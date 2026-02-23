H προορισμένη για μαχαραγιάδες Cadillac Maharani special πέρα από τον χρυσό, το ασήμι και το ελεφαντόδοντο που χρησιμοποιήθηκε για το εσωτερικό της, ήταν το μοναδικό πολυτελές επιβατικό αυτοκίνητο μέσα στο οποίο μπορούσε να μαγειρέψεις.

«Maharani» είναι η σύζυγος του μαχαραγιά, τίτλος που όπως είναι γνωστό αποδιδόταν στους κυβερνήτες των πρώην μητρικών κρατιδίων της Ινδίας, σε παλαιότερες εποχές. Κάποιες φορές, η γυναίκα αυτή μπορούσε να έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτόν, συνήθως όμως είχε λόγο μόνο στο πολυτελές νοικοκυριό της. To 1956 η ελεύθερη φαντασία των σχεδιαστών της Cadillac της πρόσφερε ένα ακόμη μοναδικό αξεσουάρ, αυτή τη φορά τετράτροχο (με ενσωματωμένη κουζίνα, στην κυριολεξία) για να ανταπεξέλθει ακόμη καλύτερα στα καθήκοντά της.

Τη χρονιά εκείνη, στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης «Motorama» που παραδοσιακά αντανακλούσε την αιχμή της τεχνολογίας για τις εταιρείες της General Motors, οι σχεδιαστές πολύ απλά αποφάσισαν να εντυπωσιάσουν το κοινό χρησιμοποιώντας την οδό της πολυτέλειας με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο.

Kitchen Sink Cadillac

Παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο ονομάστηκε Maharani, παραπέμποντας όπως προαναφέραμε στη σύζυγο του μαχαραγιά, όλοι οι συλλέκτες και οι λάτρεις των τεσσάρων τροχών το αναγνώριζαν ως «νεροχύτη της κουζίνας». Φυσικά, αυτό δεν ήταν καθόλου ατιμωτικό για την περίπτωση της συγκεκριμένης Cadillac, αφού ταυτιζόταν με τις επιδιώξεις των εμπνευστών της. Στόχος τους ήταν να προετοιμάσουν, να αποθηκεύσουν και να σερβίρουν ένα πλήρες γεύμα, σε ένα κατάλληλο περιβάλλον για βασιλιά.

Ως εκ τούτου σχεδίασαν ουσιαστικά μια κουζίνα με ρόδες, μια διαδικασία που απαίτησε την απομάκρυνση του… μισού μπροστινού καθίσματος, επιτρέποντας την τοποθέτηση διαφόρων μοναδικών χαρακτηριστικών.



Το πρώτο από αυτά ήταν μια ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρική θερμαντική πλάκα, επί της οποίας θα λάμβανε χώρα το ζέσταμα του φαγητού. Μια φρυγανιέρα εγκαταστάθηκε επίσης, αρκετά μεγάλη για δύο φέτες, για εκείνους που θα επιθυμούσαν να απολαμβάνουν ένα σάντουιτς από καιρό σε καιρό. Εκ των ουκ άνευ ήταν βέβαια το πτυσσόμενο τραπέζι, αλλά και οι διανομείς καφέ και νερού.



Για τα ευπαθή προϊόντα που έπρεπε να διατηρούνται δροσερά, υπήρχε ένα ψυγείο σχεδιασμένο από την GM Frigidaire (θυγατρική εταιρεία της General Motors που κατασκεύαζε κυρίως ψυγεία για το σπίτι), το οποίο βρισκόταν σε βολική τοποθεσία για να διευκολύνει την πρόσβαση από τον σεφ στο πίσω κάθισμα. Ακόμη, υπήρχε αρκετός ελεύθερος χώρος αποθήκευσης για ένα πολύ καλό σερβίτσιο από την Κίνα, καθώς και μια θήκη που διέθετε ατομικές θέσεις για τα πηρούνια, τα μαχαίρια και τα κουτάλια.



Πολυτέλεια ή ματαιοδοξία;

Από τις τέσσερις διαμορφωμένες Cadillac για το Motorama του 1956, Maharani Special ήταν μόνο μία. Αυτός ίσως ήταν και ο λόγος που οι δημιουργοί της δεν ήταν καθόλου φειδωλοί με το εσωτερικό της. Χρυσός, ασήμι και ελεφαντόδοντο χρησιμοποιήθηκαν σε μικρές δόσεις για να καταστήσουν ακόμη πιο πολυτελές το εσωτερικό της, ενώ η ταπετσαρία από δέρμα φιδιού δέσποζε στην καμπίνα επιβατών.

Τέλος, αν ο μαχαραγιάς και η σύζυγός του ήθελαν να έχουν μαζί τους ορισμένα από τα πολύτιμα τιμαλφή τους, ένα μικρό χρηματοκιβώτιο με θυρίδα ασφαλείας ήταν στη διάθεσή τους. Όλα αυτά για τους σκεπτικιστές μπορεί να ξεπερνούν τα όρια της πολυτέλειας και μπαίνουν στα χωράφια της ματαιοδοξίας, αυτό όμως καθόλου δεν επηρεάζει τους σοβαρούς συλλέκτες. Πρόσφατα, το βαμμένο σε χρώμα καφέ Βουργουνδίας αυτοκίνητο, πουλήθηκε σε δημοπρασία στο ποσό των 225.500 δολαρίων.



Cadillac Series 60 Special

Το «εργαλείο» που διαμορφώθηκε σε Maharani special ήταν μια Cadillac Series Sixty Special sedan, τις οποίας το styling ήταν ούτως ή άλλως λίγο πάνω από την κορυφή για την εποχή της. Αυτό ήταν παντού διακριτό: Από τους υπερβολικούς τύπου «Dagmar» προφυλακτήρες με τις τεράστιες ποσότητες χρωμίου, υλικού που φυσικά ξεχωρίζει και στη μάσκα, όλοι καταλάβαιναν ότι είχαν να κάνουν με μια Cadillac από ένα οικοδομικό τετράγωνο μακριά, χωρίς καν να χρειαστεί να δουν το εσωτερικό της. Υπεύθυνος γι αυτή την εικόνα ήταν ο αρχισχεδιαστής του Ομίλου Harley Earl, ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος άνθρωπος και με πολύ καλές ιδέες σε ό,τι αφορούσε στο βιομηχανικό design. Οι «αναθεωρητές» δεν είχαν λόγο να πειράξουν τα μηχανικά μέρη του εξεζητημένου μοντέλου, που παρέμειναν ως είχαν: Εξάλιτρος V8 κινητήρας με ισχύ 285 ίππων, που συνεργαζόταν με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Hydramatic των τριών σχέσεων, ανεξάρτητη εμπρός ανάρτηση με άκαμπτο άξονα πίσω, φρένα με ταμπούρα και υδραυλική υποβοήθηση.