Alfa Romeo Carabo: To αγαπημένο concept του Bertone

H Alfa Romeo Carabo, το concept-ορόσημο που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την επόμενη γενιά των supercars, είχε πράσινο χρώμα και ιταλικό άρωμα.

Δύο χρόνια είχαν περάσει από την ημέρα που ο Μαρσέλο Γκαντίνι, επικεφαλής σχεδιασμού του γραφείου Bertone, είχε παρουσιάσει στον κόσμο της Αυτοκίνησης την εκρηκτική Lamborghini «Miura». Ο χαρισματικός δημιουργός όμως, πνεύμα πάντα ανήσυχο, είχε στις αποσκευές του ακόμη μια έκπληξη, την οποία αποκάλυψε στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 1968.

Το όνομά της, που προήλθε από ένα σκαθάρι της ιταλικής φύσης, ήταν «Carabo». Το χρώμα της, πράσινο, όπως και του συμπαθέστατου ζωυφίου. Για την ολοκλήρωσή της βασίστηκε στο πάτωμα του πρωτότυπου «Tipo 33» της Αlfa Romeo. Ως κινητήριο μηχανικό σύνολο χρησιμοποίησε τον δίλιτρο V8 της εταιρείας, ισχύος 230 ίππων, τον οποίο τοποθέτησε στο κέντρο του αμαξώματος.

Ύμνος στο design

Από την πρώτη ημέρα της παρουσίασής της, στην Πόλη του Φωτός, ήταν ξεκάθαρο πως η περίπτωση της «Carabo» δεν ήταν απλά επίδειξη στιλ από έναν ούτως ή άλλως καταξιωμένο επαγγελματία, που βρισκόταν τότε σε θέση ισχύος. Οι σχεδιαστικές καινοτομίες που διέθετε ήταν άφθονες και σίγουρα θα μπορούσαν να καταστούν πηγή έμπνευσης για τα μελλοντικά supercars.

Η σφηνοειδής μορφή της, το ιδιαίτερα αιχμηρό ρύγχος της και οι «φολίδες» που έντυναν το κάλυμμα του κινητήρα μονοπωλούσαν τα φώτα της δημοσιότητας, στρέφοντας όλη την προσοχή των φωτογράφων επάνω της.

Το πιο εντυπωσιακό της στοιχείο ήταν όμως ο πρωτότυπος μηχανισμός των θυρών, οι οποίες άνοιγαν προς τα επάνω και προς τα εμπρός, σαν να υψώνονταν προς τον ουρανό. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων γέμισαν με αυτή την εικόνα και τα θετικά σχόλια για την επιλογή αυτή ήταν ομόφωνα…

Υστεροφημία…

Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν έξι χρόνια αργότερα, με την παρουσίαση της διαχρονικής Lamborghini «Countach», που υιοθέτησε τον ίδιο πρωτότυπο μηχανισμό για το άνοιγμα των θυρών της. Μέχρι τότε η «Carabo» είχε κοσμήσει αρκετές κορυφαίες αυτοκινητιστικές εκδηλώσεις, μαγνητίζοντας βλέμματα και κλέβοντας καρδιές.

Στις ημέρες μας αποτελεί ένα τα πιο σημαντικά εκθέματα του Museo Storico της ιταλικής εταιρείας στο Αrese, από όπου εξήλθε για λίγο το Μάιο του 2010 για να λάβει μέρος στο «Alfa Romeo Classic Days» στο Βalocco, με την ευκαιρία της επετείου των 100 χρόνων από την ίδρυσή της.

ALFA ROMEO CARABO

Body design: Marcello Gandini Kινητήρας: V8 90o Κυβισμός: 1.995 κ.εκ. Διάμετρος x διαδρομή: 78 mm x 52.2 mm Σχέση συμπίεσης: 10.1:1 Ισχύς: 230 ίπποι στις 8.800 σ.α.λ. Ροπή: 20,4 χλγμ. στις 7.000 σ.α.λ. Μετάδοση κίνησης: στους πίσω τροχούς Κιβώτιο ταχυτήτων: χειροκίνητο Colotti 6 σχέσεων Ανώτατη ταχύτητα: 250 χλμ/ώρα 0-100 χλμ/ώρα: 6,6 δλ. Μήκος: 4.176 χλστ. Πλάτος: 1.785 χλστ. Ύψος: 990 χλστ. Μεταξόνιο: 2.350 χλστ. Μετατρόχιο εμπρός: 1.300 χλστ. Μετατρόχιο πίσω: 1.360 χλστ. Βάρος: 1.000 κιλά