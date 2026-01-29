Arcadia Classic Tour 2026: Ήλιος, χιόνι, ομίχλη και τα αθάνατα αρκαδικά βουνά…

Σταθερό στην θέση πως «το regularity είναι κυρίως απόδραση», το Arcadia Classic Tour πρόσφερε και πάλι ένα όμορφο χειμωνιάτικο διήμερο event αντάξιο των προσδοκιών όλων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ

Καταφέραμε και πάλι να ικανοποιήσουμε όλες τις τάσεις του «χώρου», από τον πολυβολητή των δευτερολέπτων ως τον απλό λάτρη-κάτοχο κλασικού οχήματος που έψαχνε για μια όμορφη εξόρμηση. Όλοι μαζί, σε μια όμορφη προσπάθεια, ΕΛΙΑ, ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ και ΑΡΣΟΕ, μια άψογη συνεργασία με σκοπό το βέλτιστο για τους συμμετέχοντες. Αφετηρία και πάλι το Ναύπλιο και το μοναδικό FOUGARO ART CENTER. Όπως στο πρώτο Arcadia Classic Tour, πίσω στο 2015, από την ίδια ρομαντική παρέα του ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ…Τότε το πρώτο ACT είχε μόλις 30 πληρώματα.

Κανείς μας δεν είχε φανταστεί την εξέλιξη… 12 χρόνια μετά και είμαστε ακόμη εδώ… μεγαλύτεροι, ίσως σοφότεροι αλλά με τον ίδιο πάντα παιδικό ενθουσιασμό και 64 συμμετοχές στην αφετηρία, από 12 διαφορετικές χώρες. Από το Ισραήλ ως την Αυστραλία, 130 φίλοι με κοινή αγάπη το κλασικό αυτοκίνητο. Συνολικά 12 πληρώματα από το εξωτερικό. Όλες οι τάσεις και οι σχολές τις αυτοκινήσεις εκεί!

Νέες, ορεινές διαδρομές στο φετινό ACT. Και χιόνι, άφθονο χιόνι που έκανε όλους χαρούμενους. Ο λαμπρός χειμερινός ήλιος ήταν ένα όμορφο δώρο για τους συμμετέχοντες. Η ιστορικότητα και η φιλοξενία της λακωνικής γης και του Μυστρά σε συνδυασμό με την ηρεμία του τοπίου και το επιβλητικό Mystras Grand Palace Resort & Spa «έδεσε» με αρμονία τα υπόλοιπα συστατικά του αγώνα που ήταν οι όμορφες ορεινές Πελοποννησιακές διαδρομές και οι εναλλαγές των τοπίων.

Ο αριθμός των ομάδων, ειδικά αυτών του εξωτερικού, ήταν η πρώτη ηθική ανταμοιβή μας, δικαίωση των προσπαθειών μας. Τα χαμόγελα στων τερματισμό ήταν η δικαίωση όλων των στελεχών της οργάνωσης. «A weekend well spent»!

Πριν αφήσουμε τις όμορφες φωτογραφίες να σας ταξιδέψουν θυμίζουμε πως οι μεγάλοι νικητές του αγώνα ήταν οι Georgi και Yordanka Andonov από τη Βουλγαρία, που οδήγησαν με στρατηγική και στα 310 χιλιόμετρα της διαδρομής το Volvo 121 του 1961.

Άξιοι δεύτεροι και με handicap λόγω του συντελεστή παλαιότητας που δεν τους ευνοούσε, οι Άκης Μερτινός και Γεράσιμος Κυπραίος που οπλισμένοι με το τετρακίνητο «κατάνα» τους, ένα Daihatsu Charade 4X4 του 1990 ανέβηκαν στο βάθρο αφήνοντας πίσω τους στην τρίτη θέση τους πολύ καλούς Αριστοτέλη Νινιό και Γιάννη Κωτσογιάννη με BMW 2002 του 1974.

Σας ευχαριστούμε όλους, συμμετέχοντες και μέλη της οργανωτικής επιτροπής για το άρτιο αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αρωγούς μας. Επόμενη στάση μας, το μυθικό «Roman Roads» στην Ιταλία στις 14 με 18 Απριλίου και το τριήμερο Kythera Classic Tour στα υπέροχα Κύθηρα στις 29-30-31 Μαϊου.

Arcadia Classic Tour 2026: Αποτελέσματα