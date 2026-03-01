90 χρόνια Jaguar

Ενενήντα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η «αγριόγατα» της Αυτοκίνησης, παρότι σήμερα σε pause, εξακολουθεί να διατηρεί τον μοναδικό της μύθο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: JAGUAR

Τα αυτοκίνητα της Jaguar, ασχέτως ηλικίας, περιβάλλονται από μια ιδιαίτερη αύρα. Κατά πολλούς, ο λόγος βρίσκεται πολύ πίσω, στα ένδοξα χρόνια όπου οι Jaguar κυριαρχούσαν στους βρετανικούς αγώνες και –κυρίως– στις επιφανείς εκδόσεις των C/D-Type που νίκησαν τέσσερις φορές τις «24 ώρες του Λε Mαν», τη δεκαετία του ’50.

Kαι φυσικά τον ρόλο τους έχουν παίξει οι καλλίγραμμες XK, οι εντυπωσιακές E-Type των υψηλών επιδόσεων και οι αριστοκρατικές MK II που στα χρόνια του ’60 έχαιραν εκτίμησης στις αγορές του Nέου Kόσμου. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η διαχρονική σειρά XJ και τα πρωτότυπα του Group C, που στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80 ανέστησαν με τις επιτυχίες τους το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής. Aξίζει λοιπόν, γυρνώντας πίσω, να γνωρίσουμε καλύτερα τον «ιαγουάρο».

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ

Για τον William Lyons, που από το 1921 διατηρούσε στο Μπλάκπουλ ένα εργαστήριο κατασκευής side-cars με την ονομασία Swallow, το να κατασκευάσει δικά του αυτοκίνητα ήταν όνειρο ζωής. Έξι χρόνια αργότερα, τα side-cars και ό,τι είχε απομείνει από αυτά πουλήθηκαν σε διάφορους αγοραστές και ο Λάιονς μετακόμισε στο Κόβεντρι. Εκτός από τα σχέδιά του για το μέλλον είχε και τη στήριξη της Standard, με την οποία είχε συνεργασία. Από τις εγκαταστάσεις του βγήκαν αρχικά αρκετές βελτιωμένες εκδόσεις των Austin και των Μorris, δείχνοντας τις δυνατότητες της νεαρής εταιρείας. Το 1934 υιοθετήθηκαν τα αρχικά «SS» (Standard-Swallow) ως το νέο όνομά της. Τον Σεπτέμβριο του επόμενου χρόνου εμφανίστηκε η ανοιχτή διθέσια SS100, με 6κύλινδρο κινητήρα και ισχύ 104 ίππων. Εκείνο το αυτοκίνητο, που αναγνωρίζεται ως η πρώτη Jaguar, διατέθηκε προς πώληση με τιμή 385 λίρες Αγγλίας. Ώσπου να ξεσπάσει ο πόλεμος, 5.000 SS100 διαφόρων τύπων είχαν διοχετευτεί στην αγορά. Το λογότυπο της εταιρείας άλλαξε το 1945. Έτσι κι αλλιώς, η ονομασία «Jaguar» είχε ήδη υιοθετηθεί για τα αυτοκίνητα, χάρη στην έμπνευση ενός από τους πωλητές.

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ…

Στο Σαλόνι του Εarl’s Court του Λονδίνου το 1948, οι επισκέπτες είδαν για πρώτη φορά την ΧΚ 120. Ο αριθμός πλάι στα διακριτικά υποδήλωνε την τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου σε μίλια. H εξαιρετική σειρά ΧΚ, που στόλισε τους δρόμους της Ευρώπης από το 1948 έως το 1961, οφείλει την επιτυχία της σε τρεις ανθρώπους. Ο ένας είναι ο αεροναυπηγός Μάλκολμ Σέιερ, ο οποίος επιμελήθηκε το αμάξωμά της. Ο δεύτερος, ο μηχανικός Χάρι Γουεσλέικ, που σχεδίασε τον 6κύλινδρο σε σειρά κινητήρα της. Oι προαναφερόμενοι δούλευαν υπό την εποπτεία του τεχνικού επιθεωρητή Γουίλιαμ Χέινς, που ήταν ο υπεύθυνος του προγράμματος. Η αγωνιστική έκδοση βρέθηκε στην ακμή της σταδιοδρομίας της στις ειδικές διαδρομές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ το 1953, με νίκες στο RAC και στο Aκρόπολις. Η ΧΚ ήταν το καλύτερο αυτοκίνητο για τον ιδανικό ερασιτέχνη, που ήθελε να μπει στον αγώνα και να δώσει μάχη για τη νίκη. Στους ελληνικούς αγώνες συνδέθηκε με τον Νίκο Παπαμιχαήλ, που κέρδισε με αυτήν το πρώτο Ακρόπολις. Ο ίδιος αγωνίστηκε τόσο με την ΧΚ 140, όσο και με την ΧΚ 150.

ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

Η δεκαετία του ’60 ξεκίνησε με την Jaguar σε μια εκτεταμένη ανανέωση της γκάμας της. Στα μεγάλα πολυτελή σεντάν η νέα Mk X συνταξιοδότησε τις Mk VII, Mk VIII και Mk IX, που είχαν φτάσει στα όρια της εξέλιξής τους. Στις πασίγνωστες Mk II, η πίσω ανάρτηση εξακολουθούσε να είναι άκαμπτος άξονας και ημιελλειπτικά φύλλα σούστας. Ωστόσο, ήταν εξαιρετικά δημοφιλείς και έμειναν στην παραγωγή έως τα τέλη της δεκαετίας του ’60, λόγω της προσιτής τιμής και των καλών τους επιδόσεων. Η S-Type δημιουργήθηκε εξαιτίας της ζήτησης που παρατηρήθηκε την εποχή εκείνη για ένα πολυτελές μοντέλο με compact διαστάσεις. Παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 1963 και προσφερόταν σε δύο εκδόσεις, με κινητήρες 3.4 και 3.8 λίτρων. Αποτελώντας ιδανικό συγκερασμό ανάμεσα στην Mk X και την Mk II, η S-Type αγαπήθηκε από το κοινό και στις ημέρες μας θεωρείται ένα από τα καλύτερα πολυτελή 4θυρα μοντέλα της Jaguar. Η παραγωγή της διήρκεσε από το 1963 έως το 1968, οπότε και αντικαταστάθηκε από την XJ6. Στο διάστημα αυτό παρήχθησαν 25.000 αυτοκίνητα αυτού του τύπου.

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ

Η E-Type παρουσιάστηκε στη Γενεύη το 1961 και ψυχή της ήταν ο 6κύλινδρος κινητήρας του Γουεσλέικ, που εξόπλισε όλες τις Jaguar της εικοσαετίας 1950-1970. Το μοτέρ αυτό έδινε στις E-Type των 3.8 λίτρων ισχύ 265 ίππων, με 240 χλμ./ώρα τελική ταχύτητα. Το αμάξωμα του αυτοκινήτου που διαδεχόταν τις ΧΚ ενσωμάτωνε και τα δυναμικά στοιχεία των C/D Type. Βλέποντας κάποιος το μακρύ καπό της, δυσκολευόταν να πιστέψει πως δεν έκρυβε έναν κινητήρα τουλάχιστον 8κύλινδρο. Εκεί που ο Σέιερ ξεπέρασε τον εαυτό του, ήταν στον σχεδιασμό του πίσω μέρους. Σπάνια ένα σπορ αυτοκίνητο ανέδιδε τόση ομορφιά και δυναμισμό, παρά το παράξενο σχήμα και τα λεπτά πίσω φώτα. Την εικόνα συμπλήρωναν οι ακτινωτές ζάντες, με τον κοχλία ασφάλισης στο κέντρο.

H E-Type, που κυκλοφόρησε σε εκδόσεις ρόουντστερ και κουπέ, με αρχική τιμή 2.100 λίρες Αγγλίας, αρίθμησε πάνω από 70.000 μονάδες, που βγήκαν από το εργοστάσιο του Κόβεντρι σε τρεις φάσεις: Series 1 (1961-68), Series 2 (1969-71) και Series 3 (1971-74). Επίσης, απέκτησε και αγωνιστική έκδοση, τη Lightweight Coupe, που αρίθμησε μόλις 12 αυτοκίνητα.

Η ΦΙΛΟΔΟΞΗ XJS

Το 1975 η XJS, βασισμένη στο πολυτελές sedan XJ, ανέλαβε το έργο της διαδοχής της Ε-Τype. Αν και ήταν ένα επιβλητικό αυτοκίνητο, που κατόρθωσε να μείνει στην παραγωγή για 21 χρόνια, η απόστασή του από τον μύθο της προκατόχου του δεν καλύφθηκε ποτέ. Παρά ταύτα, δεν τη θυμόμαστε μόνο όταν την οδηγούσε ο Ίαν Όγκιλβι στο Return of the Saint. Η XJS υπέστη δύο σημαντικές ανανεώσεις, το 1981 και το 1991. Το 1996 παρέδωσε τα σκήπτρα στην 8κύλινδρη ΧΚ8, με τη συνολική παραγωγή της να αριθμεί 115.413 μονάδες.

AΠΟ ΤΗΝ BMC ΣΤΗΝ JLR

Το 1966 η Jaguar έγινε μέλος της British Motor Corporation (BMC), η οποία το 1968 συγχωνεύθηκε με τη Leyland Motor Corporation και μετονομάστηκε σε British Leyland, πριν εθνικοποιηθεί το 1975. Η Jaguar αποσχίστηκε από αυτό το σχήμα και εισήχθη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου το 1984, έναν χρόνο πριν από τον θάνατο του εμβληματικού ιδρυτή της, ώσπου εξαγοράστηκε από τη Ford το 1990. Δέκα χρόνια αργότερα, στο «άρμα» της Ford προστέθηκε και η Land Rover. Από τότε οι δύο εταιρείες χρησιμοποιούσαν κοινές εγκαταστάσεις εξέλιξης στο Γουίτλεϊ και στο Γκέιντον, ενώ τα αυτοκίνητα της Jaguar συναρμολογούνταν στο Μπρόμγουιτς και στο Σόλιχουλ.

Tο 2000 ήταν και η χρονιά που η Jaguar έγινε μέλος του μαγικού κόσμου της F1, μέσω της εξαγοράς της Stewart. O «ιαγουάρος» αρίθμησε συνολικά 85 εκκινήσεις, ώσπου να εξαγοραστεί με τη σειρά του από τη Red Bull το 2004. Παρά το ότι δεν έφτασε μέχρι το ψηλότερο σκαλί του βάθρου, εκπροσώπησε επάξια τη Βρετανία και έδωσε το δικό του «χρώμα» στα GP εκείνης της περιόδου. Το 2008, η Ford μεταβίβασε και τις δύο εταιρείες στον ινδικό όμιλο Tata Motors. Για λειτουργικούς λόγους, η Jaguar συγχωνεύθηκε το 2013 με τη Land Rover, για να σχηματιστεί η Jaguar Land Rover. Aπό τότε η JLR (όπως συντομογραφείται) είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία σχεδιασμού, κατασκευής και πώλησης των μοντέλων της Jaguar αλλά και της Land Rover.

Η JAGUAR ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

H γκάμα της Jaguar παρέμεινε ξεχωριστή και υπό τη συνετή διοίκηση της Tata Motors: H διαχρονική σειρά XJ στη σύγχρονη εκδοχή της, η πολυτέλεια όπως εκφράστηκε από την ΧF και τη μικρότερη ΧΕ, η σπορ άποψη της F-Type και οι κορυφαίες επιδόσεις της XKR διατήρησαν την αυθεντικότητα της εταιρείας, παρά τις αλλαγές που έφερε στην τεχνολογία η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Τον Σεπτέμβριο του 2015 το δημιούργημα του Λάιονς «διέβη τον Ρουβίκωνα», παρουσιάζοντας την F-Pace, το πρώτο SUV της ιστορίας της. Τρία χρόνια αργότερα ακολούθησε το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, η i-Pace, που το 2019 ψηφίστηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς», φέρνοντας στην Jaguar τον πρώτο της τίτλο στον θεσμό. Σε περίπου έξι μήνες, η εταιρεία θα αποκαλύψει το πρώτο της ηλεκτρικό GT, για το οποίο υπόσχεται ισχύ 1.000 ίππων. Μακάρι να έπεται συνέχεια…