8ο 4ΤΡΟΧΟΙ Rally Regularity Monte Vostitsa – Όλοι νικητές…

Η οργάνωση, η ομοσπονδία και οι συμμετέχοντες σε μια εξαιρετική εκδήλωση για το Ιστορικό Αυτοκίνητο στην Ελλάδα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

Οργανωτής με sporting DNA που ξέρει να προσαρμόζεται, με υπεραξία τον σεβασμό των στελεχών του προς κάθε κατεύθυνση: από την ιστορία του σωματείου μέχρι την όμορφη πόλη τους με χαρακτήρα, αλλά και προς τους συμμετέχοντες. Η ομοσπονδία, ακολουθώντας πλάνο και αξιοποιώντας το πάθος του Σπύρου Κατσιμαλή, με συνέπεια στη λεπτομέρεια, καθιέρωσε το δικό της πρωτάθλημα, που συνδυάζει την touring φιλοσοφία με sporting στοιχεία, ένας συνδυασμός που αρέσει.

Συμμετέχουν έτσι όλες οι τάσεις, σε απόλυτη ισορροπία, τόσο όσοι κυνηγούν τη διάκριση όσο και όσοι επιλέγουν τη συμμετοχή. Και κάπως έτσι δημιουργείται ένα κοκτέιλ που αναζητά μιμητές. Η έντιμη οργάνωση, διαχρονική άσκηση της ΑΛΜΑ στο Αίγιο, και η ευφυής επιλογή ωραρίου σε διήμερο αγώνα, σε συνδυασμό με την τέλεια διαδρομή σε γοητευτικά μονοπάτια, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμη περισσότερες συμμετοχές σε δώδεκα μήνες.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ… MONTE

Τα 25 πληρώματα εκκίνησαν από την πλατεία Αγίας Λαύρας και μέσα από γραφικά χωριά της Αιγιαλείας κατέληξαν στη Ζαχλωρού. Διανυκτέρευση στο Αίγιο και την Κυριακή, από το Παλαιό Λιμάνι, αφετηρία για το δεύτερο σκέλος του αγώνα, με τα Ιστορικά Αυτοκίνητα να κατευθύνονται προς την πόλη των Καλαβρύτων μέσω της λίμνης του Τσιβλού, πριν επιστρέψουν στο Αίγιο για τον τερματισμό και την απονομή.

Γεγονός είναι ότι η ΟΜΑΕ έχει θέσει ψηλά τον πήχη και για την άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά το ελληνικό σύστημα TrailTrack Live, που προσέδωσε στον αγώνα καθαρά πρωταθληματικό χαρακτήρα. Νικητές αναδείχθηκαν οι πρωταθλητές του 2025 Κυριάκος Φαρμάκης – Μαρία Αθανασοπούλου με το Volvo 122S του 1963. Στη δεύτερη θέση οι Νικόλαος Πουλιέρης – Άρης Παπακωνσταντίνου με Renault 19 του 1990, ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν οι Ηλίας Λαλούσης – Κωνσταντίνος Κοτσιρής με Peugeot 306 GTI-6 Race του 1999, με ελάχιστη διαφορά από τη δεύτερη θέση.

Το παλαιότερο αυτοκίνητο του αγώνα ήταν μια πολύτιμη Mercedes-Benz 190 SL του 1955, που κέρδισε τον θαυμασμό όλων. Ξεχωριστή και η παρουσία γυναικείου πληρώματος, ενώ τέσσερα πληρώματα συμμετείχαν με νεαρούς συνοδηγούς, στοιχείο που πιστοποιεί τον χαρακτήρα των εκδηλώσεων τύπου regularity.

Σημαντικό το γεγονός ότι στην ΑΛΜΑ Αιγίου τα στελέχη του σωματείου, με γραφείο Τύπου που διδάσκει επικοινωνία στη regularity κοινότητα, συνεχίζουν την προσπάθειά τους με συνέπεια και όραμα, θέτοντας τον πήχη ακόμη ψηλότερα για τις επόμενες διοργανώσεις.