European Historic Acropolis Rally 2026 (Οι πρωταγωνιστές) – Σωτήρης Σκαλτσάς: Quickly and Quietly

Συνδυασμός που χαρακτηρίζει τον έμπειρο «Σωτερ» και τον μηχανικό του, Mr Q2 Μανώλη Κατσαρέλια, με κοινό παρονομαστή τη συνέπεια στη δουλειά τους και μάλιστα κάτω από δύσκολες συνθήκες, ειδικά ο Σωτήρης Δ. Σκαλτσάς.

Ατού της συμμετοχής με το νούμερο 17, οι άνθρωποι, αρχής γενομένης από τον συνοδηγό, τον 36χρονο Λάμπρο Ζωγράφο, έναν υγιέστατο νέο (σχετικά), μακριά από τα ημερομίσθια του τρόμου ή της «αρπαχτής», μια συνήθεια της εποχής που περιορίζει το συναίσθημα, η υπεραξία του ερασιτέχνη Έλληνα αγωνιζόμενου.

Αντίστοιχα και τα στελέχη της ομάδας Κατσαρέλια που κοσμεί το χώρο, με την κ. Χρύσα Κατσαρέλια και τους Μιχάλης Μαρίνο, Βασίλη Γελαδάκη, όπως και τον γνωστό μας Αχιλλέα Τζιτζικαλάκη. Πλεονέκτημα το VW Golf GTi II 16V σε εξέλιξη γκρουπ Α, «μηχανή» που θυμίζει το αντίστοιχο του Κώστα Αποστόλου τη δεκαετία του 1980, όπλα αντίστοιχα και με το κόσμημα της SV Motosport που μοιράζονται οι Δελλαπόρτας-Ηλίας Παναγιωτούνης, με τα σήματα μας, ανεξίτηλα σε περίοπτη θέση.

Το Golf ένα ευέλικτο σύνολο, χαμηλού βάρους και υψηλού κόστους, όπου ο καλά διαβασμένος και έμπειρος, ακούγοντας σωστά, μπορεί να διακριθεί αξιοποιώντας καταρχήν το πλαίσιο και στη συνέχεια τον κινητήρα και το αγωνιστικό κιβώτιο, με κοινό παρονομαστή την ευφυία του, όπου αριστεύει.

Της νύχτας τα καμώματα

Βούτυρο στο ψωμί του παλιού η νύχτα, όπως η πρώτη ε.δ. του αγώνα, στα Στύρφακα την Παρασκευή το βράδυ, με το πρώτο αυτοκίνητο να εκκινεί στις 21:18. Λογικά, στο παρελθόν και ειδικά από θηρία-οργανωτές, όπως οι Αθανασίου και Μανώλης, όταν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη ε.δ. προηγείται η ημερήσια εκδοχή και ακολουθεί η νυχτερινή. Προφανώς κάποιος λόγος θα υπάρχει και παραθέτουμε το σχόλιο του Σωτήρη Σκαλτσά.

«Η ειδική διαδρομή με προβολείς είναι ευχαρίστηση για το πλήρωμα. Η ε.δ. Στύρφακα, είναι σχετικά εύκολη, με στενό δρόμο και καλό οδόστρωμα, με 2-3 αλλαγές πορείας, όπου αν δεν προσέξεις μπορεί να χαθεί χρόνος. Αρκετοί θα διαφωνήσουν αλλά θα ήθελα νύχτα και την ειδική διαδρομή Καλαμάκι. Σχετικά με τη διαδικασία των σημειώσεων της νυχτερινής ειδικής, φροντίζουμε το αυτοκίνητο αναγνωρίσεων να έχει πολύ καλά φώτα, ενώ οι ιδιαιτερότητες σε σχέση με την ημέρα, προκύπτουν στα χασίματα».

Να συμπληρώσουμε, ότι με γεγονός ότι πρόκειται για χωμάτινο αγώνα όπου δεν γνωρίζουν οι υπεύθυνοι τις δυνατότητες Ελλήνων και ξένων, οπότε και θα έχουν γίνει λάθη στη σειρά εκκίνησης, ίσως θα ήταν σοφό, αν είναι εφικτό, τα αποτελέσματα της πρώτης ε.δ. να κρίνουν τη σειρά για τη συνέχεια.

Να ευχηθούμε καλό δρόμο και να σταυρώσουμε δάκτυλα να λειτουργήσει αξιόπιστα το «λουλούδι» σωστά ποτισμένο και με απαραίτητο λίπασμα από τους έμπειρους της ομάδας Q2. Αντίστοιχα, θα είναι άδικο ο Σώτερ να σκοπεύει άστοχα και ο Λάμπρος να αλλάζει τα Pirelli, άσκηση που σε θέτει εκτός μάχης και δεν έχουν επιλέξει τυχαία οι αγωνιζόμενοι σωστά λάστιχα για το ΙΡΑ. Όπως και τα αγωνιστικά της Hankook που αντιπροσωπεύει ο οίκος «Παραδείση», όπου οι συνεννοήσεις γίνονται με τον κ. Γιάννη Παράβαλο. Επίσης πυροβολάρχης πρώτης γραμμής. _Σ.Χ.

