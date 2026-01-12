Αrcadia Classic Tour: Ένας υπέροχος πίνακας ζωγραφικής…

Το Arcadia Classic Tour υπόσχεται για μια ακόμη φορά να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη μοναδική εμπειρία ενός διημέρου Regularity Event, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.

Η Ελληνική Λέσχη Ιστορικού Αυτοκινήτου (Ε.Λ.Ι.Α.) με την υποστήριξη του ΣΜΑ ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ και του ΑΡ.Σ.Ο.Ε διοργανώνει για 12η συνεχή χρονιά, το διήμερο 24-25 Ιανουαρίου, την Εκδήλωση Ακριβείας Ιστορικών Αυτοκινήτων, Arcadia Classic Tour (ACT2026) με διαδρομές μέσα από την χειμερινή Πελοπόννησο

Η διήμερη εκδήλωση regualarity περιλαμβάνει συνολικά 280 χιλιόμετρα, με 11 Ε.Δ.Α. μήκους σχεδόν 130 χιλιομέτρων με τις να διαδρομές καλύπτουν τμήματα της ορεινής Λακωνίας Αργολίδας και Αρκαδίας.

Ακολουθεί Δελτίο Τύπου

Το «..et in Arcadia ego», ο γνωστότερος πίνακας του Nicolas Poussin, εμφανίζει τρεις Αρκάδες βοσκούς μπροστά από έναν αρχαίο τάφο. Αλληγορικός, γιατί θυμίζει πως η Αρκαδία είναι ένας φανταστικός, ειδυλλιακός τόπος αγροτικής ευτυχίας και αρμονίας με τη φύση. Και πράγματι αυτό εξακολουθεί και είναι ως σήμερα…

«..et in Arcadia ego» – Nicolas Poussin

Η ιδέα των έρημων δρόμων της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου γενικότερα ως ιδανικό σκηνικό για regularity είχε ήδη τεθεί από το 2014 με το πρώτο Tour du Peloponnese. To 2015 προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα μικρό TdP, διήμερο και καλοκαιρινό (…τότε). Η ιδέα του προορισμού μας ήταν το «εκεί και όταν δεν πάνε οι άλλοι» όπου «άλλοι» οι εκδρομείς του Σαββατοκύριακου. Καταλήξαμε λοιπόν στην παραδοσιακή Δημητσάνα.

Επιλέξαμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιούνιου του 2015, χωρίς να μπορούσαμε να φανταστούμε πως την Παρασκευή πριν τον αγώνα θα είχαμε την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος και τα capital controls. Παρόλο αυτά, απτόητοι, βρεθήκαμε όλοι στην αφετηρία, στο Fougaro Art Center στο Ναύπλιο, 30 πληρώματα, όλοι με κέφι και χαμόγελο. Και ανεβήκαμε στα βουνά του Πάνα και δώσαμε ραντεβού για το 2016…Νικητές του 1ου ACT οι Αργείοι Νίκος και Γιώργος Οικονόμου, οδηγώντας ένα Ford Escort MK2 του 1978.

Για το 2016 μεταφέραμε το Arcadia Classic Tour (ACT) τον Απρίλιο ώστε να είναι πριν το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις. Επιλέξαμε την Βυτίνα ώστε να υπάρχει εναλλαγή στον προορισμό χωρίς να χαθεί η γοητεία της αρκαδικής γης. Αφετηρία μας και πάλι το Fougaro Art Center στο Ναύπλιο με 30 πληρώματα στην αφετηρία και τις χαρακτηριστικές τότε, διπλές τριπλές και αλληλοκαλυπτόμενες ειδικές… Νικητές του 2ου ACT οι Σπύρος και Νίκολας Μουστάκας, οδηγώντας μια Alfa Romeo Alfetta του 1978. Φτάσαμε στο 2017 και η απόφαση ήταν να μεταφερθεί το ACT ακόμη πιο νωρίς, τον Μάρτιο. Επιστροφή στην Δημητσάνα και αφετηρία μας η Κόρινθος μπροστά στο άγαλμα του Πήγασου. Και πάλι 30 πληρώματα στην αφετηρία αλλά ο Μάρτιος του 2017 ήταν βαρύς και χιονισμένος και το πέρασμα από Σκοτεινή σε Κανδήλα εν μέσω χιονοθύελλας έχει μείνει αξέχαστο αποτελώντας ένα ακομη highlight της ιστορίας του ACT … Νικητές του 3ου ACT οι Νίκος και Γιώργος Οικονόμου, οδηγώντας ένα Ford Escort MK2 του 1978.

To 2018 μας μετατόπισε χρονικά τον Μάϊο και μας έφερε και πάλι στην Κόρινθο για την αφετηρία. Προορισμός μας και πάλι η Δημητσάνα και για πρώτη φορά είδαμε σχεδόν 60 πληρώματα στον Τεχνικό-Διοικητικό Έλεγχο. Η ομίχλη έκανε το σκηνικό απόκοσμο και οι φωτό των Γιάννη Και Μαρίου Κουσκούτη το αποτύπωσαν υπέροχα… Νικητές του 4ου ACT οι Σπύρος και Νίκολας Μουστάκας, οδηγώντας μια Alfa Romeo Alfetta του 1978. Το 5ο ACT του 2019 άρχισε να θυμίζει αυτό που το Arcadia είναι σήμερα. Αφετηρία από το Αλεξάνδρειο συνεδριακό κέντρο στο Λουτράκι, στην καρδιά του Μαΐου με πάνω από 60 συμμετοχές! Και πάλι προορισμός μας η Δημητσάνα με μια μοναδική Νυχτερινή ΕΔΑ που κατέληγε στην Ταβέρνα «ΛΑΘΟΣ» με την εκπληκτική καλλονή σερβιτόρα και την απίστευτη γουρνοπούλα… Νικητές του 5ου ACT οι Μάκης Κατοχιανός και Αλέξανδρος Κοτζιάς, οδηγώντας ένα Ford Escort MK1 του 1975, σπάζοντας το 1-2 των Οικονόμου-Μουστάκα.

Το 6ο ACT του 2020 ήταν ένα από τα πιο δύσκολα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση λόγο των περιορισμών του Lock Down. Η συνεργασία μας με την ΕΛΙΑ ξεκίνησε το 2020 (…και αν δεν υπήρχε ο Νίκος Τζελέπης από την λέσχη της Πάτρας ίσως να μην υπήρχε ACT σήμερα). Αφετηρία μας η Πάτρα, τιμώντας την φιλοξενία της ΕΛΙΑ και μετατόπιση στα τέλη Ιουνίου λόγω της άρσης του Lock Down. Με τον εντυπωσιακό αριθμό των 80 πληρωμάτων στην αφετηρία σπάσαμε ένα ακόμη ρεκόρ (…ή έτσι νομίζαμε). Πρώτη φορά σε ACT μαζί μας οι 4 ΤΡΟΧΟΙ και ο ΣΧ με Ρένα, πρώτη φόρα και η Βικτωρία Παναγιωτίδου που έκανε την ανάμνηση εικόνα με τα drone της…Νικητές του 6ου ACT οι Γιάννης Κατσαούνης και Μαθιός Μανσόλας με VW Golf MK1 του 1978

Έχοντας πια συνηθίσει τους περιορισμούς του Lock Down σχεδιάσαμε και οργανώσαμε το 7ο ACT, Μάϊο αυτή τη φορά. Πάτρα TC out – Δημητσάνα TC in και το μυθικό και ακατάρριπτο ρεκόρ των 115 πληρωμάτων στην αφετηρία. Θυμάμαι πως δίναμε go με τον Νίκο στα τελευταία πληρώματα ενώ τα πρώτα είχαν ήδη φτάσει Δημητσάνα… Νικητές του 7ου ACT οι Αργείοι Τάσος Δούρος και Νότα Χελιώτη με Austin Mini 1000 του 1975

Το 2022 έφερε την επιστροφή του HAR και αναγκαστική μετατόπιση του 8ου ACT στα τέλη Ιουνίου αφού η ομάδα μας είχε αναλάβει την διεξαγωγή του. Πάτρα και ΕΛΙΑ για 3η φορά ως αφετηρία με προορισμό την Δημητσάνα και 70 πληρώματα, κάποιοι εκ των οποίων είχαν μόλις επιστρέψει από το Transylvania… Νικητές του 8ου ACT οι Αρης Γεωργοσόπουλος και Νίκος Κοντοπός με Matra Murena του 1981 !

Το 2023 ήταν έτος εκλογών…και η ημερομηνία συνέπεσε[U1] με το 9ο ACT τον Μάϊο…μετατόπιση μια βδομάδα πίσω λοιπόν αλλά εντός Μαΐου με αφετηρία την Αρχαία Κόρινθο και τερματισμό την φιλόξενη Πάτρα…Νικητές του 9ου ACT οι Αρης Γεωργοσόπουλος και Μαρίζα Γεωργοσοπούλου με Datsun 240Z του 1971.

To 2024 αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στο Λουτράκι για την αφετηρία του 10ου επετειακού ACT και στο όμορφο Αλεξάνδρειο συνεδριακό κέντρο. Με 80+ πληρώματα στο Τεχνικό-Διοικητικό και προορισμό μας το Ξυλόκαστρο όπου η κα Νάνσυ Παύλου από τον τοπικό Δήμο έκανε μια τρομερή προσπάθεια για την άρτια φιλοξενία των πληρωμάτων. Η πρώτη εκδοχή του ACT με χρήση δορυφορικού και μάχες στο δέκατο του δευτερολέπτου…Νικητές του 10ου ACT οι Χρήστος Χατζικωνσταντίνου και Μανώλης Δημακαρέας με VW GOLF MK2 του 1986.

Το 2025 μας έφερε χρονικά στον Γενάρη και γεωγραφικά στον Μυστρά ως προορισμό του 11ου ACT. Αφετηρία μας και πάλι το Fougaro Art Center στο Ναύπλιο με 70 πληρώματα στην γραμμή και έναν υπέροχο χειμωνιάτικο ήλιο να αγκαλιάζει ζεστά τα πληρώματα, πολλά εκ των οποίων ξένα (…ήδη 11 πληρώματα από το εξωτερικό έχουν δηλώσει συμμετοχή για το 12ο ACT). Μοναδικές διαδρομές μέσα από τον Πάρνωνα, με άφθονο χιόνι στην Βαμβακού και ένα υπέροχο πάρτυ το βράδυ στον Μυστρά ήταν στα highlights του 11ου ACT… Νικητές του 11ου ACT οι Γεώργιος Γεωργακόπουλος και Ιούλιος Ιατρίδης με MORRIS MINI 1000 του 1967

Και φτάσαμε στο 2026…Σοφότεροι, χορτάτοι από εμπειρίες και με πλούσιο έργο. Ετοιμάσαμε μια ακόμη όμορφη εκδήλωση, όπως ακριβώς θα ήθελα να το «τρέξω» με την κόρη μου και να την κάνω να γνωρίσει και να αγαπήσει αυτόν τον όμορφο και ευλογημένο τόπο, την Πελοπόννησο και τα βουνά της Αρκαδίας με τα ξεχασμένα χωριά και τα μελαγχολικά αλλά περήφανα χαμόγελά των γερόντων που παραμένουν εκεί και αντιστέκονται…Σας περιμένουμε όλους, στο Ναύπλιο, στην 12η εκδοχή του Arcadia Classic Tour, στις 24-25 Ιανουαρίου…

