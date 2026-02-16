8ο 4ΤΡΟΧΟΙ Rally Regularity Monte Vostitsa: Αποτελέσματα

Με απόλυτη επιτυχία και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος του Πρωταθλήματος Regularity, το 8ο 4ΤΡΟΧΟΙ Rally Regularity Monte Vostitsa, ένας διήμερος αγώνας που επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του θεσμού και την οργανωτική αρτιότητα της ΑΛΜΑ Αιγίου.

Τα 25 πληρώματα εκκίνησαν το Σάββατο από την Πλατεία Αγίας Λαύρας μέσα σε μία πανηγυρική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης του Αιγίου. Κινήθηκαν σε γραφικά τοπία και μικρά χωριουδάκια της Αιγιάλειας καταλήγοντας στη γραφική Ζαχλωρού. Η διανυκτέρευση των πληρωμάτων έγινε στην πόλη του Αιγίου. Την Κυριακή από το Παλαιό Λιμάνι Αιγίου εκκίνησε το δεύτερο σκέλος του αγώνα με τα πληρώματα να κατευθύνονται προς την πόλη των Καλαβρύτων μέσω της λίμνης του Τσιβλού και επέστρεψαν στο Αίγιο. Ο απαιτητικός αγώνας ακριβείας, με πολλαπλές χρονομετρημένες δοκιμασίες, σταθερούς μέσους όρους ταχύτητας και τεχνικά σημεία που δοκίμασαν τη συγκέντρωση και τον συντονισμό οδηγού και συνοδηγού. Οι διαδρομές των 260 χιλιομέτρων του αγώνα, διέσχισαν ιστορικά και φυσικά τοπία της Αιγιάλειας και της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων, με συνεχείς εναλλαγές υψομέτρου, στενά ορεινά περάσματα, απαιτητικά χρονικά σημεία και ακρίβεια μετρήσεων που έκριναν τη διαφορά σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η ΟΜΑΕ έχει θέσει υψηλά στάνταρτς για την αξιοπιστία της χρονομέτρησης και η άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων. Η ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ πρωτοπόρησε σε αυτό, εφαρμόζοντας πρώτη το ελληνικό σύστημα TrailTrack Live, εξασφάλιζοντας πλήρη διαφάνεια και ακρίβεια σε κάθε μέτρηση, προσδίδοντας στον αγώνα τον καθαρά πρωταθληματικό του χαρακτήρα. Το Σάββατο ολοκληρώθηκε με 6 δοκιμασίες μέσα σε ιδανικές καιρικές συνθήκες, ενώ τη βροχερή Κυριακή, με τις 5 δοκιμασίες, οι αγωνιζόμενοι συνέχισαν με απόλυτη προσήλωση στις ειδικές της δεύτερης ημέρας, όπου το αγωνιστικό ενδιαφέρον κορυφώθηκε και οι διαφορές κρίθηκαν οριακά. Στη Γενική Κατάταξη του αγώνα, την πρώτη θέση κατέκτησαν οι πρωταθλητές του 2025 Κυριάκος Φαρμάκης – Μαρία Αθανασοπούλου με το ιστορικό Volvo 122S (Amazon) του 1963, συγκεντρώνοντας τους λιγότερους βαθμούς ποινής και επιδεικνύοντας εξαιρετική σταθερότητα σε όλες τις δοκιμασίες.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Νικόλαος Πουλιέρης – Άρης Παπακωνσταντίνου με το σαφώς νεότερο Renault 19 του 1990. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Ηλίας Λαλούσης – Κωνσταντίνος Κοτσιρής με το ακόμη πιο σύγχρονο Peugeot 306 GTI 6 Race του 1999, με ελάχιστη διαφορά πίσω από τη δεύτερη θέση. Η τελική διαμόρφωση του βάθρου ανέδειξε έναν ενδιαφέροντα χρονολογικό συνδυασμό, με την απόλυτη ακρίβεια ενός κλασικού μοντέλου της δεκαετίας του ’60 να υπερισχύει απέναντι σε δύο σαφώς νεότερα ιστορικά αυτοκίνητα των δεκαετιών ’90, σε μια μάχη που κρίθηκε σε μικρές αλλά καθοριστικές διαφορές.

Το παλαιότερο αυτοκίνητο του αγώνα ήταν η εντυπωσιακή Mercedes Benz 190 SL του 1955, ένα αυθεντικό κομμάτι ιστορίας που κέρδισε τον θαυμασμό όλων. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία γυναικείου πληρώματος, που απέδειξε τον ανοιχτό χαρακτήρα του θεσμού. Παράλληλα, τέσσερα πληρώματα συμμετείχαν με νεαρούς συνοδηγούς, στοιχείο που αναδεικνύει τον οικογενειακό και διαχρονικό χαρακτήρα του Regularity.

Εντυπωσιακή ήταν και η επίδοση του ξένου πληρώματος από την Βουλγαρία των DIMITROV Vladimir και DIMITROV Lachezar. Την πρώτη μέρα ήταν σταθερά στην δεύτερη θέση, ενώ ένα λάθος την Κυριακή τους έριξε αρκετά πίσω στην κατάταξη. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε σε θερμό και εορταστικό κλίμα, με αγωνιζόμενους, επισήμους και θεατές να μοιράζονται στιγμές ικανοποίησης και σεβασμού για την προσπάθεια όλων των πληρωμάτων. Το 8ο 4ΤΡΟΧΟΙ Rally Regularity Monte Vostitsa δεν αποτέλεσε απλώς έναν ακόμα αγώνα, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία υψηλού επιπέδου, που συνδύασε αγωνιστική ακρίβεια, φυσικό κάλλος, φιλοξενία και προβολή της περιοχής του Αιγίου και των Καλαβρύτων σε ολόκληρη τη χώρα. Η ΑΛΜΑ Αιγίου συνεχίζει με συνέπεια, εμπειρία και όραμα, θέτοντας σταθερά τον πήχη ακόμη ψηλότερα για τις επόμενες διοργανώσεις.