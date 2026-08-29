5ο Ιστορικό Ράλλυ Τρίπολης 2026: Στο αρχοντικό του Ντούλια

Οικογενειακή υπόθεση οι εκδηλώσεις του ΑΡΣΟΕ, με υπογραφή κος και κα Ντούλια & Υιοί, με την έδρα τους στο Άργος, όπου το Αρχοντικό τους, όπου και η πρωτεύουσα του Ελληνικού Κλασικού αυτοκινήτου.

Το «εξοχικό» τους, η έδρα τους για το καλό Φθινόπωρο, ευχή τους σε φίλους που εξελίσσονται σε συγγενείς τους, μέσα από μια έντιμη όσο και ήρεμη διαδικασία με εξάστερη φιλοξενία, στην Τρίπολη.

Εκδήλωση-θεσμός πλέον το 5ο Ιστορικό Ράλλυ Τρίπολης 2026 και για όσους ξέρουν δεν εκπλήσσονται με τις εκατό συμμετοχές, το όριο τους πιστοποιητικό της φιλοσοφίας να μην ξεπερνάμε τις κόκκινες γραμμές και να δημιουργούμε για την απόλυτη διασκέδαση, χωρίς να ρισκάρουμε σε θέματα συνωστισμού και ασφάλειας.

Ζητούμενο η Τέλεια διαδρομή κάτω από ιδανικές συνθήκες ακολουθώντας με συνέπεια την Touring φιλοσοφία, που διδάσκεται άλλωστε από τη Scuderia Triskelion, με τους πτυχιούχους να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο περίφημο TdP τον Οκτώβριο, με την MG δίπλα τους, για ακόμα μια χρονιά.

Τρίπολη ΙΝ-OUT

Με λίγα λόγια και ουσία η πρώτη ανακοίνωση του οργανωτή και όσοι πιστοί κρατήστε σημειώσεις: 5ο Ιστορικό Ράλλυ Τρίπολης

Πρόγραμμα Σαββάτου 29/8:

14:00-16:15 Διοικητικός και τεχνικός έλεγχος και παραλαβή υλικού (Πλατεία Άρεως Τρίπολη)

16:30 Ενημέρωση/Ανακοίνωση λίστας εκκινούντων

17:01 Εκκίνηση 1ου σκέλους, από την Πλατεία Άρεως με τα αυτοκίνητα ανά λεπτό, ακολουθώντας τον αριθμό συμμετοχής)

«Καλό αγώνα και καλή διασκέδαση» η ευχή τους, που χαρακτηρίζει τον τρόπο τους.

Στην πλατεία…

Ξεχωρίζεις ανθρώπους εσύ που επίσης φιλοξενείσαι υποδειγματικά, ενώ τον επισκέπτη παρασύρουν οι καλλονές του παρελθόντος με τροχούς. Φορτίζουν αναμνήσεις και προκύπτει όραμα αφού με το αμφιλεγόμενο όλα ίδια σήμερα, ακόμα και οι νεότεροι ταξιδεύουν στη μαγεία της αυτοκίνησης, μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις, έκθεση ιδεών. Ένα πραγματικά όσο και άτυπα Concours d Elegence, καθρέπτης και του savoir faire του αγνού λάτρη του ΙΑ, μακριά από το δήθεν αθώο, πάρε-δώσε.

Μελετάς τις συμμετοχές και από τη μια θα ζήσεις τη στιγμή με το οικογενειακό Toyota RAV του 93 προσεγμένο από την PetroRetro και από την άλλη, θα υποκλιθείς σε σημαντικές κατασκευές που τις παρατηρείς με σεβασμό εξωτερικά και με ενδιαφέρον το εσωτερικό τους. Γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στην κυριολεξία διδάσκουν φιλοξενία, προβάλλοντας και την άψογη συντήρηση πραγματικά Ιστορικών αυτοκινήτων.

Καλημέρα σας και ενδεικτικά…

Πρώτη ματιά στην εμβληματική Austin Healey των Αρβανίτη δίπλα στη Flavia των παιδικών μας χρόνων, αυτοκίνητο που μοιράζονται οι Γεωργοσόπουλοι και οι «Warriors is Back».

Αναζητάς την κόκκινη Corvette αλλά οι Πετρόπουλοι συμμετέχουν με το πενηντάχρονο Golf που δημιουργεί αντίθεση με το MG TD των ιπτάμενων οδηγού-συνοδηγού που ζουν τη στιγμή αθόρυβα και με το στιλ που τους διακρίνει.

Το στιλ ότι χαρακτηρίζει τους περισσότερους, ανθρώπους και τις μηχανές τους και πάντα κάτι έχεις να πεις με Αλφίστι όπως οι Φαρμάκη και οι Κοντοπός. Πρωταθλητές, ενώ η προσωπική ανατριχίλα χωρίς αντικειμενικά κριτήρια, συνδέεται με το Sunny GTi που οδηγεί ο Τάκης Στεφάνου.

H βαθιά υπόκλιση αρχίζει από το Quattro ενός σημαντικού ex Sporting, του Γιώργου Χωριανόπουλου, που έχουμε παρουσιάσει σε 4Τ και ολοκληρώνεται με την κόκκινη Ferrari του Προέδρου, ένας είναι, που δεν έχουμε παρουσιάσει ακόμα σε 4Τ.

Η Ferrari ακριβώς δίπλα στην ασημί SL που αυτή τη φορά οδηγεί ο Τάσος Τσαγκαράκης. Τρελό παιχνίδι ανάμεσα σε κατασκευές που σε προκαλούν και σε αναστατώνουν χωρίς να συγκρίνονται επί της ουσίας. Ακριβώς ότι απογειώνει και το σεβασμό στην Ιστορία, που άλλωστε τη γράφουγ οι άνθρωποι, συνεπείς στην κουλτούρα τους.

Οι παρουσιάσεις μας…

… συνήθως με εικόνες έργο των Κουσκούτη, με τον Μάριο να συμμετέχει στην εκδήλωση με Corolla ΚΕ35 τιμώντας τα εξήντα της χρόνια.

Οι σελίδες μας 4Τ-Classic, συχνά με την παρέμβαση του συνεργάτη μας Γιάννη Καράμπελα που συμμετέχει με την Μαριλίνα τους και το κίτρινο μπιζού της Lotus, με τον κωδικό S4. Αγαπημένο, ο πρόγονος του ΜΧ5 που αντέχει στο χρόνο και στο δρόμο (το Mazda).

5ο Ιστορικό Ράλλυ Τρίπολης…

Με υποστήριξη από τους χώρους της Phoenix Beachside Condos και τα Πρατήρια SHELL Χ. Βώσσος, με δώρα που θα προσφερθούν στους συμμετέχοντες.

Μείνετε συντονισμένοι…

Η ενασχόληση με το ΙΑ, μια όμορφη συνήθεια που δεν είναι της μόδας, αλλά έχει να κάνει και με τη συναισθηματική μας ανάγκη, απάντηση στην τρελή καθημερινότητα._ΣΧ