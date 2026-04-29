Ανάβαση Βούλας 2026 – Aποτελέσματα

Πέρασαν 10 χρόνια από το 2016, όταν ο ΣΙΣΑ και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αναβίωσαν για πρώτη φορά μετά το 1977 την Ανάβαση Βούλας στη φημισμένη διαδρομή του «Κρεμασμένου Λαγού». Η σημερινή ανάβαση είναι διαφορετική από αυτήν της δεκαετίας του ’70, καθότι διεξάγεται σε μορφή αγώνα ακριβείας για ιστορικά αυτοκίνητα, που προάγει την οδική ασφάλεια και σέβεται το δάσος & τους κατοίκους της περιοχής. Η Ανάβαση Βούλας ξεχωρίζει από τις άλλες εκδηλώσεις λόγω της εγγύτητας των θεατών με τα ιστορικά αυτοκίνητα και το φιλικό κλίμα ανάμεσα σε συμμετέχοντες και επισκέπτες.

Σε αυτήν την γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού δήλωσαν συμμετοχή 90 ιστορικά αυτοκίνητα & youngtimer. Στις 15:30 άρχισαν να συγκεντρώνονται τα πληρώματα με τα λαμπερά τους αυτοκίνητα στο Πανόραμα της Βούλας και στις 16:45 δόθηκε η εκκίνηση του πρώτου σκέλους, όπου η ομάδα Poseidon Racing Team του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής άνοιξε την διαδρομή με την Formula Student.

Οι εξατμίσεις των ιστορικών & youngtimer ξύπνησαν για μία ακόμα φορά μνήμες παλαιότερων εποχών και πρόσφεραν άφθονο θέαμα στους θεατές, που γέμισαν τις φουρκέτες του «Κρεμασμένου Λαγού» και την Πλατεία Άλσους στο Πανόραμα της Βούλας. Στις 18:30 ξεκίνησε το δεύτερο σκέλος, που ολοκληρώθηκε στις 20:00 χωρίς καθυστερήσεις.

Μετά από δυο αγωνιστικά σκέλη των 7 περίπου χιλιομέτρων και 8 συνολικά χρονομετρήσεων νίκησαν για 2η συνεχόμενη χρονιά οι Ιωάννης Κυρανας & Νικόλαος Ευσταθίου με VW Golf GTi 16V, δεύτεροι κατετάγησαν οι Ηλίας Λαλούσης & Μαλαματένια Λαλούση με Fiat 128 και τρίτοι οι Huffy Δ. Σταυρόπουλος & Κυβέλη Σταυροπούλου με Porsche 911.

Νικητές της κατηγορίας Youngtimer ήταν οι Ηλίας Τσουρούκης & Κωνσταντίνος Καραθανάσης με Opel Astra, 2οι οι Τηλέμαχος Λεύκαρος & Θάνος Καλλίμαχος με Citroen Saxo VTS και 3οι οι Άγγελος Σαουντι & Παναγιώτης Παππάς με Mazda RX-8. Η κατάταξη των επί μέρους κατηγοριών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sisa.gr

Ο ΣΙΣΑ συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες και ευχαριστεί τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, την Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Βούλας, τον χορηγό ΕΚΟ, τον χορηγό κίνησης Chery by Spanos Group & τους χορηγούς επικοινωνίας, την ομάδα Poseidon Racing Team του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τους κριτές & χρονομέτρες καθώς και όλα τα στελέχη της οργάνωσης.