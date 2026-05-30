Κύθηρα Classic Tour 2026: Εύρηκα – Εύρηκα

Άλλωστε ποτέ δεν χάνεσαι με το Rood Book του Γιάννη Καράμπελα, οδηγώντας εργαλείο από τον οίκο «ΑRIS» και με γεγονός ότι η σύντροχος ανταποκρίνεται ακόμα και όταν την προδίδει το speed pilot..

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: TRISKELION

Ουρλιάζουν οι ειδικοί, όπως η κ. Μαρία του Κυριάκου ότι το Rabbit με το σωστό calibration είναι το σωστό, αλλά ποιος αλλάζει γνώμη σε Καλυβιώτη και σε άλλους βέβαια… Παρόντες στα Κύθηρα, ο Κυριάκος Φαρμάκης και ο Μανώλης Δημακαρέας της νέας τάξης των πρωταθλητών ακριβείας, που επικοινωνούν τη γνώση τους στους νεότερους, σε ηλικία ή σε αυτές τις εκδηλώσεις.

Συμπεριφορά που ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους και ειδικά στις εκδηλώσεις ευθύνη Καράμπελα, με την τόσο-όσο άσκηση σε τόπους που διαφορετικά δεν επισκέπτεσαι, προκύπτουν νεοφερμένοι που δένουν με τους γνωστούς-άγνωστους. Όπως τα μέλη του ARIS TEAM με τις καλλονές (αυτοκίνητα) της ομάδας κ.α. ακόμη και της sporting κοινότητας όπως το ζεύγος Βασιλόπουλου και ο κ. Γιώργος Χωριανόπουλος. Σε κάθε περίπτωση, νιώθεις όμορφα όταν σε τέτοιες εκδηλώσεις συμμετέχει ο εμβληματικός πρώην Πρόεδρος της ΦΙΛΠΑ κ. Τάκης Φωτεινόπουλος με τη σύζυγό του.

Κύθηρα IN-OUT

Τυχερός ο Καράμπελας υποστηρίχθηκε υποδειγματικά στο νησί από τους τοπικούς κατοίκους και τους φορείς, με τον φίλο Γιάννη Δοντά να συντονίζει όλο αυτό στην κυριολεξία δείγμα γραφής για το πως στα Κύθηρα φιλοξενούν τον σωστό Ελληνικό Τουρισμό, με άποψη.

Η διαδρομή με τον έξυπνο τρόπο για αυτοκίνητα που ψάξε και σε άλλο αντίστοιχο event (σικ) δεν θα βρεις και εδώ έχουμε να κάνουμε με την πεμπτουσία της Turing άσκησης, με άλλοθι τη regularity διαδικασία. Σημαντικό λοιπόν ότι έτσι βγαίνουν από το γκαράζ οι Porsche 911 και η 356, οι Alfa σε πλήρη σύνθεση με τις Spider να κυριαρχούν, ενώ θέλεις να οδηγήσεις μια Παγόδα ή να κλέψεις το 205 Cabriolet και να προετοιμαστείς για την επόμενη αντίστοιχη εκδήλωση, αφού πλέον ξέρεις. Ενώ αντιλαμβάνεσαι και το μέγεθος του οδοιπορικού στα Κύθηρα από το Μανώλη Σαλούρο με το Ford Kuga και τον Θάνο Ηλιόπουλο στους φακούς… Ακολουθείς τα tips του Μάνου και «ποιος ΕΟΤ»;

Με τον Μάριο Κουσκούτη…

Για τα Κύθηρα θα πείτε, για το Skoda 110R θα απαντήσουμε, αφού πάντα απαιτείται άλλοθι και concept και για τα απλά που οφείλεις να εξελίσσονται ώστε να έχουν ενδιαφέρον.

«Είναι 1.100 με κινητήρα 50 ίππων» σχολιάζουν οι ειδικοί αλλά γνωρίζεις ότι τέτοια εποχή ταιριάζει στην ύλη μας ο πρόγονος του 130 RS που γνωρίσαμε στο ΡΑ στα χέρια του John Haukland. Χαρισματικός και δεν υπάρχει σχέση του δικού του RS με το δικό μας.

Πανάλαφρο αλλά πολύ αργό το κόκκινο coupe, αλλά χαλάλι η δοκιμασία και πέρα ότι κέρδισε και το άτυπο Concours d’Elegence και μάλιστα με αυστηρούς ειδικούς στη βαθμολογία. Θα πείτε δεν οδήγησαν από τη Βαλτινών στη Νεάπολη, αλλά θεωρούμε τιμητική την ταλαιπωρία που σε ταξιδεύει σε ένα ένδοξο παρελθόν συνδεδεμένο και τις ρίζες του περιοδικού μας.

Άλλωστε, η βάση κάνει τη διαφορά και περιμένουμε με χαρά να δοκιμάσουμε τη Fabia με τους 170 ίππους.

Λατρεμένο ταξίδι από το προχθές στο σήμερα και πλέον τυπικά δεν προκύπτουν ερωτηματικά και απορίες για το αύριο, υπόθεση της σύγχρονης φρουράς με βαθιά τις ρίζες στο παρελθόν, σε βάθος είκοσι πέντε ετών!

Σε πρώτο πρόσωπο…

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις μεθαύριο, επετειακό για την αφεντιά μου και πέρασαν σαράντα χρόνια από την υπέρβαση, με υπογραφή Στρατισίνο – Φερτάκης, σε σφραγίδα Nissan-Θεοχαράκης, στον καλύτερο αγώνα του θεσμού._ ΣΧ