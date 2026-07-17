5ο Ιστορικό Ράλλυ Τρίπολης στις 29 & 30 Αυγούστου

Εκμεταλλευόμενος την καλοκαιρινή ραστώνη, ο Αργολικός Σύλλογος Οχημάτων Εποχής (ΑΡ.Σ.Ο.Ε.) σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης προσφέρει μια διαφορετική εκδοχή στο Ιστορικό Ράλλυ Τρίπολης.

Μετά από την τεράστια επιτυχία και απήχηση των τεσσάρων πρώτων Ιστορικών Ράλλυ Τρίπολης, φέτος επιλέχθηκε το αποκαλόκαιρο (29-30 Αυγούστου) και η δροσιά της ορεινής Αρκαδίας για την διεξαγωγή του πετυχημένου regularity event.

Το 5ο Ιστορικό Ράλλυ Τρίπολης όπως κάθε χρόνο θα έχει ως επίκεντρο την φιλόξενη πόλη της Τρίπολης, με την αφετηρία του αγώνα για φέτος να πραγματοποιείται και αυτή στην Πλατεία Άρεως. Με αφετηρία λοιπόν την Τρίπολη και με απογευματινό σκέλος (17:01 ώρα εκκίνησης) θα εκκινήσει το φετινό 5ο Ι.Ρ.Τ., ένας διήμερος αγώνας με συνολικά 230 περίπου χιλιόμετρα και τα πληρώματα να καλούνται να εκτελέσουν με επιτυχία, 12 Ε.Δ.Α. μήκους σχεδόν 70 χιλιομέτρων και αντίστοιχες χρονομετρήσεις σε περιοχές της ορεινής Αρκαδίας και Αργολίδας.

Η πρώτη μέρα του αγώνα θα ολοκληρωθεί στις 21:00 στην πλατεία Άρεως στην Τρίπολη και αφού οι αγωνιζόμενοι θα έχουν διανύσει περίπου 100 χλμ και θα έχουν εκτελέσει 6 ΕΔΑ. Τα πληρώματα, όπως κάθε χρόνο θα σταθμεύσουν εκεί τα οχήματα τους μετά τον τερματισμό και θα πραγματοποιηθούν τα πολυαναμενόμενα από όλους καλλιστεία αυτοκινήτων, κάτω από το «άγρυπνο βλέμμα» του αγάλματος του γέρου του Μωριά. Εν συνεχεία η φιλόξενη Τρίπολη θα δείξει για ακόμη μια φορά το αληθινό πρόσωπο μιας ζωντανής πόλης με νυχτερινή ζωή στους συμμετέχοντες.

Το πρωί της Κυριακής θα εκκινήσει το δεύτερο σκέλος στις 10:01. Ακόμη 130 χλμ οδηγικής απόλαυσης με 6 ακόμη ΕΔΑ στο πανέμορφο καλοκαιρινό σκηνικό της Αρκαδικής Γης ως τον τερματισμό μας, όπου θα ακολουθήσει γεύμα και η τελετή απονομής. Έχει σχεδιαστεί, όπως και κάθε φορά, ένας αγώνας μέσα από μοναδικές και ενδιαφέρουσες διαδρομές γεμάτες με την άγρια ομορφιά του ορεινού αρκαδικού τοπίου που θα ικανοποιήσει τόσο τους λάτρεις του regularity όσο και αυτούς που επιθυμούν ένα όμορφο διήμερο με το αγαπημένο τους κλασικό όχημα.

Η ομάδα του ΑΡ.Σ.Ο.Ε. (Αργολικός Σύλλογος Οχημάτων Εποχής) κατάφερε και πάλι να προσφέρει μια προσιτή οικονομικά εκδήλωση από συλλέκτες κλασικών οχημάτων προς συλλέκτες και λάτρεις του κλασικού αυτοκινήτου με σεβασμό στην ιστορία τους. Η οργανωτική επιτροπή υπόσχεται να προσφέρει και πάλι στους συμμετέχοντες ένα απολαυστικό διήμερο Regularity Event. Τις επόμενες ημέρες θα ανέβουν η αίτηση συμμετοχής, ο κανονισμός και χάρτες.