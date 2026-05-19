Historic Acropolis Rally 2026 – Regularity: Με 43 συμμετοχές στη δοκιμασία ακριβείας

Από όμορφες τοποθεσίες της χώρας μας θα διέλθει το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity, ο τρίτος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity που θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.

Συνολικά 43 πληρώματα θα αναμετρηθούν στις 26 Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας, σε μια απαιτητική διαδρομή που συνδυάζει οδηγική δεξιοτεχνία και απόλυτη ακρίβεια. Η εκκίνηση θα δοθεί στη Λαμία, ενώ ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί στο πιο εμβληματικό σημείο της χώρας, κάτω από τον επιβλητικό βράχο της Ακρόπολης. Ο αγώνας έχει συντελεστή 2.5, γεγονός που προσδίδει αυξημένη βαθμολογική βαρύτητα στους συμμετέχοντες.

Η λίστα συμμετοχών περιλαμβάνει πληρώματα με σημαντικές διακρίσεις στο ενεργητικό τους, ενώ για άλλη μια χρονιά δεν λείπουν συμμετέχοντες από το εξωτερικό. Ένα αυτοκίνητο που χρονολογείται από το 1950 θα οδηγήσουν οι Αλέξανδρος Μπουγιούρης-Έλενα Κανελλοπούλου στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, το πλήρωμα επιστρέφει με ένα σπάνιο MG TD, ένα αυτοκίνητο που αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον. Με ένα εξίσου σπάνιο αυτοκίνητο, μία Mercedes-Benz 190 SL του 1955 θα λάβουν μέρος στον αγώνα οι Δημήτρης Μπάκος-Αναστάσιος Τσαγκαράκης, ένα δίδυμο που συμμετείχε και στην περσινή διοργάνωση, ενώ για πρώτη φορά θα εκκινήσουν στον αγώνα οι Ιωάννης Μπαλάσκας-Ιωάννης Κουκουφιλίππου που θα μοιραστούν ένα Volvo 122S του 1962.

Με υψηλές βλέψεις θα αγωνιστούν στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity οι πρωταθλητές Ελλάδος του 2025 και νικητές της πρεμιέρας του φετινού πρωταθλήματος, Κυριάκος Φαρμάκης-Μαρία Αθανασοπούλου. Με ένα Volvo 122S του 1963 στα χέρια του, το πλήρωμα είχε ολοκληρώσει τον περσινό αγώνα στην πέμπτη θέση. Πρωταγωνιστικό ρόλο θέλουν να έχουν και φέτος οι Γιώργος Γεωργακόπουλος-Τάσος Δούρος με ένα Morris Mini του 1968, ένα δίδυμο που ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στην περσινή διοργάνωση.

Οι Αλέξανδρος Τσέκερης-Σπύρος Καραγιάννης μπορεί να έλειπαν από τον αγώνα πέρυσι, φέτος όμως επιστρέφουν με μία BMW 1600 του 1969, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η συμμετοχή των Χρήστου Λαμπρόπουλου-Κωνσταντίνου Κλειτσάκη. Το δίδυμο που τερμάτισε στην πέμπτη θέση στο Rally Monte Vostizza τον Φεβρουάριο, θα έχει στα χέρια του ένα Opel Kadett B Coupe του 1969. Οι Γιώργος Αλεβιζόπουλος-Νίκος Παλυβός με παραστάσεις από αγώνες στο εξωτερικό, έχοντας συμμετάσχει στο Ιστορικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο, επιστρέφουν στην κατηγορία Regularity του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, όπου θα αγωνιστούν με μία Porsche 911 T του 1972. Τη δυνατότητα να θαυμάσουν από κοντά μια σπάνια Morgan 4/4 του 1972 θα έχουν όσοι βρεθούν στην Πανηγυρική Εκκίνηση του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity που θα διεξαχθεί στη Λαμία.

Οι Σπύρος Ξανθόπουλος-Δημήτριος Κονταξής θα λάβουν μέρος με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στον αγώνα, με τον οδηγό να επιστρέφει τρία χρόνια μετά την τελευταία του συμμετοχή. Μόνιμα δίνουν το παρών στον αγώνα τα τελευταία χρόνια οι Κωνσταντίνος Οικονομίδης-Γιώργος Οικονομίδης που θα εκκινήσουν με ένα Autobianchi A112 του 1972. Τη νίκη κατέκτησαν στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity του 2024 οι Βάσος Θεοδοσίου-Κωνσταντίνος Πιπέρος, οι οποίοι θα αγωνιστούν φέτος με στόχο άλλη μια επιτυχία στον αγώνα με μία Lancia Beta Coupe του 1974. Πρωτοεμφανιζόμενοι στη διοργάνωση θα είναι οι Ηλίας και Κωνσταντίνος Μακρής, που θα μοιραστούν μία Lancia Beta Coupe του 1975. Το πλήρωμα θα επιδιώξει να προσαρμοστεί γρήγορα στις απαιτήσεις του αγώνα και να αποκομίσει σημαντική εμπειρία για τη συνέχεια. Δεύτεροι το 2025 στον αγώνα, οι Γεράσιμος Κατοχιανός-Γεώργιος Κατοχιανός θα «κυνηγήσουν» το κάτι παραπάνω φέτος με ένα Ford Escort MKI του 1975, ευελπιστώντας να πετύχουν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση.

Με πλούσια καριέρα στους δύο τροχούς, αλλά και λάτρης του αυτοκινήτου, ο “Dobermann”, Δημήτρης Παπανδρέου πιστός στο ραντεβού του με το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, θα βρεθεί για άλλη μια χρονιά στην εκκίνηση με μία BMW E21 του 1976 και τον Λεωνίδα Νασόπουλο δίπλα του. Έπειτα από τρεις συνεχόμενες συμμετοχές στην κατηγορία Sporting του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, ο Σάββας Τζιλάβης επιστρέφει φέτος στην κατηγορία Regularity. Την πλοήγηση στο Ford Escort RS 2000 του 1977 θα αναλάβει ο Δημήτρης Λιάκος, με το πλήρωμα να στοχεύει να είναι ανταγωνιστικό στην επιστροφή του στη συγκεκριμένη μορφή αγώνων.

Τη δεύτερη φετινή πρωταθληματική τους νίκη θα κυνηγήσουν οι Άρης Γεωργοσόπουλος-Νίκος Κοντοπός που θα βρεθούν πίσω από το τιμόνι ενός Volkswagen Golf I του 1980, ένα πλήρωμα που έχει συνεχή παρουσία στην πρώτη δεκάδα του αγώνα τα τελευταία χρόνια. Ίδια συνταγή με την περσινή για τους Γιώργο Παρασκευαΐδη-Νικόλαο Δαρζέντα που θα ριχτούν στη μάχη με ένα Ford Escort MKII του 1978, ενώ με ένα Autobianchi A112 του 1981 θα συμμετάσχουν στον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity οι Δημήτριος Τρύφος-Γεωργία Σακαρέλλου.

Οι Βασίλης Κεφαλάς-Αλέκος Κοτζιάς θα αγωνιστούν με ένα Volkswagen Golf I του 1980, ενώ με μία Toyota Corolla KE70 του 1982 θα έρθουν στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity οι Ανδρέας Βλαντής-Γιώργος Βλαντής στη δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή τους στον αγώνα. Έτοιμοι να απολαύσουν τα απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς τοπία από τα οποία θα διέλθει η διαδρομή είναι οι Δημήτριος και Νικόλαος Μπάκος με ένα Renault 5 Turbo του 1984. Το παρών στην κατηγορία Regularity θα δώσει για άλλη μια χρονιά ο Χρήστος Πασχαλίδης. Για δεύτερη χρονιά θα έχει την καθοδήγηση του Πέτρου Σαλπέα, ο οποίος θα βρίσκεται στο δεξί μπάκετ ενός Toyota Starlet του 1984. Από τη Βουλγαρία έρχονται στη χώρα μας για να αγωνιστούν οι Dimitar Nenov–Stanislava Ilieva, ένα πλήρωμα που πέρυσι τερμάτισε με επιτυχία στην κατηγορία Regularity, οδηγώντας μία Mercedes-Benz 190E του 1984.

Έχοντας την πολύτιμη καθοδήγηση του πρωταθλητή Ελλάδας στους συνοδηγούς το 2024, Μανώλη Δημακαρέα, θα συμμετάσχει ο Χρήστος Διαμαντόπουλος με ένα Volkswagen Golf GTi του 1984, ενώ ένα Toyota Starlet του 1984 θα έχουν στα χέρια τους οι Γιώργος Βλαντής-Κωνσταντίνος Μπαρμπούνης. Νικητές στη διοργάνωση του 2025, οι Christian Crucifix–Agnieszka Bohosiewicz θα αγωνιστούν με στόχο να επαναλάβουν την περσινή τους επιτυχία. Ο πολύπειρος Βέλγος οδηγός με σημαντικές διακρίσεις στο ενεργητικό του θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Peugeot 205 του 1985. Στην πρώτη του συμμετοχή στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity την περσινή χρονιά, ο Αλέξανδρος Βλόντζος έφτασε με επιτυχία στον τερματισμό του αγώνα στους Δελφούς. Φέτος, με νέο συνοδηγό στο Volkswagen Golf GTI του 1985 τον Φίλιππο Βλόντζο θα επιδιώξουν τη διάκριση στην κατηγορία J1. Πέντε χρόνια μετά την τελευταία τους συμμετοχή στον αγώνα, οι Μάνος Παλαβίδης-Μαρία Παλαβίδη θα συμμετάσχουν φέτος με ένα Renault 5 GT Turbo του 1986.

Κάθε χρόνο δίνουν το παρών στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity οι Μιχάλης Λαμπρής-Μαρία Σκεπαστιανού και μάλιστα με διαφορετικό αυτοκίνητο. Φέτος, θα συμμετάσχουν στον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity με ένα Trabant P601 του 1986. Ικανό να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία Regularity του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις είναι το μικτό πλήρωμα των Georgi Andonov-Yordanka Andonova. Με αρκετές παραστάσεις από αγώνες στη χώρα μας, το Βουλγαρικό πλήρωμα που θα οδηγήσει μία BMW 533i του 1986 είχε ολοκληρώσει τον αγώνα του 2024 στην τρίτη θέση γενικής. Από τη Βουλγαρία έρχεται στη χώρα μας για να αγωνιστεί στην κατηγορία Regularity του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις ο Vladimir Dimitrov, ο οποίος θα έχει συνοδηγό στο κόκκινο Peugeot 205 του 1987 τον γιο του, Lachezar Dimitrov. Αυτή θα είναι η δεύτερη συμμετοχή του πληρώματος στον αγώνα, καθώς έλαβε μέρος και πέρυσι. Δεύτεροι στο Attica Classic Rally τον περασμένο Μάρτιο, οι Ιωάννης Κυρανάς-Νικόλαος Ευσταθίου θα διεκδικήσουν άλλη μια θέση στο βάθρο των νικητών με ένα Volkswagen Golf GTi του 1990.

Η φετινή συμμετοχή των Αλέξανδρου Δρουλίσκου-Μαθιού Μανσόλα με VW Golf GTi του 1991 αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις του αγώνα, καθώς πρόκειται για δύο από τους κορυφαίους συνοδηγούς στην ιστορία του θεσμού, με σημαντικές περγαμηνές και συμμετοχές σε απαιτητικούς αγώνες Regularity τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο Αλέξανδρος Δρουλίσκος έχει γράψει ιστορία κατακτώντας τη νίκη στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις το 2003, ενώ ο Μαθιός Μανσόλας πέτυχε την αντίστοιχη κορυφαία διάκριση το 2014 – αμφότεροι συνοδηγώντας στο πλευρό του πολυνίκη Γιάννη Κατσαούνη. Το Κυπριακό δίδυμο των Γιώργου Ιωάννου-Ευτύχιου Κομιάτη έρχεται για πρώτη φορά στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity, οδηγώντας μία Toyota Corolla του 1991.

Να δώσει συνέχεια στο σερί των επιτυχημένων εμφανίσεων του σε Ιστορικά Ράλλυ Ακρόπολις θα επιδιώξει ο Κυριάκος Κοφινάς, ο οποίος θα αγωνιστεί στον τριήμερο αγώνα με μία Lancia Delta HF Turbo του 1991. Οι Νικόλαος Κριτσίκης-Γιώργος Κανελλόπουλος θα βρεθούν πίσω από το τιμόνι ενός Suzuki Swift GTi του 1991, συνεχίζοντας την παρουσία τους στον αγώνα, ενώ οι Ευάγγελος Χρήστου-Ιωάννα Σιμέλη που προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα, θα συμμετάσχουν για άλλη μια χρονιά με ένα Nissan Sunny 4×4 του 1992. Με νέο συνοδηγό, τον Arion Abastado θα συμμετάσχει για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity ο Akis Abastado. “Όπλο” τους θα είναι μία Toyota Celica STi του 1992.

Εμφάνιση ανάλογη με την περσινή όταν ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην κορυφή της κατηγορίας τους θέλουν να επαναλάβουν οι Ιωσήφ Λαγάκης-Νικήτας Τσαλίκης, οι οποίοι θα συμμετάσχουν με ένα λευκό Subaru Legacy του 1992. Για πρώτη φορά θα ζήσουν την εμπειρία της συμμετοχής στον αγώνα οι Jerry Μαρκαντωνάτος-Αλέξανδρος Ρωμανός, έχοντας στα χέρια τους ένα Suzuki Swift GTi του 1993. Οι Νίκος Κατσαΐτης, Κωστής Κατσαΐτης και Αλκιβιάδης Τρίγκας θα μοιραστούν ένα εντυπωσιακό Land Rover Discovery Series 1 (1995) της Κατηγορίας Κ. Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησαν τη φετινή χρονιά οι Ηλίας Λαλούσης-Κωνσταντίνος Κοτσίρης ολοκληρώνοντας την προσπάθειά τους στην τρίτη θέση στην πρεμιέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity που διεξήχθη τον Φεβρουάριο και θα ριχτούν στη μάχη με τις 26 Ειδικές Δοκιμασίες του αγώνα με ένα Peugeot 306 GTi του 1999. Το νεότερο αυτοκίνητο του αγώνα θα είναι ένα Ford Fiesta Zetec S του 2000 που θα έχουν στα χέρια τους οι Άκης Μέρτινος-Γεράσιμος Κυπραίος. Το πλήρωμα επιστρέφει στη διοργάνωση έχοντας θετικές αναμνήσεις από την τελευταία του συμμετοχή το 2023, όταν κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή της γενικής κατάταξης μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους.

Η φετινή έκδοση του αγώνα υπόσχεται μια μοναδική αγωνιστική «Οδύσσεια», οδηγώντας πληρώματα και ιστορικά αυτοκίνητα μέσα από αυθεντικές διαδρομές και περιοχές μακριά από την «πεπατημένη», σε μια εμπειρία που συνδυάζει στρατηγική, ακρίβεια και περιπέτεια. Πρόκειται για διαδρομές οι οποίες τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 αποτέλεσαν κομμάτι του θρυλικού Παγκόσμιου Ράλλυ Ακρόπολις και έκτοτε έμειναν σχεδόν ξεχασμένες στο χρόνο. Οι διαδρομές αυτές διαφοροποιούνται από τις κλασικές, κοντινές στην εκκίνηση και επάξια διάσημες ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Ακρόπολις, όπως ο Μπράλος, ο Ταρζάν, η Μοσχοκαρυά, το Παλαιόκαστρο και η Παλαιά Γιαννιτσού.

Η φετινή διοργάνωση στρέφεται βαθιά στην αυθεντική ορεινή Ελλάδα, μέσα από τις διαδρομές των Αγράφων, της Αργιθέας, του Αχελώου και της Βράχας. Από το Κλειτσό και τη Νεράιδα, έως το Σαραντάπορο και το Καταφύγι, και από τον Αγραφιώτη και τον Μέγδοβα μέχρι το Ραπτόπουλο, τη Χόχλια και τον Διαβάτη.

Πρόκειται για διαδρομές με ξεχωριστό ιστορικό και φυσικό χαρακτήρα, που παρέμειναν για δεκαετίες μακριά από το αγωνιστικό προσκήνιο και φέτος επιστρέφουν, αναδεικνύοντας μια διαφορετική και αυθεντική πλευρά του Ράλλυ Ακρόπολις. Ουσιαστικά, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν ίσως το πιο ανεξερεύνητο και αυθεντικό κομμάτι της Ελλάδας, μέσα από μια διαδρομή απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, εκεί όπου η ιστορία του Ράλλυ Ακρόπολις συναντά την άγρια γοητεία της ελληνικής φύσης. Το Ράλλυ Ακρόπολις, άλλωστε, ήταν πάντα ένας θρυλικός αγώνας όπου η αντοχή και η συνεργασία του πληρώματος ήταν το κλειδί της επιτυχίας.

Ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος για τα εντός Αττικής πληρώματα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου στο ΙΚΤΕΟ Κόμβος Αμαρουσίου (Γρανικού 2, Μαρούσι) από τις 17:00 έως τις 20:00. Η διαδικασία για τα υπόλοιπα πληρώματα θα λάβει χώρα στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 08:00 έως τις 11:00.

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 13:00 στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, με το πρώτο σκέλος να περιλαμβάνει συνολικά 248 χιλιόμετρα. Στο δεύτερο σκέλος, το Σάββατο 23 Μαΐου, τα πληρώματα θα εκκινήσουν από τη μαγευτική Λίμνη Πλαστήρα και θα καλύψουν συνολικά 350 χιλιόμετρα, ενώ ο αγώνας θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 24 Μαΐου, σε ένα σκέλος όπου τα πληρώματα θα καλύψουν συνολικά 394 χιλιόμετρα. Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Συνολικά, ο αγώνας περιλαμβάνει 26 δοκιμασίες ακριβείας, οι οποίες θα κρίνουν και τους μεγάλους νικητές της φετινής διοργάνωσης.

Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές παρέχουν η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Λαμιέων, ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Καρδίτσας.

Χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρών σε όλες τις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα (www.historicacropolis.gr) μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.historicacropolis.gr

Facebook page: https://www.facebook.com/historicacropolisrallygr

Instagram page: https://www.instagram.com/historic_acropolis_rally/

Youtube page: https://www.youtube.com/@PressOfficeOMAE

Λίστα συμμετοχών 👇