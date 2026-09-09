CITROEN BX 4TC

Είχε προηγηθεί η Lancia 037, σε μια τριήμερη εκδήλωση στην Ιταλία. Ακολούθησαν τα Peugeot 205 T16 και Audi quattro στην Πάρνηθα, το Ford RS200 στη Νότια Αττική και, εντελώς απρόσμενα, η Lancia Delta S4. Σήμερα, χρόνια αργότερα, με την BX 4TC της Citroen, η εικόνα ολοκληρώθηκε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η BX 4TC της Citroen είναι μια εξαιρετικά σπάνια ειδική έκδοση, η οποία κατασκευάστηκε προκειμένου το γαλλικό μοντέλο να εξασφαλίσει το απαραίτητο δελτίο αναγνώρισης για το Group B. Ως εκ τούτου, υπολογίζεται ότι διατέθηκαν μόλις 86 αυτοκίνητα δρόμου της σειράς «Serie 200». Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μήκους 4,5 μ. (!) 4TC συγκαταλέγονται η υδροπνευματική ανάρτηση, ο διαμήκως τοποθετημένος κινητήρας εμπρός και η τετρακίνηση.

Η θέση του τετρακύλινδρου συνόλου των 2,2 λίτρων δημιουργεί τη χαρακτηριστική προεξοχή στο εμπρός μέρος, μεταμορφώνοντας το σχεδιαστικό ύφος ενός τυπικού πεντάθυρου hatchback, όπως η BX. Το αποτέλεσμα είναι ένα σαφώς πιο επιθετικό σχήμα, έτοιμο για τη μάχη των ειδικών διαδρομών.

CHERCHEZ LA FEMME

Σταθμευμένη, η Γαλλίδα κυρία δείχνει διακριτική. Χρειάζεται να γνωρίζεις την ιστορία της για να αντιληφθείς τις διαφορές από την «απλή» BX. Στο εσωτερικό, πάντως, χαμογελάς: μπροστά σου απλώνεται ένας πλήρης ψηφιακός πίνακας οργάνων, o οποίος, με τη λογική του παραλόγου, θα έπρεπε να διατίθεται ως έξτρα αξεσουάρ για όλα τα αυτοκίνητα της PSA ‒ και όχι μόνο…

Τις αγωνιστικές BX του Group B τις είδαμε στην αφετηρία του Ράλλυ Ακρόπολις το 1986. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στον «Αγώνα των Θεών» επισκίαζε η παρουσία του εμβληματικού Ζαν-Κλοντ Αντρουέ, σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του στον ελληνικό αγώνα, ως ένας από τους τρεις οδηγούς της ομάδας.

Λίγες ώρες μετά την εκκίνηση, τις συναντήσαμε ξανά ‒αυτή τη φορά ως ανταγωνιστές της γαλλικής ομάδας‒ στην πρώτη ειδική διαδρομή. Είναι γεγονός ότι δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις κακοτοπιές ενός ύπουλου Υμηττού, εκεί όπου λύγισαν ακόμα και θηρία. Η εγκατάλειψη στην Ελλάδα προστέθηκε σε ένα κακό σερί αστοχιών, μιας που, μέσα σε μισή αγωνιστική χρονιά, η BX 4TC είχε να επιδείξει μόλις έναν τερματισμό, στη Σουηδία.

Ένα τέτοιο σερί δεν άφηνε περιθώρια συνέχειας, καθώς οι κατασκευαστές συμμετέχουν στο WRC προκειμένου να προβάλλουν, μεταξύ άλλων, και την αξιοπιστία τους. Η αξιοπιστία όμως δεν υπήρξε ποτέ το ισχυρότερο σημείο των Γάλλων, οι οποίοι συχνά επέλεγαν την καινοτομία και επιμέρους λύσεις ώστε να διαφοροποιηθούν. Μια φιλοσοφία που χαρακτήριζε τις γαλλικές εταιρείες ακόμα και όταν συνυπήρχαν στο εσωτερικό του ομίλου PSA.

Κομβικό στοιχείο αυτής της διαφορετικής προσέγγισης ήταν η ανάρτηση. Η BX 4TC υπήρξε το μοναδικό αυτοκίνητο του Group B που χρησιμοποιούσε υδροπνευματικό σύστημα, ακολουθώντας τη μεγάλη παράδοση της Citroen.

Την ίδια τεχνολογία αξιοποιούσαν οι οικογενειακές DS, οι οποίες έλαμψαν απέναντι στις premium ευρωπαϊκές προτάσεις της περιόδου 1965-1975. Η πορεία της συνεχίστηκε και σε μεταγενέστερα, περισσότερο αμφιλεγόμενα μοντέλα, όπως η CX.

ΣΕ ΕΙΔΙΚEΣ ΚΑΙ ΤEΛΕΙΕΣ (;) ΔΙΑΔΡΟΜEΣ

Η BX 4TC Evolution του Group B διέθετε υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 380 ίππων, αλλά και ένα ιδιαίτερα βαρύ αμάξωμα. Έφτασε με καθυστέρηση στο WRC και, όταν οι Γάλλοι αποχώρησαν, απέμειναν ελάχιστα λειτουργικά αγωνιστικά αυτοκίνητα. Εξίσου λίγα ήταν και όσα διασώθηκαν από τα θεωρητικά διακόσια αυτοκίνητα της αρχικής έκδοσης παραγωγής, της επονομαζόμενης έκδοσης δρόμου.

Λίγα, αλλά με ενδιαφέρουσες προδιαγραφές και διακριτικές επεμβάσεις στο αμάξωμα. Όλα ήταν λευκά, με εξαίρεση ένα μαύρο. Και, με την ευκαιρία, κάτι απίστευτο αλλά επιβεβαιωμένο: πολλά αυτοκίνητα αποσυναρμολογήθηκαν και συναρμολογήθηκαν ξανά από την αρχή, με εμπρός και πίσω τμήματα που παρέπεμπαν περίπου σε μια έκδοση GTi. Μια πρόταση που ουδέποτε συγκίνησε τον petrolhead, λάτρη άλλωστε του καθαρόαιμου αυτοκινήτου, ο οποίος συχνά τοποθετεί τον χαρακτήρα ακόμα και πάνω από τις επιδόσεις.

Σε ό,τι μας αφορά, σταθήκαμε τυχεροί, καθώς οδηγήσαμε την έκδοση δρόμου της BX 4TC, και μάλιστα το δικό μας αυτοκίνητο βρισκόταν σε άψογη κατάσταση, με ελάχιστα χιλιόμετρα. Το κυριότερο όμως ήταν ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες. Έτσι έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις πραγματικά τη στιγμή, αναζητώντας τα θετικά μέσα σε ένα παραμύθι όπου ακόμη ψάχνεις να βρεις τον δράκο.

ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΠΕΝΤΕΛΗ, IN & OUT

Με αυτή την ιδιαίτερη BX των 1.280 κιλών, δεν υπάρχουν περιθώρια για εκπτώσεις και συμβιβασμούς. Γεγονός είναι ότι σε προκαλεί να την οδηγήσεις ήδη από το πρώτο μέτρο. Ο κινητήρας συνεργάζεται εξαιρετικά με το κιβώτιο και αποκαλύπτει αμέσως τα χαρακτηριστικά του. Εδώ, όμως, έχουμε να κάνουμε και με ένα εξαιρετικό πλαίσιο, το οποίο κρύβει αποτελεσματικά το βάρος του αυτοκινήτου.

Το άκαμπτο αμάξωμα σου εμπνέει εμπιστοσύνη και εύκολα παρασύρεσαι, ανεβάζοντας τη μ.ω.τ. σε ένα κατηφορικό κομμάτι. Στις γρήγορες καμπές, πλεονέκτημα αποτελεί το μακρύ μεταξόνιο, αντίστοιχο με εκείνο του Audi quattro. Εξαιρετική αποδεικνύεται και η απόδοση των φρένων, χωρίς όμως να μπορεί να αξιολογηθεί η αντοχή τους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δοκιμής.

Μόνο όταν αρχίσεις να πιέζεις, αξιοποιώντας κατ’ αρχάς τον κινητήρα, ο οποίος ακούγεται όπως ακριβώς ταιριάζει στον χαρακτήρα της, διαπιστώνεις ότι η ανάρτηση χρειάζεται καλύτερη ρύθμιση και ίσως περαιτέρω εξέλιξη, μιας που, αντικειμενικά, προβληματίζει στην είσοδο της στροφής και ιδιαίτερα στις κλειστές καμπές, όπου οι διαστάσεις της κάνουν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα.

Η αυξημένη κίνηση περιορίζει τη δυνατότητα αξιοποίησης ολόκληρου του πλάτους του δρόμου, κάτι που θα της ταίριαζε και θα επέτρεπε να αναδειχθεί η όποια ευελιξία της, χαρακτηριστικό που συναντάμε σε μεταγενέστερα Citroen, όπως στην περίφημη Xsara.

Αν τοποθετούσαμε αυτή την BX σε ένα κάδρο με εικόνες από το αγωνιστικό παρελθόν του Γάλλου κατασκευαστή, θα αφήναμε έξω τις αγωνιστικές Xsara και C4, με τον δέοντα σεβασμό στην ιστορία τους και ιδιαίτερα στην εποχή του Σεμπαστιάν Λεμπ. Θα την κατατάσσαμε περισσότερο δίπλα στα τετράθυρα γαλλικά GTi με άποψη, όπως το Peugeot 405 Mi16 και το Renault 21 Turbo. Σε μια απευθείας σύγκριση, πάντως, η BX υπολείπεται αυτών των δύο, καθώς εκφράζει περισσότερο έναν χαρακτήρα GT, διαθέτοντας ορισμένα στοιχεία άνεσης που τη διαφοροποιούν από τα καθαρόαιμα. Μέχρι εκεί όμως.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Στη χαρακτηριστική άνεση ενός γαλλικού αυτοκινήτου έχουν προστεθεί εδώ όλα εκείνα τα στοιχεία που ικανοποιούν τον οδηγό παλιάς κοπής. Κοινώς, ένας κινητήρας που ανταποκρίνεται σε μεγάλο εύρος στροφών, ένα κιβώτιο με σωστή κλιμάκωση σχέσεων και με επιλογέα που σε ενθαρρύνει να τον χρησιμοποιείς, αλλά και ένα σωστό πλαίσιο, το οποίο συνδυάζει την άνεση με την οδηγική απόλαυση όταν ανεβαίνει ο ρυθμός.

Όσο ζεις και οδηγείς, λοιπόν, θα ανακαλύπτεις καλά κρυμμένους θησαυρούς. Αυτοκίνητα των οποίων η αξία ξεπερνά κατά πολύ την πορεία τους στις ειδικές διαδρομές, ακόμα και αν δημιουργήθηκαν ως βάση για την εξέλιξη της συμμετοχής ενός μεγάλου κατασκευαστή στο WRC. Και μάλιστα στο Group B, την κατηγορία όπου πρωταγωνιστούσαν τα πραγματικά θηρία του θεσμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CITROEN BX 4TC ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4κύλινδρος ‒ τούρμπο ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 2.141 κ.εκ. ΙΣΧΥΣ: 203 ίπποι/5.250 σ.α.λ. ΡΟΠΗ: 294 Nm/2.750 σ.α.λ. KΙΒΩΤΙΟ: Χειροκίνητο 5 σχέσεων ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 216 χλμ./ώρα ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 0-100 χλμ./ώρα: 7,2 δλ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 9,8 λτ./100 χλμ. ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.512 x 1.830 x 1.349 χλστ. ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.612 χλστ. ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ ΕΜΠΡΟΣ: 1.548 χλστ. ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ ΠΙΣΩ: 1.548 χλστ. ΒΑΡΟΣ: 1.280 κιλά