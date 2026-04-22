Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Με επίκεντρο τη Λαμία

Σε νέα ημερομηνία, από 22 έως 24 Μαΐου, και σε απαιτητικές ειδικές διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας θα διεξαχθεί το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, ο σημαντικότερος αγώνας ιστορικών αυτοκινήτων της χώρας και σημείο αναφοράς και για το διεθνές ημερολόγιο της FIA.

Η μεταφορά του κέντρου του αγώνα στη Λαμία σηματοδοτεί την επιστροφή σε μια πόλη που έχει ταυτιστεί με σπουδαίες στιγμές του Ράλλυ Ακρόπολις. Η φετινή διαδρομή εμπλουτίζεται με νέες ειδικές στον Νομό Καρδίτσας, με τη διοργάνωση του 2026 να συνδυάζει κλασικές διαδρομές με νέες, διατηρώντας τον ιστορικό χαρακτήρα της αλλά και το στοιχείο της ανανέωσης.

H εκκίνηση θα δοθεί στις Θερμοπύλες το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν στη νυχτερινή ε.δ. «Στύρφακα» (12,07 χλμ.) και θα επιστρέψουν στο Service Park, στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, όπου και το αρχηγείο του αγώνα.

Το Σάββατο 23 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 7 ε.δ., στους Νομούς Φθιώτιδας και Καρδίτσας. Το «Καλαμάκι» (12,99 χλμ)., γνωστό από το Ράλλυ Ακρόπολις στο WRC, όπως και η «Μακρυράχη» (8,37 χλμ.) και η ε.δ. «Αχλαδιά» (13,45 χλμ.), πριν από ένα ενδιάμεσο σέρβις στην Ανάβρα.

Στη συνέχεια, επαναλαμβάνονται η «Μακρυράχη» και η «Αχλαδιά», ενώ ακολουθεί ο εμβληματικός «Ταρζάν», μήκους 15,05 χλμ. Το σκέλος του Σαββάτου ολοκληρώνεται με την ε.δ. «Στύρφακα» (12,07 χλμ.) πριν από την επιστροφή στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.

Το σκέλος της Κυριακής θα ξεκινήσει με την «Αμφίκλεια» (13,17 χλμ.) και θα ακολουθήσουν η «Ελάτεια» (11,65 χλμ.) και το «Μαυρονέρι» (13,35 χλμ.), πριν τα πληρώματα κατευθυνθούν στην Αλίαρτο για το ενδιάμεσο σέρβις. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τη «Θήβα» (14,91 χλμ.), ενώ ο αγώνας θα ολοκληρωθεί με το «Νεοχωράκι» (13,62 χλμ.).

Μετά από 13 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 162,52 χλμ., τα πληρώματα θα κατευθυνθούν για τον τερματισμό στην Αθήνα, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτελεί έναν από τους βασικούς υποστηρικτές του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, ενώ σημαντική είναι η συμβολή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, η οποία στηρίζει έμπρακτα τον αγώνα, όπως και η Superfast Ferries, που έχει ανακοινώσει προνομιακές τιμές για τη μεταφορά πληρωμάτων και αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Ο Δήμος Λαμιέων διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διοργάνωση, ενώ ο Δήμος Σοφάδων στηρίζει τον αγώνα, ενισχύοντας τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

