επέτρεπε, θεωρητικά, στο αυτοκίνητα να φτάνει σε τελική ταχύτητα τα 348 χλμ./ώρα.

Υπό κανονικές συνθήκες, το Proxima λειτουργούσε ως πισωκίνητο, αλλά ένα εξελιγμένο ηλεκτρονικό σύστημα μετέφερε αυτόματα τη ροπή στον εμπρός άξονα σε περίπτωση απώλειας πρόσφυσης, μετατρέποντας έτσι το αυτοκίνητο σε τετρακίνητο.

Τα ηλεκτρονικά έλεγχαν επίσης το κιβώτιο ταχυτήτων, τον συμπλέκτη και την κατανομή ισχύος, ενώ το σύστημα πέδησης διέθετε τέσσερις αεριζόμενους δίσκους από άνθρακα με ABS. Ένας κεντρικός υπολογιστής παρακολουθούσε επίσης συνεχώς την πίεση των ελαστικών και ενεργοποιούσε αυτόματα έναν συμπιεστή για να αποκαταστήσει τις σωστές τιμές αν χρειαζόταν.

Εσωτερικό από το μέλλον

Το cockpit ήταν ίσως η πιο φουτουριστική πτυχή του concept car καθώς περιελάμβανε στοιχεία που θα γίνονταν πραγματικότητα δεκαετίες αργότερα. Αντί για παραδοσιακά όργανα, υπήρχαν πέντε έγχρωμες οθόνες LCD υψηλής ευκρίνειας, τις οποίες διαχειρίζονταν δύο ενσωματωμένοι υπολογιστές με μνήμη 40 megabytes.

Ο οδηγός μπορούσε να βλέπει εικόνες από την εμπρός και την πίσω κάμερα, να χρησιμοποιεί ένα από τα πρώτα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης GPS και να λαμβάνει πληροφορίες μέσω ενός Ηead-Up Display στο παρμπρίζ.

Τέλος, επειδή η τεράστια γυάλινη επιφάνεια θα μπορούσε να μετατρέψει την καμπίνα σε θερμοκήπιο, η Peugeot εγκατέστησε ένα σύστημα εξαερισμού που τροφοδοτούνταν από φωτοβολταϊκά στοιχεία που ήταν τοποθετημένα πάνω από το καπό.

Το Proxima κατέχει κεντρική θέση ανάμεσα στα αυτοκίνητα που σημάδεψαν την Peugeot, αφού ακόμη και σήμερα, εκπλήσσει με τη νεωτερικότητα και την τόλμη του.