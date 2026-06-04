54o Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ από τις 5 ως τις 7 Ιουνίου

Έντονος συναγωνισμός και ξεχωριστή οδηγική περιπέτεια εντός μαγευτικών ορεινών διαδρομών πλημμυρισμένων με το άρωμα της ελληνικής φύσης, είναι το εκλεκτό «μενού» του 54ου Διεθνούς Ράλλυ, που διοργανώνει η ΦΙΛΠΑ από τις 5 ως τις 7 Ιουνίου.

Άπαντα τα προαναφερόμενα και όχι μόνον θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν, αρχής γενομένης από αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 11.30’ το πρωί, 52 πληρώματα – μεταξύ αυτών και 13 ξένες συμμετοχές – που θα εκκινήσουν από την Αμφίκλεια στη Φθιώτιδα και θα αφεθούν στη μαγεία της φημισμένης εκδήλωσης της ΦΙΛΠΑ.

Επί ένα ολόκληρο διήμερο θα απολαύσουν στο έπακρο τη δράση, μα πάνω απ’ όλα την οδήγηση του κλασικού αυτοκινήτου τους, συνδράμοντας με τη συμμετοχή τους στη συγγραφή ενός νέου, εξίσου σημαντικού κεφαλαίου, στη μακρόχρονη όσο και λαμπρή παράδοση του Διεθνούς Ράλλυ.

Στη φετινή διοργάνωση, η οποία προσμετρά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity, όπως προαναφέρθηκε συμμετέχουν 52 πληρώματα εκ των οποίων, τα 34 απαρτίζουν τη κατηγορία Classic Regularity και τα 18 την περιηγητικού χαρακτήρα κατηγορία Touring. Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες στη κατηγορία Classic Regularity, ανάμεσα τους και πολυβραβευμένα πληρώματα με εξαιρετικό παλμαρέ στο θεσμό,θα αναμετρηθούν σε 18 Ειδικές Διαδρομές Ακριβείας που απαιτούν υψηλές ικανότητες και απόλυτη ακρίβεια, ενώ οι επιδόσεις τους θα τελούν συνεχώς υπό την επιτήρηση δορυφορικής χρονομέτρησης της AnubeSport.

Τα πληρώματα και των δύο κατηγοριών μετά την εκκίνηση, θα διέλθουν από πανέμορφα σημεία της Στερεάς Ελλάδας και το απόγευμα της ίδιας μέρας, έχοντας ήδη καλύψει μία συνολική απόσταση 260 χλμ. θα τερματίσουν στο ξενοδοχείο Divani Meteora Hotel στη Καλαμπάκα που αποτελεί και τη βάση της φετινής εκδήλωσης. Στο πρώτο σκέλος περιλαμβάνονται 5 (πέντε) Ε.Δ.Α.: Μπράλος, Μοσχοκαρυά, Άγιος Στέφανος, Ανάβρα και Άγιος Αθανάσιος (πλαζ Λαμπερού-λίμνη Πλαστήρα) που σηματοδοτεί το τέλος της μέρας για τα πληρώματα της κατηγορίας Touring και τη δυνατότητα ελεύθερης μετάβασης προς τη Καλαμπάκα. Αντίθετα τα πληρώματα της ClassicRegularity θα έχουν την ευκαιρία ωριαίας ανασυγκρότησης πριν περάσουν στο δεύτερο και τελευταίο σκέλος που περιλαμβάνει επιπρόσθετα τις εξής 5(πέντε) Ε.Δ.Α. Λατιναϊικα, Άγιος Ακάκιος, Πύργος Ιθώμης, Ελάτη και Χρυσομηλιά. Μετά την άφιξη στη Καλαμπάκα το απόγευμα της Παρασκευής, όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν προαιρετικά τη δυνατότητα να επισκεφθούν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και το Μουσείο Μανιταριών και να απολαύσουν μία μοναδική εμπειρία γευσιγνωσίας, μανιταριών, τρούφας και εκλεκτών ετικετών κρασιών.

Η δεύτερη μέρα εκκινεί στις 10.00 το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου από το προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Καλαμπάκας και αναμένεται εξίσου συναρπαστική από πάσης πλευράς, καθώς τα πληρώματα θα κληθούν να καλύψουν μία ορεινή διαδρομή συνολικού μήκους 170 χλμ. η οποία απαρτίζεται από οκτώ Ε.Δ.Α. και τερματίζει στο Μέτσοβο. Στο πρώτο σκέλος της περιλαμβάνονται οι Ε.Δ.Α., Βλαχάβα, Σκεπάρι, Αγία Τριάδα Φωτεινό και Κερασούλα. Με την ολοκλήρωση της τελευταίας Ε.Δ.Α. τα πληρώματα της κατηγορίας Touring έχουν την δυνατότητα ελεύθερης μετάβασης στο Μέτσοβο, ενώ για τα πληρώματα της Classic Regularity θα πραγματοποιηθεί ανασυγκρότηση μισής ώρας για να ανακτήσουν δυνάμεις για το δεύτερο και τελευταίο σκέλος της ημέρας που αποτελείται από τις Ε.Δ.Α., Κρανέα, Μηλιά και Μέτσοβο στην κεντρική πλατεία του οποίου θα πέσει και η σημαία του τερματισμού του 54ου Διεθνούς Ράλλυ ΦΙΛΠΑ. Ο επίλογος θα γραφτεί το βράδυ του Σαββάτου στο φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου DivaniMeteoraHotel στη Καλαμπάκα, όπου θα λάβει χώρα το δείπνο και η απονομή των επάθλων των νικητών.

Τη Κυριακή 7 Ιουνίου, οι συμμετέχοντες λίγο πριν την επιστροφή τους στη ρουτίνα της καθημερινότητας θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να επισκεφθούν, το Μουσείο και Παλαιολιθικό Σπήλαιο Θεόπετρας και τη Μονή Αγίου Στεφάνου, τη Βυζαντινή Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου 10ου–11ου αιώνα καθώς και το Μουσείο Γεωλογικών Σχηματισμών Μετεώρων στο Καστράκι, που αναμένεται να συμπληρώσουν ιδανικά τα όσα συναρπαστικά βίωσαν το διήμερο που προηγήθηκε. Η ΦΙΛΠΑ ευχαριστεί θερμά τους Δήμους, Αμφίκλειας, Ελάτειας, Καλαμπάκας και Μετσόβου για τη συνδρομή τους στην οργάνωση του 54ου Διεθνούς Ράλλυ, τις εταιρείες υποστηρικτές-χορηγούς,Voyager Renta Car, Ι. ΚΤΕΟ Κόμβος Αμαρουσίου, MG Motor Greece, Mazda Auto One και το ξενοδοχείο Divani Meteora Hotel. Γραφείο Τύπου