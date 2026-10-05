Αφετηρία για το 13ο Tour du Péloponnèse

Με 85 κλασικά αυτοκίνητα και με θέα το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, μέσα στην μαγεία του φθινοπωρινού ηλιοβασιλέματος , πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου η τελετή έναρξης του 13ου Tour du Péloponnèse 2026.

Αφετηρία για το TdP2026, χθες, Κυριακή 04 Οκτωβρίου. Κατόπιν της προγραμματισμένης επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας ΄Ηλιδας με το εντυπωσιακό της μουσείο, η συνέχεια δόθηκε στο φιλόξενο Aldemar Olympian Village όπου και ο Τεχνικός-Διοικητικός Έλεγχος από τις 14:00 ως τις 17:00 με 85 οχήματα να περνούν με επιτυχία την διαδικασία. Δείτε αναλυτικά τις συμμετοχές στο παρακάτω σύνδεσμο: https://tourdupeloponnese.com/2026-2/

Μετά το καθιερωμένο briefing, πληρώματα και αυτοκίνητα κινήθηκαν, ακολουθώντας το roadbook, προς την πλατεία της παραλίας Κουρούτας, φιλοξενούμενοι της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ήλιδας. Κάτω από την εντυπωσιακή Αψίδα, την σημαία της αφετηρίας “έδωσε” για το πρώτο όχημα, ο Δήμαρχος Ηλίδας κος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος παρουσία των αντιδημάρχων κυριών Γεωργίου Κράλη και κ. Κωνσταντίνου Τρικόγια ενώ την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, κύριος Θεόδωρος Βασιλόπουλος.

Σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου τα οχήματα θα εκκινήσουν για το πρώτο σκέλος συνολικού μήκους 144,296 χιλιομέτρων και 5 δοκιμασιών ακριβείας με στάση για γεύμα και ανασυγκρότηση στα Τριπόταμα και τελικό προορισμό την παραδοσιακή Δημητσάνα. Παρακολουθήστε την πορεία των πληρωμάτων και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://tourdupeloponnese.com/2026-2/#results

Το 13ο Tour du Péloponnèse 2026 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και των Δήμων Ήλιδας, Γορτυνίας και Ερμιονίδας Χορηγός: JHI Steamship Co. Υποστηρικτές οι: Όμιλος Συγγελίδη και MG MOTOR, House of Classics, Bagscorner Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε στον εξωραϊστικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό σύλλογο Κουρούτας “Αγιος Αθανάσιος” που έχει επιληφθεί την Τελετή Έναρξης. Χορηγός Επικοινωνίας είναι οι 4ΤΡΟΧΟΙ

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