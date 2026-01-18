Ιστορικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο – Η ισχύς εν τη ενώσει

Στην τελική ευθεία η προετοιμασίας της, της ομάδας των Γιώργου Γεωργακόπουλου-Τάσου Δούρου, που θα μοιραστούν στο τέλος του μήνα, στο Ιστορικό Ράλι Μόντε Κάρλο, το πράσινο Mini-θρύλος.

Το περίφημο HRMC, από τους πλέον απαιτητικούς αγώνες ακριβείας στο ημερολόγιο, με αφετηρία οριακά πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας στο WRC, με τον τερματισμό του να έχει προγραμματισθεί για την Κυριακή 26 Ιανουαρίου.

Λουτράκι In

Με άρωμα Ράλλυ Ακρόπολις η προετοιμασία τους και η ομάδα δεν συναντήθηκε τυχαία το περασμένο Σάββατο στο Λουτράκι, όπου πραγματοποιήθηκαν οι «τελικές δοκιμές» του αυτοκινήτου, όπως και οι τελευταίες ρυθμίσεις στα όργανα πλοήγησης και υπολογισμού της μ.ω.τ., σε συνθήκες που προσομοιάζουν τις αντίστοιχες του αγώνα. Με εξαίρεση βέβαια το terrain, που όπως πάντα αναμένεται απαιτητικό και απρόβλεπτο.

Διαβάστε επίσης: Ιστορικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο – Σεμινάριο επικοινωνίας

Οι δοκιμές εξελίχθηκαν με επιτυχία, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική ετοιμότητα του πληρώματος και του αυτοκινήτου.

Με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και προσήλωση στη λεπτομέρεια, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη μηχανική προετοιμασία όσο και στη φυσική ετοιμότητα του πληρώματος με εμπειρία και στο Μόντε. Στόχος τους η αξιόπιστη, αλλά και ανταγωνιστική παρουσία στις ειδικές διαδρομές του αγώνα.

Με ατού…

Το Mini, που έχει γράψει τη δική του Ιστορία στον αγώνα, ενώ το «δικό μας», με τα σήματα του 4ΤΡΟΧΟΙ σε περίοπτη θέση, έχει προετοιμαστεί, με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και προσήλωση στη λεπτομέρεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνολικά τεχνική προετοιμασία του. Όλη η μηχανολογική προετοιμασία έχει πραγματοποιηθεί από τον Κώστα Λούρμπα, ένας πολύπειρος με σύγχρονες ιδέες, ενώ τα ηλεκτρολογικά συστήματα επιμελήθηκε ο Σταμάτης Χαλιδιάς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη σωστή απόδοση του κινητήρα, με τη ρύθμιση του καρμπυρατέρ να πραγματοποιείται από τον Motorman-Γιάννη Πάλμο, γνωστός για την εξειδίκευση του και για το πάθος του για το ΙΑ. Η ευαισθησία του και οι γνώσεις του, συμβάλλουν καθοριστικά στην αξιοπιστία και την λειτουργία του κινητήρα, επηρεάζοντας συνολικά το αυτοκίνητο και βέβαια το πλήρωμα.

Το Mini, με το νούμερο 184 στις πόρτες οδηγεί ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, συνοδηγός του είναι ο mr Capitol Τάσος Δούρος ενώ την τεχνική υποστήριξη της προσπάθειας στη διάρκεια ενός δύσκολου αγώνα και για το Service, έχει αναλάβει ο ενθουσιώδης Γιάννης Φουντούλης. Συνεργάτης του ο Κυριάκος Φαρμάκης, ένας regularity specialist, με ποιότητα ώστε να αποδειχθεί πολυεργαλείο και διαψεύδεται ότι συμμετέχει αναγνωριστικά, στοχεύοντας στον αγώνα του 2027. Το 2026 πάντως, το ιδιαίτερα σοβαρό αυτό δίδυμο θα έχει την ευθύνη για την άριστη τεχνική κατάσταση του αυτοκινήτου σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης.

Υποστηριχτής της επικοινωνίας της συμμετοχής είναι το περιοδικό 4ΤΡΟΧΟΙ και θα πληκτρολογείτε 4troxoi.gr παρακολουθώντας την Ελληνική προσπάθεια στα ξένα. Σημαντικός υποστηρικτής της προσπάθειας τους είναι η «Adams Ship Repairs», με έδρα στο Dubai, χορηγία που ενισχύει ουσιαστικά αυτή τη διεθνή παρουσία.

Η συμμετοχή Ελλήνων στο Ιστορικό Ράλι Μόντε Κάρλο αποτελεί τιμή για την Ελληνική κοινότητα αλλά και πρόκληση, με τους περίφημους Les Grecs, συνολικά οκτώ πληρώματα, να επιβεβαιώνουν όπως μας έχουν συνηθίσει, τη συνέπεια, την αξιοπιστία και το αγωνιστικό ήθος που τους χαρακτηρίζει.

Allez Les Grecs και είναι ικανοί να διεκδικήσουν και διακρίσεις σε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου.

Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γεωργακόπουλο για την ενημέρωση και με την ευκαιρία, υπενθυμίζουμε τις Ελληνικές συμμετοχές:

TEAM HELLAS

156. Α. ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ-Ι. IΑΤΡΙΔΗΣ FIAT 128 RALLY

157. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ-Χ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, VW GOLF GTI

159. ΜΑΚΗΣ ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ, FORD FIESTA 1.6

164. Ν.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΙΠΕΡΟΣ, VW GOLF GTI

182. Σ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ-N. MΟΥΣΤΑΚΑΣ, ALFA SUD ti

184. Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΔΟΥΡΟΣ, ΜINI

185. Δ. ΜΠΑΚΟΣ-A. ΤΣΑΓΓΑΡΑΚΗΣ, MERCEDEZ 190 SL

186. M. MHTΣΙΑΣ-Δ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, VW GOLF GTi