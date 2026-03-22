«Attica Classic Rally 2026» στις 29 Μαρτίου

Συνέχεια για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity 2026, με τον ανοιξιάτικο αγώνα «Attica Classic Rally» στις ομορφότερες διαδρομές της Αττικής.

Η εκκίνηση θα δοθεί από την περιοχή του ΟΑΚΑ το πρωινό της Κυριακής 29 Μαρτίου και ο τερματισμός θα γίνει στην Στεφάνη. Η διαδρομή υπόσχεται τις πιο συναρπαστικές δοκιμασίες, στον κύκλο που επιτρέπει ο συντελεστής 1 του αγώνα. Η καταγραφή έχει ακρίβεια μέτρου και έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση του οργάνου ακριβείας TrailTrip, με διπλό αισθητήρα σε πίσω δεξί τροχό προσθιοκίνητου οχήματος, ελαστικά χαμηλού προφίλ και ρυθμό ανάγνωσης πέντε φορές ανα περιστροφή.

Το Attica Classic Rally 2026 υπόσχεται να προσφέρει στους συμμετέχοντες την απόλυτη εμπειρία ενός Regularity Αγώνα με κορυφαία ποιότητα και δράση, για το πρωτάθλημα της ΟΜΑΕ, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, χωρίς να χάνει την παράδοση και τον σεβασμό στα ιστορικά αυτοκίνητα. Χωρίς υπερβολές στην μέση ωριαία ταχύτητα σε δοκιμασίες και απλές, με ακριβείς μετρήσεις, ένα πραγματικό Regularity για όλα τα ιστορικά και κλασικά αυτοκίνητα.

Επιπρόσθετα από τις κατηγορίες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Regularity, δικαίωμα συμμετοχής -εκτός συναγωνισμού- έχουν αυτοκίνητα Μεγάλου Τουρισμού (GT) νεότερων ετών (ύστερα απο έγκριση) σε δικιά τους αποκλειστική κατάταξη. Για τους φίλους που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του αγώνα, χωρίς το άγχος των χρονομετρήσεων υπάρχει και η κατηγορία Classic Touring, η οποία θα πάρει εκκίνηση μετά τις κατηγορίες του πρωταθλήματος Regularity και θα μπορεί να ακολουθήσει την διαδρομή στο δικό της ρυθμό χωρίς χρονομετρήσεις και με μικρότερο παράβολο συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες 690 9930221 – 697 5923759, στον πίνακα ανακοινώσεων στο https://artemissportsclub.gr και στη σελίδα του αγώνα στο Facebook https://www.facebook.com/events/3065985713791967