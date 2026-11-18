Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 ολοκληρώνεται στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων το Artemis Classic Circuit Cup 2026, ο θεσμός του σωματείου ΑΡΤΕΜΙΣ που φέρνει το regularity των ιστορικών αυτοκινήτων μέσα στην πίστα.

Ο τέταρτος και τελευταίος γύρος ανοίγει το πρόγραμμα του Σαββάτου στον τελευταίο γύρο του Hellenic Auto GP, του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας, και κρίνει το Cup. Η απονομή του 2026 θα γίνει την ίδια μέρα, στην πίστα.

Αγώνας ακριβείας σε αυτοκινητοδρόμιο

Τα κλασικά μοιράζονται τον χώρο των pits με τα αγωνιστικά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας και τρέχουν με τα μέτρα ασφαλείας ενός αγώνα πίστας: πτυχιούχοι κριτές, αυτοκίνητο ασφαλείας, γιατρός και ασθενοφόρο, αγωνιστική ασφάλιση αστικής ευθύνης της ΟΜΑΕ. Τον αγώνα στελεχώνουν πιστοποιημένα στελέχη της ΟΜΑΕ: αλυτάρχης, αγωνοδίκης, τεχνικός έφορος και παρατηρητής.

Κάθε πλήρωμα κάνει τουλάχιστον 22 γύρους, περίπου 44 χιλιόμετρα πίστας, σε ελεύθερες δοκιμές και δύο αγώνες.

Η sportstiming.gr χρονομετρεί τα κλασικά με το ίδιο σύστημα των αγώνων ταχύτητας: ασύρματος πομπός με μηδενικές απαιτήσεις εγκατάστασης και ακρίβεια χιλιοστού. Τα αποτελέσματα βγαίνουν αμέσως μετά από κάθε αγώνα, γύρο προς γύρο, και κάθε πλήρωμα βλέπει πού κέρδισε και πού έχασε κάθε βαθμό. Σε κάθε αγώνα, μετά τον αναγνωριστικό γύρο, το πλήρωμα κάνει έναν γύρο-πρότυπο, που είναι ο στόχος του, και έξι γύρους αγώνα. Τον ρυθμό τον διαλέγει το ίδιο: ελάχιστη ΜΩΤ 50 km/h, μέγιστη ΜΩΤ 70 km/h, ελάχιστη στιγμιαία ταχύτητα 40 km/h. Κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου απόκλισης από τον γύρο-πρότυπο είναι ένας βαθμός ποινής, και νικητής είναι όποιος μαζέψει τους λιγότερους στο σύνολο των δύο αγώνων. Στον 2ο γύρο, τον Απρίλιο, οι τέσσερις πρώτοι χώρεσαν σε 0,34 δευτερόλεπτα.

Η μάχη του Cup

Μετά από τρεις γύρους στα Μέγαρα (14 Μαρτίου, 25 Απριλίου και 26 Σεπτεμβρίου), στη βαθμολογία οδηγών προηγείται ο Γιάννης Κούβελας με 61 βαθμούς. Έτρεξε τους τρεις γύρους με τρία διαφορετικά Peugeot (304, 205 GTi και 504), πάντα με συνοδηγό τον Δημήτρη Καραγιάννη, και δεν έπεσε ποτέ κάτω από τη 2η θέση. Ακολουθούν ο Σπύρος Σπετσιέρης με 48, ο Στέλιος Κλαδάκης με 39 και ο Θανάσης Μπακλατζής με 35.

Με 25 βαθμούς στον νικητή του τελικού, το Cup δεν έχει κριθεί. Ο Κούβελας το κατακτά με 3η θέση ή καλύτερη. Ο Σπετσιέρης χρειάζεται τη νίκη και τον πρωτοπόρο εκτός τετράδας, ενώ ο Κλαδάκης, νικητής του 2ου γύρου, μένει μαθηματικά στη διεκδίκηση. Οι βαθμοί (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 σε κάθε γύρο) ανήκουν στον οδηγό, και τα αυτοκίνητα GT συμμετέχουν εκτός βαθμολογίας.

# Οδηγός 1ος (14/3) 2ος (25/4) 3ος (26/9) Σύνολο 1 Γιάννης Κούβελας 18 18 25 61 2 Σπύρος Σπετσιέρης 15 15 18 48 3 Στέλιος Κλαδάκης 2 25 12 39 4 Θανάσης Μπακλατζής 8 12 15 35 5 Άρης Γεωργοσόπουλος 25 – – 25 6 Ιωάννης Τσίγκος 6 10 – 16 7 Θεόδωρος Ζέρβας 10 4 – 14 8 Τριαντάφυλλος Μαργέτης 12 – – 12 9 Γιώργος Κορνελάκης – 8 – 8 10 Κυριάκος Μαρίνος – 6 – 6 11 Νικόλαος Γερονικολός 4 – – 4 12 Νικόλαος Κριτσίκης – 2 – 2

Πρόγραμμα και συμμετοχή

Οι δηλώσεις συμμετοχής κλείνουν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 13:00. Το Σάββατο ο διοικητικός έλεγχος γίνεται 09:30–11:00 και ακολουθούν οι ελεύθερες δοκιμές. Ο 1ος αγώνας ξεκινά στις 11:30 και ο 2ος στις 12:30. Μετά γίνεται η απονομή του γύρου και του Artemis Classic Circuit Cup 2026. Το παράβολο είναι 110 € το πλήρωμα (οδηγός και συνοδηγός, ή οδηγός μόνος) και καταβάλλεται στον διοικητικό έλεγχο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιστορικά αυτοκίνητα των κατηγοριών B–E, F, G, H, I, J1, J2 και K, καθώς και αυτοκίνητα GT με έγκριση του οργανωτή. Τις απονομές του 2ου γύρου είχε κάνει ο πολυπρωταθλητής ταχύτητας Λεωνίδας Κύρκος.

Πληροφορίες

Σελίδα του αγώνα, βαθμολογία και πίνακας ανακοινώσεων: https://www.artemissportsclub.gr/2026/CCC/4/

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/vmu1nJzGp39onNKC9

Facebook event: https://www.facebook.com/events/2116445245744375

Επικοινωνία και διαπίστευση ΜΜΕ: [email protected]

Πληροφορίες για συμμετοχές: 690 9930221 · 697 5923759

Φωτογραφίες: A.S GR