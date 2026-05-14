European Historic Acropolis Rally 2026 – Οι πρωταγωνιστές: Δημήτρης Αμαξόπουλος

Με τις 63 συμμετοχές να ξεπερνούν κάθε πρόβλεψη αξιοποιούμε τη σχέση του περιοδικού με τον Δημήτρη Αμαξόπουλο, που για τους αναγνώστες μας, αφήνει το πηδάλιο για το πληκτρολόγιο.

Υπενθυμίζουμε, η αφετηρία του αγώνα έχει προγραμματιστεί από τα στελέχη της ΟΜΑΕ, για την Παρασκευή 22 Μαΐου στις Θερμοπύλες, με τον θίασο εκεί από τις 18:00.

Στις Ε.Δ. του EHAR: (Περιγράφει ο ΔΑ)

Ε.Δ. Στίρφακα

Η εκκίνηση στο ομώνυμο χωριό λίγο έξω από το Λιανοκλάδι. Όπως και να το κάνουμε πρόκειται για ιστορικής σημασίας περιοχή για το Ράλλυ Ακρόπολις και σοφά η οργάνωση την έχει επιλέξει.

Η ειδική που θα διεξαχθεί μία φορά νύχτα ως πρώτη ειδική του αγώνα το βράδυ της Παρασκευής και μία φορά ημέρα ως τελευταία ειδική διαδρομή του Σαββάτου, δεύτερη τυπικά ημέρα του Ράλλυ, χαρακτηρίζεται από το επίπεδο περιβάλλον, το σχετικά στενό και αρκετά καλής ποιότητας terrain και τις πολλές αλλαγές πορείας.

Σε σημεία, που πρακτικά είναι και προσβάσεις για τους θεατές.

Ε.Δ. Καλαμάκι

Πρόκειται για τη γνωστή “Γραμμένη” με ανάποδη φορά, η ε.δ. που πρόσφατα ήταν PS στο Ακρόπολις -WRC. Προσοχή, σε αυτή την εκδοχή της, το χαρακτηριστικό άλμα είναι κοντά στην αφετηρία. Στενός δρόμος, με το βουνό από τη μία πλευρά και την πλαγιά από την άλλη. Η πρόσβαση είναι δύσκολη για τους θεατές, ενώ θα διεξαχθεί μόνο μία φορά.

Ε.Δ. Μακρυράχη

Στο ίδιο μοτίβο, ενώ τα τελευταία χιλιόμετρα είναι τα πρώτα της ε. δ. Σμόκοβο, του Ράλλυ Ακρόπολις 2025 στο WRC.

Τα τελευταία της χιλιόμετρα προσφέρονται για την ικανοποίηση των πληρωμάτων και των θεατών.

Ε.Δ. Αχλαδιά

Ακόμα μία νέα ειδική διαδρομή με αρκετά χιλιόμετρα της να γίνονται κοντά και στα παράλια της λίμνης Σμοκόβου με περάσματα ακόμα και από ασφάλτινα κομμάτια. Όπως και η Μακρυράχη θα γίνει δύο φορές τη δεύτερη ημέρα.

Ε.Δ. Ταρζάν

Προτελευταία ειδική του Σαββάτου η διάσημη διαδρομή Ταρζάν σημείο αναφοράς ευρύτερα για το WRC. Κακό αλλά γοητευτικό terrain με τους σύγχρονους παλιούς να χαρακτηρίζουν ότι ήταν στα καλύτερα της το 2021, έργο του Τάσου Αθανασίου.

O Τερματισμός, ακριβώς μετά την πρόσβαση από το χωριό Ροβολιάρι, περιοχή που τη γνωρίζουμε από τα πλάνα σε βίντεο με την περιγραφή του Ράλλυ Ακρόπολις στο WRC. Για κάποιους ευτυχώς και για την αφεντιά μου δυστυχώς, θα γίνει μία φορά.

Την Κυριακή

Επιστρέφοντας στην Αθήνα, όπου ο τερματισμός του ονείρου στην Ακρόπολη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σειρά από ειδικές διαδρομές που δεν επαναλαμβάνονται.

Ε.Δ. Αμφίκλεια

Όπως στο ράλλυ Παρνασσού το 2025. Στενός δρόμος, πονηρή ειδική, δύσκολη στις σημειώσεις, με ενδιαφέροντα κομμάτια, και για τους θεατές. Η εύκολη πρόσβαση στο 5ο χλμ ή από τον τερματισμό, με προσοχή στην προσέγγιση.

Ε.Δ. Ελάτεια-Ζέλι

Η δεύτερη ε.δ. της Κυριακής το αποκαλούμενο από παρελθόν Ελληνικό Pikes Peak, που όμως τα τελευταία χρόνια έχει “στενέψει” ο δρόμος λόγω της βλάστησης.

Ε.Δ. Μαυρονέρι

Ο τερματισμός κοντά στο χωριό Τσουκαλάδες, σε διαδρομή που ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με τα Στύρφακα. Στενή με καλό οδόστρωμα και με συχνές αλλαγές πορείας.

Επίλογος

Θήβα ΙΝ – Νεοχωράκι ΟUT

Με κουρασμένα αυτοκίνητα 30 και 40 ετών, μακάρι να μη χρειαστεί να πιέσεις στις δύο τελευταίες ε.δ πριν τη ράμπα στην Ακρόπολη. Πλάνο Ράλλυ Στερεάς και οι θεατές θα χειροκροτήσουν περάσματα στη Θήβα, όπου θα αξιοποιήσεις τα Hankook, χωρίς να απογοητευθούν στο Νεοχωράκι όπου αν πιέσεις θα αξιοποιήσεις τις αναρτήσεις σου.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς._ Δημήτρης Αμαξόπουλος

Δημήτρης Αμαξόπουλος – Βαγγέλης Μούκας: Toyota Corolla 1.6

Οι τρομοκράτες είναι εδώ και σε ποιο κομμάτι με κεκτημένες ταχύτητες θα βρεθείς και δεν θα οπισθοχωρήσεις στο πέρασμα τους;

Με τη γνωστή τετράθυρη Corolla όπου φέτος κυριαρχεί το λευκό χρώμα οπότε και λάμπει η Bright και όλοι οι χορηγοί τους όπως και η Racing Star, ενώ παραδοσιακά δίπλα του είναι η κ. Χαρά Μωραΐτη, ο κ. Νίκος Παυλίδης κ.α.

Το αυτοκίνητο-ιπτάμενος δίσκος, με υπογραφή Takis Tsourgiannis. Tι άλλο; Η συμμετοχή τους σοβαρός λόγος ώστε να επιστρατευθείς και να πας ΙΡΑ ως θεατής.

Καλό αγώνα._ Σ.Χ