European Historic Acropolis Rally (Πρωταγωνιστές) – «Τογιοταίοι»: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία

Στους Ελληνικούς χωματόδρομους γράφτηκε ένα τεράστιο κομμάτι της ιστορίας του «Τογιοτισμού», Πρωταθλητές άλλωστε στα Ράλλυ και στην αγορά. Στο Παγκόσμιο και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, με κοινό σημείο ότι αναζητούν αντίπαλο.

Ότι ισχύει στο EHAR και στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του WRC, με τον Latvalla στη μία περίπτωση και τα πέντε εργοστασιακά πληρώματα στην άλλη. Ο Φινλανδός νικητής του ΙΡΑ-2025 και στο παρελθόν του αγώνα στο WRC, σήμερα με τη Celica της εποχής (ST185) που βγάζει ανατριχίλα και σταθμευμένη, οι σύγχρονοι με τα GR Yaris Rally1, αυτοκίνητο που ως Rally2 συμμετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με τους Πάνο Κύρκο – Γιώργο Πολυζώη, ενώ στο ΡΑ τον Ιούνιο είναι το φαβορί για τη νίκη και στη μικρότερη κατηγορία.

GR Yaris με τη χρήση υδρογόνου θα το δούμε στην SS στο Ελληνικό και με τη χρήση των καυσίμων της ΕΚΟ στον αγώνα με το 0 ως πλοηγός στα χέρια του Άγγελου Ζήβα, ένας ενεργός «Τογιοταίος» Πρωταθλητής, με τον Νικόλα Παυλίδη δίπλα του. Συνδυασμός, Ιπτάμενοι και Gentlemen, αμφότεροι σοβαρό παράδειγμα για τους νεότερους σε διάφορα επίπεδα.

European Historic Acropolis Rally by OMAE

Ο αγώνας μας, έργο με σφραγίδα της Ομοσπονδίας, ενώ το αξιόπιστο Restart έχει την υπογραφή της Προέδρου, κ. Φωτεινής Ψαράκου.

Οι συμμετοχές, ξεπέρασαν τις εξήντα και αν η τυπική ανάλυση αφορά στο πόσοι Έλληνες και πόσοι ξένοι, εμείς του ειδικού Τύπου εντοπίσαμε 21 Toyota, από τα οποία τα δώδεκα είναι Starlet. Διαφορετικά, αλλά όλα τους αξιόπιστα και ευχάριστα στην οδήγηση και είναι το χαμηλό κόστος και η δυνατότητα εύρεσης ειδικών εξαρτημάτων που τα καθιστά προσιτά, όντας και ο καθρέπτης της ιστορίας, με τους ανθρώπους να κάνουν τη διαφορά. Καμία αμφιβολία ότι τον Latvala θα χειροκροτήσουμε, ενώ θα υποκλιθούμε στον Μανώλη Παναγιωτόπουλο και δεν είναι σύμπτωση ότι ο βασιλιάς των Ελληνικών αγώνων οδηγούσε και οδηγεί Toyota.

Η οπισθοχώρηση…

Έρχεται καταιγίδα με πέτρες και σκόνη και ποιος είδε Μυλωνά, Παράβαλο και Αμαξόπουλο σε χωμάτινο Ράλλυ και δεν οπισθοχώρησε… Απίστευτοι συνδυασμοί. Με οδήγηση του ορίου, αξιοποιώντας το ταλέντο τους, τους συνοδηγούς τους και την αξιοπιστία της Ιαπωνικής μηχανής.

Με Corolla και Celica, ήταν άλλοτε ο Mikolla, σήμερα απολαμβάνουμε δικούς μας μετά από πενήντα χρόνια και αποτελεί λεπτομέρεια το που μεταδίδεται η κίνηση. Στα χέρια τους, quattro τα όπλα τους.

Οι Σωματοφύλακες

Στον πίνακα έχουμε Παγκόσμιο, έχουμε και Βασιλιά, έχουμε όμως και Σωματοφύλακες.

Χωρίς άλλες συστάσεις, είναι οι Ζήβας-Πιερουτσακος και Αργυρίου-Λάσκος. ΝτΑρτανιαν ο Δημήτρης Αμαξόπουλος, που στην Κορολα με το νούμερο 27, έχει δίπλα του τον Βαγγέλη Μούκα, σεμνός, με τσαγανό και διεθνή εμπειρία.

Οι Αργυρίου και Ζήβας, με τα προσθιοκίνητα 12βάλβιδα Starlet πρώτης και δεύτερης γενιάς εξελιγμένα από τους ίδιους, διαχρονικά συνεργάτες μας σε ασκήσεις ευθύνης, όπως το Γίνε Πρωταθλητής και το 4Τ Safetrack. Ο Δημήτρης μαζί μας από τον αγώνα του στο Monte με το DS και όταν ο Αμαξό θέλει κάτι γνωρίζει και πως θα το πετύχει. Οι παραπάνω, συνεργάτες μας μεθαύριο στον αγώνα του WRC και νιώθουμε όμορφα που στο ΙΡΑ μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε «η ομάδα μας», έχοντας μάλιστα τη διακριτική υποστήριξη, το κλείσιμο του ματιού του θηρίου. Της Toyota Hellas by Inchcape, με αγωνιστικό φύλακα άγγελο τον κ. Ηλία Καραΐσκο και από μηχανής θεά την κ. Τζίνα Ρουμπάκου που συνδυάζει την ιαπωνική αξιοπιστία με λόγο τιμής που δεν αντέχει σε διαπραγματεύσεις, όπως και την εμπνευσμένη εφαρμογή της αξιόπιστης επικοινωνίας, ότι παραδοσιακά χαρακτηρίζει την ομάδα της κ. Αγγελικής Τσενέ. Είναι όμορφο, είναι του ονείρου η συμμετοχή της Toyota στη Ελληνική αγωνιστική σκηνή από τη δεκαετία του ‘70 και συνεχίζουν.

Με στιλ «Τογιότα», δυναμικά, αποφασιστικά και σε πρώτο ρόλο στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις – WRC και με ιδιαίτερα διακριτικό τρόπο, σεμινάριο για την ερμηνεία του τακτ, στο ΙΡΑ, όντας και δίπλα μας, σε ασκήσεις που ξεπερνούν το τέρμα γκάζι στις ε.δ.

Σήμερα, που η Toyota γράφει την ιστορία της και στην Τέλεια διαδρομή με ζητούμενο τις ιδανικές συνθήκες για το χρήστη, αλλά και όχι μόνο, διδάσκοντας εξωστρέφεια συνδεδεμένη με την ασφάλεια μας.

Μείνετε συντονισμένοι, με το ΙΡΑ στο κάδρο και συνεχίζουμε. _ ΣΧ

