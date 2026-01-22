Arcadia Classic Tour 2026: Στην αφετηρία με 64 συμμετοχές

Όλα είναι έτοιμα για την αφετηρία του 12ο Arcadia Classic Tour 2026, μια συνδιοργάνωση των σωματείων Ε.Λ.Ι.Α. και ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ και με την υποστήριξη του ΑΡ.Σ.Ο.Ε.

Το αγαπημένο, χειμωνιάτικο πλέον ACT, έχει καθιερωθεί ως το διήμερο οδηγικής απόδρασης με ιστορικό όχημα. Χαρακτηριστικό του, οι επιλεγμένες ορεινές διαδρομές με την ιδιαιτερότητα της Πελοποννησιακής μικρογεωγραφίας, που φέτος θα περιλαμβάνει και πάλι άφθονο χιόνι λόγω της χειμερινής διεξαγωγής του.

Στην φετινή, 12η εκδοχή του, 64 όμορφα οχήματα θα βρεθούν στην αφετηρία, εκπροσωπώντας όλες τις χρονολογικές περιόδους, με τους περήφανους ιδιοκτήτες και φίλους, λέσχες και παρέες, όλοι με κέφι και χαμόγελο, παρόντες σε μια ακόμη γιορτή του κλασικού αυτοκινήτου. Φέτος συμμετέχουν 12 πληρώματα από το εξωτερικό (Αγγλία, Πολωνία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Ισραήλ, κ.α.) ποσοστό σχεδόν 20% του συνόλου των συμμετεχόντων.

Το ACT είναι μια regularity εκδήλωση για όλους και αυτό αποτυπώνεται στην ποικιλία οχημάτων και στα πληρώματα που περιλαμβάνονται στην λίστα συμμετεχόντων. Από την «γεμάτη» κατηγορία Ε όπου θα έχουμε 6 οχήματα κατασκευασμένα ως το 1961, στα διαχρονικά σχήματα της κατηγορίας F που περιλαμβάνει 16 οχήματα, κατασκευασμένα την δεκαετία του 60. Η πολυπληθέστερη όλων, η Κατηγορία G περιλαμβάνει 21 οχήματα και θα ξυπνήσει μνήμες παλαιών αγώνων, περιλαμβάνοντας οχήματα κατασκευασμένα ως το 1981. Η Κατηγορία Η με 14 οχήματα στις τάξεις της περιέχει τις πιο «σύγχρονες» σχεδιαστικές γραμμές από την δεκαετία του 80. Τέλος, εκτός γενικής κατάταξης τα 5 Young Timer οχήματα από την δεκαετία του 90 (ποσοστό μικρότερο του 10% επί του συνόλου) κλείνουν το εντυπωσιακό entry list.

Οι διαδρομές είναι βγαλμένες από την Ελληνική Μυθολογία και την πλούσια ιστορία μας. Αφετηρία από το κοσμοπολίτικο Ναύπλιο και το φιλόξενο Fougaro Art Center και διαδρομή μέσα από την αρχαία Τεγέα και το υπέροχο δάσος της Σκυρίτιδας, για να καταλήξουμε το Σάββατο το απόγευμα στον επιβλητικό, Βυζαντινό, Μυστρά. Την Κυριακή, παραμυθένιες διαδρομές μέσα από τον χιονισμένο Πάρνωνα και τις παραδοσιακές κοινότητες της Βαμβακούς και της Καστάνιτσας για να τερματίσουμε στην Αργολίδα και στις Ομηρικές Μυκήνες.

Με συνολικό μήκος διαδρομής 310 χλμ, 11 Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας και 90 χρονομετρήσεις με το δορυφορικό σύστημα της εταιρίας Rabbit Rally οι αγωνιζόμενοι θα απολαύσουν ένα χορταστικό διήμερο απίστευτων διαδρομών και χειμερινής οδήγησης με τα ιστορικά-κλασσικά τους οχήματα. Το Arcadia Classic Tour διατηρεί, από το 2015 που ξεκίνησε, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, κάτι που το έκανε τον αγαπημένο αγώνα όλων των συμμετεχόντων και φίλων του κλασσικού-ιστορικού αυτοκινήτου.

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΑΡΤΕΣ