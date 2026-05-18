European Historic Acropolis Rally (Πρωταγωνιστές) – Παυλίδης: Αεικίνητος

Θεσσαλονίκη – Μύκονος – Θεσσαλονίκη με ΣΕΧ στην Αθήνα και ενδιάμεσους προορισμούς τη Νορβηγία και τη Πορτογαλία, οδηγώντας κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

Φωτογραφίες – (Ράλλυ Στερεάς: ID Pappas)

Του αρέσει να αγωνίζεται και δεν το κρύβει. Σεμνά και διακριτικά είτε υποστηρίζει με συνέπεια την οικογένειά του, είτε αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις του στη συμπρωτεύουσα και στο νησί, όπως και όταν οδηγεί. Σε τεστ για την εξέλιξη του στον πάγο, σε αγώνες στην Ελλάδα όπου δεν κρύβει την προτίμηση του στο χώμα, όπως αποδεικνύεται συμμετέχοντας και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με Ιστορικά αυτοκίνητα και ειδικά στη χωμάτινη εκδοχή του θεσμού. Παρόν στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Πορτογαλία, ενώ προηγήθηκε τεστ στην Ελλάδα στο σπριντ στη Βένιζα και αμέσως μετά ξανά Ελλάδα με Fiesta Rally3. Στη Βένιζα με το φίλο του Δημήτρη Κουμπωτή, στην Πορτογαλία με τον εξαιρετικό σε κάθε ρόλο Δημήτρη Αμαξόπουλο, στη Θήβα με έναν ωραίο παλιό, τον Γιάννη Καφτατζή, ενώ στο ΙΡΑ μεθαύριο επιστρέφει στο δεξί μπάκετ ο ΔΚ.

Όλοι φίλοι του, γιατί αυτή η επιλογή με ευαισθησία στις ανθρώπινες σχέσεις, το σημείο αναφοράς της πορείας του, ταιριάζει με τη φιλοσοφία του για τη ζωή που την υποστηρίζει με συνέπεια σε κάθε δραστηριότητα. Άλλωστε δεν προέκυψε αλλά είναι απόλυτα συνειδητοποιημένη επιλογή του ή συνεργασία με την EMC του Κώστα Σπύρου, μια σοβαρή ομάδα με πεντακάθαρο προφίλ και εντυπωσιακό παλμαρές, ενώ οφείλουμε να προσθέσουμε τις ιδανικές συνθήκες φιλοξενίας στους φίλους τους σε κάθε SP, με υπογραφή «Τροχάτος».

Στο European Historic Rally by OMAE

Μια όμορφη συνήθεια που ταιριάζει και με την κουλτούρα του, με καθρέπτη το Fiat 131 racing, όπου έχει προσαρμοσθεί η ανάρτηση της Reiger, όπως και εξελιγμένο για την περίσταση διαφορικό. Προσθέστε τον συνομήλικό του Δημήτρη Κουμπωτή δίπλα του, όντας ικανός και οδηγός και κυρίως, συνοδηγός με τα σοβαρά στοιχεία που απαιτούν ειδικές ασκήσεις όπως το ΙΡΑ και έχουμε να κάνουμε με μια καλά ρυθμισμένη Ελληνική συμμετοχή, με στόχο την αξιόπιστη παρουσία και ζητούμενο, την αγωνιστική διασκέδαση που τους εμπνέει.

Ο Νίκος, δεν διαπραγματεύεται το πόσο εντυπωσιάστηκε από το Fiesta Rally3 στο Ράλλυ Στερεάς. Η γνώμη του κρίνεται ειδικού βάρους από έναν gentleman driver, ευαίσθητος με το χρονόμετρο, με εμπειρία από κάθε τύπου αγωνιστικό, ακόμα και Rally2.

Αντίστοιχα, τον ενθουσιάζει η οδήγηση του Fiat με την κίνηση μόνο πίσω και τον ατμοσφαιρικό κινητήρα που δουλεύει από χαμηλά μεν αλλά εντελώς διαφορετικά από τους σύγχρονους τούρμπο…

Από το μπάκετ…

Έχει την εμπειρία, έχει και την ευγένεια, κατέχει και την επικοινωνία, οπότε για την κριτική του αγώνα, παραχωρείς τα πλήκτρα.

ΝΠ: «Η σχεδίαση του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις είναι διαφορετική σε φιλοσοφία από τους υπόλοιπους ευρωπαικούς αγώνες.

Έχει πολλές διαφορετικές ε.δ. (10), ενώ στους ευρωπαϊκούς αγώνες δεν ξεπερνούν τις έξι.

Απαιτείται περισσότερη δουλειά στο γράψιμο και στην επαλήθευση των ειδικών, ενώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε και περισσότερα χλμ. απλών διαδρομών.

Όμως χαλάλι, αφού δεν ξεχνάμε ότι πρόκειται για Ράλλυ Ακρόπολις οπότε σωστά αναδεικνύεται ο χαρακτήρας του.

Σημαντικό ότι συμμετέχουμε στο ΙΡΑ, ενώ μετά από ένα μήνα θα είμαστε και στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με τον φίλο μου Άγγελο Ζήβα ως πλοηγοί με το 0 στο GR Yaris παίρνοντας τη σκυτάλη από το φίλο μας Stratissino».

Να ευχηθούμε καλό δρόμο, όλο το τριήμερο ώστε στο περιθώριο του αγώνα στο WRC, να έχουμε να λέμε. _Σ.Χ

