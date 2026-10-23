60 χρόνια Toyota Corolla – οι 12 γενιές

Κανένα αυτοκίνητο στην ιστορία δεν έχει καταφέρει όσα το Toyota Corolla. Στα 60 χρόνια της πορείας του, έχει ξεπεράσει τα 57 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, και συνεχίζει.

Από την παρουσίαση της πρώτης γενιάς το 1966 ως τις ημέρες μας, το Toyota Corolla έχει γίνει το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως. Στις 12 γενιές του, το Corolla έχει κυκλοφορήσει σε πολλούς διαφορετικούς τύπους αμαξώματος, από οικογενειακά sedan και hatchback έως σπορ coupe και station wagon, καλύπτοντας τις ανάγκες των οδηγών σε όλο τον κόσμο. Η διαχρονική επιτυχία του Corolla βασίζεται στις αρχές που καθόρισαν τη δημιουργία του το 1966: υψηλή ποιότητα, ευελιξία και προσιτή τιμή. Δώδεκα γενιές αργότερα, το μοντέλο εξακολουθεί να υπηρετεί αυτές τις αρχές, προσαρμοζόμενο διαρκώς στις απαιτήσεις της αγοράς.

Η ιστορία ξεκινά

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘60, η Ιαπωνία γνώριζε ραγδαία οικονομική ανάπτυξη. Ήταν μια εποχή ανασυγκρότησης, καινοτομίας και αυξανόμενης ευημερίας. Ο πληθυσμός ξεπερνούσε τα 100 εκατομμύρια και οι φιλοδοξίες των ανθρώπων μεγάλωναν, όπως και η διάθεσή τους να υιοθετήσουν νέες ιδέες και προϊόντα. Το μοντέλο άλλαξε τα δεδομένα, ενσαρκώνοντας τη διαχρονική φιλοσοφία της Toyota: το κατάλληλο αυτοκίνητο, στο κατάλληλο μέρος, την κατάλληλη στιγμή. Η Toyota κατασκεύασε ειδικά για το νέο μοντέλο το εργοστάσιο Takaoka στην Toyota City, υπογραμμίζοντας τη σημασία που είχε για την εταιρεία. Η παραγωγή ακολουθούσε αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, με κάθε αυτοκίνητο να πρέπει να συγκεντρώνει βαθμολογία υψηλότερη από τον μέσο όρο αναφοράς σε κάθε στάδιο της συναρμολόγησης. Επικεφαλής του εγχειρήματος ήταν ο Chief Engineer Tatsuo Hasegawa, ο οποίος φρόντισε να γίνει πράξη το όραμα της Toyota. Όλα ήταν πλέον έτοιμα για την έλευση του Corolla και τη γέννηση ενός θρύλου της αυτοκίνησης.

Πρώτη γενιά: 1966 – 1970

Το πρώτο Corolla σχεδιάστηκε ως ένα «αυτοκίνητο για τον λαό», προσφέροντας όμως πολύ περισσότερα από ένα συμβατικό, προσιτό αυτοκίνητο της εποχής. Η ιδέα για το Corolla γεννήθηκε το 1962 και το μοντέλο παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο το 1966. Κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, με την παραγωγή του να ξεκινά στο νέο εργοστάσιο. Η ονομασία Corolla προέρχεται από τη λέξη που περιγράφει τη στεφάνη των πετάλων ενός λουλουδιού, η οποία θεωρείται το πιο όμορφο μέρος του. Η αρχική γκάμα του Corolla περιλάμβανε ένα δίθυρο sedan, όταν το μοντέλο κυκλοφόρησε το 1966, με κινητήρα 1,1 λίτρων και ισχύ 60 DINhp. Το 1967, η Toyota διεύρυνε τη γκάμα με ένα τετράθυρο sedan και ένα station wagon. Το 1968, προστέθηκε το πιο σπορ Corolla Sprinter fastback coupe. Στα καινοτόμα χαρακτηριστικά του μοντέλου περιλαμβάνονταν χειροκίνητο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων με επιλογέα στο δάπεδο για πρώτη φορά σε ιαπωνικό αυτοκίνητο, δισκόφρενα, ανεξάρτητα καθίσματα bucket, ζώνες ασφαλείας πολλαπλών σημείων και υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων. Η μοντέρνα σχεδίαση του Corolla, με την οροφή τύπου semi-fastback και τις καμπύλες επιφάνειες, αντανακλούσε τη φιλοδοξία της Toyota να το προωθήσει και εκτός Ιαπωνίας. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια, το Corolla έγινε best-seller στην Ιαπωνία.

Δεύτερη γενιά: 1970 – 1974

Η ιαπωνική αγορά αυτοκινήτου γνώριζε μεγάλη άνθηση όταν η Toyota παρουσίασε τη δεύτερη γενιά του Corolla το 1970. Την ίδια χρονιά, το μοντέλο έφτασε το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου πωλήσεων από την έναρξη της εμπορικής του πορείας. Η νέα γενιά αποτύπωνε τη φιλοσοφία Kaizen της Toyota, δηλαδή τη συνεχή βελτίωση, με έμφαση στην ασφάλεια, την άνεση και την πρακτικότητα. Η γκάμα εμπλουτίστηκε με ένα δίθυρο coupe, ενώ παρουσιάστηκε και το πρώτο σπορ μοντέλο, το Levin, με αμάξωμα full fastback. Η ονομασία Levin παραπέμπει σε κεραυνό, ενώ το μοντέλο διέθετε κινητήρα 1,6 λίτρων, με δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής και ισχύ 115 DINhp. Στα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονταν το αναβαθμισμένο σύστημα ανάρτησης, τα νέα συστήματα κίνησης και τα εμπρός καθίσματα με ψηλή πλάτη και ενσωματωμένα προσκέφαλα. Ήταν το πρώτο Corolla που προσέφερε στερεοφωνικό ραδιόφωνο AM/FM, κλιματισμό, σύστημα πλύσης του παρμπρίζ και παιδικές ασφάλειες στις πίσω πόρτες. Είχε επίσης μεγαλύτερο ρεζερβουάρ 45 λίτρων, για μεγαλύτερη άνεση στα μακρινά ταξίδια. Η επιτυχία του ήταν μεγάλη, ενώ κατασκευάστηκαν συνολικά 2,4 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Από το 1971, η Caetano, συνεργάτης της Toyota στην παραγωγή, ξεκίνησε να συναρμολογεί αυτοκίνητα στην Πορτογαλία από κιτ CKD.

Τρίτη γενιά: 1974 – 1979

Με το Corolla να έχει πλέον καθιερωθεί στην καρδιά της αγοράς και τις ετήσιες εξαγωγές του να ξεπερνούν τις 300.000 μονάδες, η Toyota έθεσε ως στόχο να δημιουργήσει «το απόλυτο οικογενειακό αυτοκίνητο» με την τρίτη γενιά. Προτεραιότητα είχε η περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας και της άνεσης. Οι νέοι κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων οδήγησαν στην εξέλιξη νέων κινητήρων, ενώ η Toyota ανέπτυξε και καταλύτη καυσαερίων για το «Toyota Total Clean System». Για πρώτη φορά, ο σχεδιασμός του Corolla βασίστηκε και σε δοκιμές σε αεροδυναμική σήραγγα, με αποτέλεσμα ένα αμάξωμα με πιο αεροδυναμική σχεδίαση και πιο έντονες γωνίες. Οι επιλογές για τους αγοραστές ήταν περισσότερες από ποτέ. Στη γκάμα προστέθηκε ένα coupe χωρίς μεσαία κολόνα, ενώ αμαξώματα hardtop και semi-fastback διατέθηκαν πλέον και στις μεσαίες εκδόσεις, αντί να προορίζονται αποκλειστικά για τις κορυφαίες. Παράλληλα, η νέα έκδοση Liftback συνδύαζε την πρακτικότητα και την πολυχρηστικότητα με τον σπορ χαρακτήρα. Η καμπίνα έγινε πιο ήσυχη, χάρη στη μείωση του θορύβου και των κραδασμών, ενώ τα χειριστήρια συγκεντρώθηκαν σε πιο κεντρική διάταξη και το ταμπλό απέκτησε μαλακή επένδυση. Αυτή ήταν επίσης η πρώτη γενιά Corolla που σχεδιάστηκε με γνώμονα την παθητική ασφάλεια, ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά όπως αμάξωμα που απορροφούσε την ενέργεια της πρόσκρουσης, ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης και ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό έκτακτης ασφάλισης. Η παραγωγή της τρίτης γενιάς ξεπέρασε τα 3,75 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Τέταρτη γενιά: 1979 – 1983

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η αγορά στρεφόταν προς μοντέλα ανώτερης κατηγορίας, ενώ μετά τη διεθνή πετρελαϊκή κρίση η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου αποτελούσε βασική προτεραιότητα. Η Toyota ανταποκρίθηκε με την τέταρτη γενιά του Corolla, βελτιώνοντας όλους τους τομείς, ιδιαίτερα την οδική συμπεριφορά και τα συστήματα κίνησης. Για πρώτη φορά, το Corolla απέκτησε σύστημα διεύθυνσης με κρεμαγιέρα, ενώ τα φύλλα σούστας στον πίσω άξονα αντικαταστάθηκαν από ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια. Ήταν επίσης το πρώτο Corolla που διατέθηκε με πετρελαιοκινητήρα 1,8 λίτρων, ο οποίος συνδύαζε υψηλή θερμική απόδοση με χαμηλή κατανάλωση και προστέθηκε στη γκάμα το 1982. Σχεδιαστικά, το νέο μοντέλο ξεχώριζε για τις κομψές γραμμές του, το κεκλιμένο εμπρός μέρος και το ψηλό πίσω τμήμα του αμαξώματος. Στο εσωτερικό, τα υλικά ήταν ποιοτικότερα, ενώ στις εκδόσεις coupe και liftback τα πίσω καθίσματα μπορούσαν να αναδιπλωθούν σε δύο τμήματα, διευκολύνοντας τη μεταφορά αποσκευών και αντικειμένων.

Πέμπτη γενιά: 1983 – 1987

Η πέμπτη γενιά παρουσιάστηκε τον Μάιο του 1983, με στόχο να προσελκύσει νεότερους οδηγούς, και έφερε τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία του Corolla μέχρι τότε. Για πρώτη φορά, η Toyota αξιοποίησε την τεχνολογία των υπολογιστών τόσο στον σχεδιασμό του αμαξώματος όσο και στην εξέλιξη των συστημάτων κίνησης και ελέγχου. Το Corolla απέκτησε για πρώτη φορά εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός τροχούς, με τη νέα διάταξη να εξασφαλίζει περισσότερο χώρο και άνεση στην καμπίνα. Οι εκδόσεις με κίνηση στους πίσω τροχούς παρέμειναν στη γκάμα, απευθυνόμενες σε όσους αναζητούσαν πιο σπορ οδηγική συμπεριφορά. Η καμπίνα σχεδιάστηκε ώστε να φιλοξενεί με άνεση πέντε ενήλικες. Για την καλύτερη αξιοποίηση των χώρων, το δάπεδο χαμήλωσε, το τιμόνι μετακινήθηκε προς τα εμπρός και το πίσω παρμπρίζ έγινε πιο κάθετο. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, υδραυλικό τιμόνι, κεντρικό κλείδωμα, ηλεκτρικά παράθυρα και ηλιοροφή. Στην πέμπτη γενιά ανήκε και το θρυλικό AE86 coupe, το τελευταίο Corolla με κινητήρα μπροστά και πίσω κίνηση.

Έκτη γενιά: 1987 – 1991

Καθώς οι πελάτες έδιναν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα, η έκτη γενιά του Corolla φιλοδοξούσε να θέσει νέα, υψηλότερα πρότυπα σε σχέση με κάθε προηγούμενη. Ο σχεδιασμός του αναθεωρήθηκε σε όλους τους τομείς, με στόχο την αναβάθμιση της πολυτέλειας, της άνεσης και της ποιότητας. Βασικά στοιχεία ήταν η ποικιλία αμαξωμάτων ώστε να καλύπτονται οι προτιμήσεις διαφορετικών αγοραστών, οι απολαυστικές επιδόσεις και η συνολική ποιότητα. Εξωτερικά, η σχεδιαστική φιλοσοφία ακολουθούσε τη λογική «φαρδύ και χαμηλό», με τις ευθείες γραμμές των προηγούμενων γενιών να δίνουν τη θέση τους σε πιο στρογγυλεμένες φόρμες. Στο εσωτερικό, η βελούδινη υφή και οι πλούσιες επενδύσεις των καθισμάτων αναβάθμιζαν την άνεση. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εργονομία, από το σχήμα και τη θέση των χειριστηρίων έως την αίσθηση που προσέφεραν κατά τη χρήση τους. Η ψηφιακή βελτιστοποίηση του αμαξώματος συνέβαλε στη μείωση του θορύβου και των κραδασμών, ενώ το σύστημα εξαερισμού ρύθμιζε τόσο την ποιότητα του αέρα όσο και τη θερμοκρασία στην καμπίνα. Νέος εξοπλισμός: τιμόνι με ρυθμιζόμενη κλίση, ζώνες ασφαλείας με ρύθμιση ύψους και ρυθμιζόμενη οσφυϊκή στήριξη στο κάθισμα του οδηγού. Η γκάμα περιλάμβανε εκδόσεις sedan, coupe, hatchback, station wago n και van, όλες με κίνηση στους εμπρός τροχούς, ενώ για πρώτη φορά προσφέρθηκαν και τετρακίνητες επιλογές. Αντίστοιχα μεγάλη ήταν και η γκάμα κινητήρων, με έξι βενζινοκινητήρες και έναν πετρελαιοκινητήρα, ισχύος από 64 έως 145 DIN hp.

Έβδομη γενιά: 1992 – 1995

Η Toyota θέλησε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα δυνατά σημεία του Corolla με την έβδομη γενιά, βελτιώνοντας το αυτοκίνητο σε όλους τους τομείς. Ήταν μεγαλύτερο, ταχύτερο, ασφαλέστερο και πιο αθόρυβο από τους προκατόχους του, και το πρώτο που υιοθέτησε premiumστοιχεία πολυτέλειας. Για πρώτη φορά, οι ομάδες εξέλιξης της ανάρτησης και των συστημάτων κίνησης συνεργάστηκαν στενά, ενώ πραγματοποιήθηκαν ειδικές δοκιμές σε πίστα, με στόχο την επίτευξη οδικής συμπεριφοράς ανάλογης με εκείνη των ευρωπαϊκών αυτοκινήτων. Το αμάξωμα απέκτησε πιο καμπύλες γραμμές, ενώ ο σχεδιασμός του sedan εμπνεύστηκε από το LexusLS 400. Χρησιμοποιήθηκαν λιγότερα πάνελ αμαξώματος, με μικρότερα διάκενα μεταξύ τους, ενώ το εσωτερικό προσέφερε περισσότερους χώρους και ενιαία αισθητική. Η ανάρτηση ανασχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις μεγαλύτερες διαστάσεις του αυτοκινήτου, ενώ οι τροχοί αυξήθηκαν στις 14 ίντσες. Από τον Σεπτέμβριο του 1994, ο αερόσακος οδηγού εντάχθηκε στον βασικό εξοπλισμό, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Toyota να ενισχύσει την ασφάλεια.

Όγδοη γενιά: 1995 – 2000

Με την όγδοη γενιά, η Toyota άλλαξε στρατηγική, εγκαταλείποντας την ιδέα ενός παγκόσμιου μοντέλου και δημιουργώντας εκδόσεις ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά, με την άμεση συμμετοχή των ευρωπαϊκών ομάδων σχεδιασμού. Παράλληλα, ξεκίνησε η μαζική παραγωγή του Corolla στην Ευρώπη (περισσότερα στο επόμενο κεφάλαιο). Στην εξέλιξη του μοντέλου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές ανησυχίες και η ανάγκη μείωσης του βάρους, της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων. Σε αυτό συνέβαλε η χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής και μικρού ειδικού βάρους στη δομή του αμαξώματος. Σημαντικό κριτήριο ήταν επίσης το κόστος χρήσης, γι’ αυτό η Toyota φρόντισε να διευκολύνει τη συντήρηση και την επισκευή του αυτοκινήτου. Το Corolla όγδοης γενιάς ήταν το πρώτο που προσέφερε δορυφορική πλοήγηση, ως προαιρετικό εξοπλισμό.

Ένατη γενιά: 2000 – 2006

Με την ένατη γενιά του Corolla, η Toyota άφησε πίσω της το παρελθόν, θέτοντας νέα πρότυπα για τη νέα χιλιετία. Η Ευρώπη αποτελούσε βασική αγορά-στόχο και η εξωτερική σχεδίαση του αυτοκινήτου εξελίχθηκε εκεί, αποτυπώνοντας ένα «νεανικό και εκλεπτυσμένο» στυλ. Στα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονταν μια νέα πλατφόρμα και η αρμονική ενσωμάτωση των γυάλινων επιφανειών, των κολόνων και της οροφής, που προσέδιδε στο αυτοκίνητο premium εμφάνιση, συμβάλλοντας παράλληλα στην αεροδυναμική του απόδοση. Στις ποιοτικές λεπτομέρειες ξεχώριζαν τα όργανα Optitron, που χρησιμοποιούνταν στα μοντέλα Lexus. Η ευρωπαϊκή γκάμα περιλάμβανε τρίθυρα και 5θυρα hatchback, που κατασκευάζονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ένα sedan και MPV, το Corolla Verso με παραγωγή στην Τουρκία. Προσφέρονταν εννέα συστήματα κίνησης, μεταξύ των οποίων ένας πετρελαιοκινητήρας D-4D common rail και ένας βενζινοκινητήρας VVT-i 1,8 λίτρων για το σπορ hatchback T Sport.

Δέκατη γενιά: 2007 – 2012

Το μοντέλο της δέκατης γενιάς κυκλοφόρησε με διαφορετικές ονομασίες ανάλογα με την αγορά. Ενώ σε ορισμένες περιοχές του κόσμου διατήρησε την ονομασία Corolla, στην Ιαπωνία και την Ευρώπη λανσαρίστηκε ως 3θυρο και 5θυρο Auris, hatchback (το sedan εξακολούθησε να ονομάζεται Corolla). Η Toyota υιοθέτησε αυτό που η ίδια αποκάλεσε σχεδιασμό «inside-out», δίνοντας προτεραιότητα στους χώρους της καμπίνας. Αρχικά, οι επιλογές κινητήρων περιλάμβαναν μονάδες VVT-i 1,4 και 1,6 λίτρων, με τον κινητήρα των 1,6 λίτρων να είναι νέος. Στην κορυφαία έκδοση τοποθετήθηκε πετρελαιοκινητήρας D-4D 2,2 λίτρων, σε συνδυασμό με ειδικά εξελιγμένη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Η ασφάλεια ενισχύθηκε περαιτέρω, με την προσθήκη, μεταξύ άλλων, αερόσακου γονάτων για τον οδηγό. Ο κλιματισμός, τα πίσω καθίσματα με ρυθμιζόμενη κλίση και το νέο ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης περιλαμβάνονταν στον στάνταρ εξοπλισμό. Σε ορισμένες εκδόσεις οι αγοραστές μπορούσαν να επιλέξουν ένα νέο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών, με δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής σχέσεων μέσω paddles στο τιμόνι. Το 2010, η Toyota παρουσίασε το Auris Hybrid hatchback, το πρώτο υβριδικό μοντέλο μαζικής παραγωγής στην Ευρώπη, το οποίο κατασκευαζόταν στο εργοστάσιο της Toyota Motor Manufacturing UK. Με αυτό το μοντέλο, η Toyota ανέδειξε τα πλεονεκτήματα του υβριδικού συστήματος κίνησής της στην ευρωπαϊκή αγορά, συνδυάζοντας αθόρυβη και ομαλή λειτουργία με υψηλή απόδοση. Έτσι, άνοιξε τον δρόμο για την επέκταση της υβριδικής τεχνολογίας σε ολόκληρη τη γκάμα της.

Ενδέκατη γενιά: 2013 – 2018

Το Corolla, γνωστό στην Ευρώπη ως Auris, πέρασε στην 11η γενιά του με πλήρως ανανεωμένη σχεδίαση. Η εξέλιξή του επικεντρώθηκε στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς, με παρεμβάσεις στο βάρος και στη ρύθμιση του πλαισίου, ώστε ο οδηγός να έχει καλύτερη αίσθηση του δρόμου. Η νέα γκάμα, σχεδιασμένη κυρίως στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους αγοραστές, περιλάμβανε για πρώτη φορά μετά την όγδοη γενιά και έκδοση station wagon, το Touring Sports. Οι επιλογές συστημάτων κίνησης περιλάμβαναν πλήρως το υβριδικό σύστημα, καθώς και κινητήρες dieselκαι βενζίνης. Τα επίπεδα κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων περιορίστηκαν περαιτέρω με κατάλληλες ρυθμίσεις στον κινητήρα, μειώσεις βάρους και αεροδυναμικές βελτιώσεις. Το νέο υβριδικό μοντέλο πέτυχε κορυφαίες για την κατηγορία εκπομπές CO₂, μόλις 87 g/km.Το Auris κυκλοφόρησε και στις ΗΠΑ, αρχικά με την ονομασία Scion iM και αργότερα ως Corolla iM. Για την αγορά αυτή απέκτησε έντονο σπορ χαρακτήρα, με χαμηλωμένη ανάρτηση και πλήρες κιτ αμαξώματος.

Δωδέκατη γενιά: 2019 μέχρι σήμερα

Η 12η γενιά του Corolla λανσαρίστηκε σε εκδόσεις hatchback, Touring Sports και sedan, με την παραγωγή τους να συνεχίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία. Βασισμένο στην πλατφόρμα C της Toyota New Global Architecture (TNGA), το νέο Corolla απέκτησε χαμηλότερο κέντρο βάρους και πιο άκαμπτο αμάξωμα, βελτιώνοντας σημαντικά την ευελιξία στους χειρισμούς, την ακρίβεια των αντιδράσεων και την οδηγική άνεση. Παράλληλα, διεύρυνε τις υβριδικές επιλογές, προσφέροντας δύο συστήματα κίνησης, 1,8 και 2,0 λίτρων, στις εκδόσεις Hatchback και Touring Sports, δίνοντας στους αγοραστές τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάλογα με το αν προτεραιότητά τους ήταν η μέγιστη οικονομία καυσίμου ή οι υψηλότερες επιδόσεις. Από το λανσάρισμά του, το Corolla ήταν διαθέσιμο στην Ευρώπη αποκλειστικά ως υβριδικό μοντέλο. Η σχεδίαση των Hatchback και Touring Sports έγινε πιο δυναμική, ενώ το sedan ξεχώριζε για την εμφάνισή του που απέπνεε κύρος. Το Corolla διατέθηκε για πρώτη φορά και σε έκδοση GR Sport, με σχεδίαση εμπνευσμένη από την GAZOO Racing, τον αγωνιστικό βραχίονα της Toyota, που έχει σημειώσει σημαντικές διακρίσεις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το 2019, η οικογένεια Corolla στην Ευρώπη διευρύνθηκε με την προσθήκη του SUV Corolla Cross.