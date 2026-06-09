54ο Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ: Ακόμη μια επιτυχία

Το 54ο Διεθνές Ράλλυ της ΦΙΛΠΑ πέρασε ήδη στην ιστορία, καταλαμβάνοντας επαξίως μία περίοπτη θέση στην εξαιρετική παράδοση του θεσμού.

Η φετινή εκδήλωση που υπενθυμίζουμε προσμετρά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity και πραγματοποιήθηκε από Παρασκευή 5 έως Κυριακή 7 Ιουνίου, σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία τόσο από πλευράς πλήθους και επιπέδου συμμετοχών, όσο και κυρίως από, τα διάπλατα χαμόγελα των πληρωμάτων και των δύο κατηγοριών Classic Regularity και Touring που έλαβαν μέρος καθ’ όλη τη διάρκειά του: από το ξεκίνημα της «περιπέτειας», το πρωινό της Παρασκευής 5 Ιουνίου από την Αμφίκλεια όπου δόθηκε η εκκίνηση, μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Ιουνίου στη κεντρική πλατεία του Μετσόβου.

Η διοργανώτρια αρχή εστιάζει στη σημαντική συμβολή του Δήμου Μετσόβου και της Αστυνομίας που συνεργάστηκαν άψογα με την οργάνωση, μεριμνώντας για την ασφαλή στάθμευση των οχημάτων της εκδήλωσης στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να επισκεφθούν, την Πινακοθήκη, το οινοποιείο Αβέρωφ και το Λαογραφικό Μουσείο.

Οι ευχάριστες στιγμές και τα συναισθήματα ευεξίας η καλύτερη ανταμοιβή για όλους τους συμμετέχοντες, γεγονός που αποτελεί άλλωστε και τη μεγαλύτερη δικαίωση για την οργάνωση, καθώς ο πολύμηνος και προσεκτικός σχεδιασμός απέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο στόχος επετεύχθη και αυτή τη χρονιά λοιπόν εξαιτίας, καταρχάς, στις σοφά επιλεγμένες – για κλασικά αυτοκίνητα – διαδρομές που διέσχιζαν μεγάλης ομορφιάς τοπία, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, τα οποία συνδυάζουν στον απόλυτο βαθμό, το φυσικό κάλλος με την οδηγική ευχαρίστηση.

Τα εύσημα εδώ απονέμονται για μία ακόμα φορά τόσο στον Αλυτάρχη, κ. Γιώργο Καϊόγλου, όσο και στην υπόλοιπη ομάδα της ΦΙΛΠΑ που για μία ακόμα φορά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όλα τα πληρώματα να απολαύσουν στο έπακρο και με ασφάλεια, τηνκάθε στιγμή που βιώσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ιδιαίτερης μνείας χρήζουν εδώ, οι εξαιρετικές επιλογές των σημείων εκκίνησης, ανασυγκρότησης και τερματισμού και επιπροσθέτως, η θερμή στάση των τοπικών κοινοτήτων απ’ όπου διήλθε το 54ο Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ, οι οποίες ήταν άκρως φιλόξενες και υποστηρικτικές.

Η φετινή εκδήλωση ωστόσο πέραν όλων των προαναφερoμένων επεφύλασσε επιπροσθέτως και κάποιες ξεχωριστές εκπλήξεις στους συμμετέχοντες, σε στιγμές ανάπαυλας πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι οποίες διάνθισαν ιδανικά την εμπειρία συνολικά, καθιστώντας τη αξέχαστη.

Αρχής γενομένης τη Πέμπτη 4 Ιουνίου, μία μέρα πριν την εκκίνηση, όπου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αμφίκλειας κύριος Δημήτρης Αγγέλης πραγματοποίησε ξενάγηση στο ιστορικό τμήμα του οικισμού και το εξαιρετικό Μουσείο Άρτου (βραβευμένο από την Ακαδημία) για όσα πληρώματα επέλεξαν να διανυκτερεύσουν σε καταλύματα της Αμφίκλειας. Την επόμενη μέρα Παρασκευή 5 Ιουνίου, κατά την εκκίνηση της εκδήλωσης, ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας προσέφερε στους συμμετέχοντες τοπικά προϊόντα και…φρεσκοφουρνισμένο ελαιόψωμο.

Το βράδυ της ίδιας μέρας οργανώθηκε αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες, ξενάγηση και γευσιγνωσία μανιταριών, τρούφας και εκλεκτών ετικετών κρασιών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και το Μουσείο Μανιταριών στη Καλαμπάκα.

Επιπρόσθετα τη Κυριακή 7 Ιουνίου η ΦΙΛΠΑ προσέφερε σε όσους επιθυμούσαν, δωρεάν μεταφορά και ξενάγηση στο Μουσείο του Παλιολιθικού Σπηλαίου Θεόπετρας και το Σπήλαιο, καθώς και τη Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων.

Περνώντας στο κομμάτι της αγωνιστικής δράσης του 54ου Διεθνούς Ράλλυ ΦΙΛΠΑ όπως προαναφέρθηκε οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των κατηγοριών Classic Regularity και Touring. Στη κατηγορία Classic Regularity, τις δύο ημέρες οι διαγωνιζόμενοι εκτέλεσαν 18 Ειδικές Διαδρομές Ακριβείας, με τήρηση Μ.Ω.Τ. και δορυφορική χρονομέτρηση από την AnubeSport, διεκδικώντας τη διάκριση και τα αντίστοιχα έπαθλα. Στον αντίποδα, τα πληρώματα της κατηγορίας Touring είχαν ως κύριο μέλημα, την απόλαυση της οδήγησης του κλασικού αυτοκινήτου τους όντας πλήρως απαλλαγμένοι από το άγχος του ιδανικού χρόνου και της ακρίβειας.

Τελικός προορισμός και των 52 (πενήντα δύο) συνολικά πληρωμάτων που εκκίνησαν, η Καλαμπάκα που αποτέλεσε τη βάση του αγώνα και πιο συγκεκριμένα το ξενοδοχείο DivaniMeteoraHotelόπου και κατέλυσαν άπαντες, ενώ στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε το δείπνο της απονομήςτων νικητών το βράδυ του Σαββάτου.

Ξεκινώντας από τη Αμφίκλεια τα πληρώματα από, Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Καναδά, ΗΠΑ, Β.Μακεδονία και Γερμανία διένυσαν μια απόσταση 260 χιλιομέτρων, διερχόμενα μέσα από τους νομούς Φθιώτιδας και Θεσσαλίας, με ανασυγκρότηση στην πλαζ Λαμπερού, στη λίμνη Πλαστήρα όπου έγινε και ο τερματισμός της Touring. Αντίθετα οι συμμετέχοντες της Classic Regularity μετά τη ανασυγκρότηση, συνέχισαν τη προσπάθεια τους και μετά από πέντε Ε.Δ.Α. τερμάτισαν στο ξενοδοχείο Divani Meteora Hotel, νωρίς το απόγευμα. Τη δεύτερη μέρα, Σάββατο 6 Ιουνίου, η εκκίνηση δόθηκε από το προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Καλαμπάκας και περιλάμβανε οκτώ Ε.Δ.Α. συνολικού μήκους 170 χλμ. εντός μαγικών ορεινών διαδρομών που κατέληγαν στο Μέτσοβο όπου και έλαβε χώρα ο τερματισμός.

Νικητές στην κατηγορία Classic Regularity του 54ου Διεθνούς Ράλλυ ΦΙΛΠΑ αναδείχθηκαν τελικώς οι,Andonov Georgi – Andonova Υordanka με Volvo 121 Amazon (1961), δεύτεροι οι Αρης Γεωργοσόπουλος – Νίκος Κοντοπός με MGMGBGT (1967), τρίτοι οι Γιάννης Κυρανάς – Νίκος Ευσταθίου με ToyotaCorolla 1.6 GTi (1988), ενώ τη πεντάδα των νικητών συμπλήρωσαν οι, Μάνος Παλαβίδης – Μαρία Παλαβίδη με Renault 5 GT Turbo (1986) και DimitarNenov – StanislavaIlieva με Mercedes 190 E (1984). Η ΦΙΛΠΑ ευχαριστεί θερμά τους Δήμους, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Καλαμπάκας και Μετσόβου για τη συνδρομή τους στην οργάνωση του 54ου Διεθνούς Ράλλυ, τις εταιρείες υποστηρικτές-χορηγούς,Voyager Rent a Car, Ι. ΚΤΕΟ Κόμβος Αμαρουσίου, MG Motor Greece, Mazda Auto One και το ξενοδοχείο Divani Meteora Hotel.