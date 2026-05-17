European Historic Acropolis Rally (Πρωταγωνιστές) – Θοδωρής (Τέο) Καλαμαράς: Clever Man

Τίποτα τυχαίο και ο ευφυέστατος Mr CleverMedia έχει σφραγίσει την παρουσία του με τον τρόπο του, εντός και εκτός μπάκετ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΧΕΙΟ Θ.Κ

Το πρώτο χαρακτηριστικό του Τέο, η ευγένεια του και στη συνέχεια, να τρελαίνει τους γύρω του, αφού διαρκώς ανησυχεί προς κάθε κατεύθυνση. Ψύχραιμο πάθος καταρχήν, αντίδραση με πείσμα σε απορίες και ερωτηματικά, με το θολό τοπίο να μη ταιριάζει στο DNA του. Το κυριότερο, υπόδειγμα οικογενειάρχη, σε ιερή σχέση με την κ. Ελευθερία Καλαμαρά που πέρα από την ευθύνη των τριών παιδιών τους, υποστηρίζει κάθε αγωνιστική υπέρβαση του Θοδωρή και είναι σαφές ότι επιχειρεί σοβαρά, ακριβώς όπως οδηγεί, με την προσπάθεια του καθενός μας, να μη συνάδει πάντα με τα αγωνιστικά αποτελέσματα.

Ο ορισμός του ερασιτέχνη και αν τον υποστηρίξεις όπως το κάνει η LG Hellas, δεν θα πνιγείς από τη σαμπάνια, αλλά γνωρίζεις ότι θα προβληθείς με συνέπεια και τακτ, τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν και σε άγνωστες στο κοινό δραστηριότητες, συνδεδεμένες με την προβολή και με την ποιότητα των αγώνων, όπως και με την υποστήριξη νέων με ταλέντο και όραμα. Δεν του αναγνωρίζεται, όπως σε κανέναν άλλωστε σε αυτό τον χώρο, αλλά και δεν τον απογοητεύει. Τυχερός και αμοιβαία τυχεροί όσοι από τη διακριτική του υποστήριξη στο ΑΣΜΑ -το Σωματείο μας-, σπάνια περίπτωση όπου οι νοικοκύρηδες διαχειριστές του φροντίζουν να γνωρίζεις που επενδύεις και που καταλήγει η υποστήριξη σου.

Professor αγωνιστικού ήθους, αλλά και ευρύτερα και δεν είναι συμπωματικά στο Σέρβις του η οικογένεια του και ο «αγωνιστικός νονός» Δημήτρης Καττής, ένας σπάνιος του χώρου μας που διδάσκει αξιοπρέπεια. Όλοι τους στην τέντα της SV Motorsport όπου αισθάνονται καταρχήν ασφαλείς, ενώ τα πληρώματα απολαμβάνουν το moto του φίλου του Σπύρου Βασίλειου, -ένας εξαιρετικός μηχανικός, συνδεδεμένο με την αξιοπιστία των ανθρώπων και της μηχανής τους, ευθύνη μιας κορυφαίας ομάδας με αρχές.

«Ανακρίνοντας» τον Τέο…

Ένας δικός μας άνθρωπος ο 47χρονος Θοδωρής Καλαμαράς, με τα σήματα του 4Τ -ως ένδειξη σεβασμού, στο Ιστορικό Starlet και στο σύγχρονο Fiesta Rally3 που αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητικό. Συνδυασμός πρόκληση για ικανούς και ο «captain» δεν κρύβεται.

«Το κάθε ένα έχει τη γοητεία του. Μεγάλωσα στα ελληνικά βουνά, από έναν πατέρα «άρρωστο» με τα Ράλλυ και με τον φίλο του -συγγενή μας, τον Δημήτρη Καττή, σε συνδυασμό με τα θηρία των 80s – 90s οπότε ένα ιστορικό αυτοκίνητο μου ξυπνάει τις παιδικές μου αναμνήσεις. Όσον αφορά το σύγχρονο Rally3, απολαμβάνω τον ανταγωνισμό και την μαγεία που προσφέρει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο και πραγματικά όσο «γράφουμε» χιλιόμετρα τόσο εντυπωσιάζομαι από την σύγχρονη αυτή μηχανή».

κ. Δημήτρης Λαμπράκης

Ο συνομήλικος συνοδηγός της συμμετοχής, ένας από τους κυρίους του χώρου, οπότε και ο ΘΚ, σχολιάζει σχετικά:

«Με τον Δημήτρη, ξεκινήσαμε στο χώμα μαζί, κάνουμε βήματα, εξελισσόμαστε παρέα και ειδικά φέτος που επιλέξαμε μια δύσκολη κατηγορία στα σύγχρονα αγωνιστικά αυτοκίνητα, προχωράμε μαζί ισορροπημένα και χωρίς εξάρσεις. Άνθρωπος ευαίσθητος και υπομονετικός, οπότε και κρατάμε στο cockpit τις ισορροπίες».

Συνεχίζουμε…

ΣΧ: Όταν δεν αγωνίζεσαι, με τι ασχολείσαι;

ΘΚ: Με το μυαλό μου στον επόμενο αγώνα, ασχολούμαι με την επιχείρηση μου και προσπαθώ να είμαι δίπλα στα παιδιά μου και τις υποχρεώσεις τους, αξιοποιώντας και το μεγαλείο της συζύγου μου, δίπλα μου σε κάθε δραστηριότητα.

Δια ταύτα…

Ο Θοδωρής που συμμετέχει με συνέπεια στο ΙΡΑ, δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του, ενώ όντας έντιμα σχολιάζει: «ξεβολευτήκαμε με τις νέες ε.δ. αλλά χαλάλι».

Αντίστοιχα, για τους Ελληνικούς αγώνες του 2026, σχολίασε ότι διακρίνει θετική διάθεση από τους οργανωτές και όρεξη από την πλευρά των αγωνιζομένων, με τους εκπροσώπους τους (ΠΑΣΜΑ και ΣΟΟΑ) να υποστηρίζουν με συνέπεια το ρόλο τους.

Εκτίμηση που συνυπογράφουμε: «κάτι όμορφο ξημερώνει».

Η συνέχεια στο ΙΡΑ και στο WRC. _ ΣΧ

Διαβάστε επίσης: European Historic Acropolis Rally 2026 (Οι πρωταγωνιστές) – Σωτήρης Σκαλτσάς: Quickly and Quietly

Διαβάστε επίσης: European Historic Acropolis Rally 2026 – Οι πρωταγωνιστές: Δημήτρης Αμαξόπουλος