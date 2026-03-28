Classic Legends Rally: Μάχες μέχρι το τέλος

Θρυλικές διαδρομές, δυνατός ανταγωνισμός και οδηγική απόλαυση είναι τα βασικά συστατικά του Classic Legends Rally, που οργανώνει ο ΣΙΣΑ από το 1999 σε διάφορες παραλλαγές του.

Η φετινή άσκηση ήταν 530 αγωνιστικά χιλιόμετρα με 20 ειδικές διαδρομές στην Στερεά Ελλάδα, που ήταν και ο 3ος γύρος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Regularity της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ. Το απόγευμα της Παρασκευής 20 Μαρτίου ξεκίνησε ο τεχνικός & διοικητικός έλεγχο στις εγκαταστάσεις της Motor Werks στην Βάρη Αττικής. Το πρωινό του Σαββάτου 21 Μαρτίου συνεχίστηκε στις εγκαταστάσεις του myKTEO στην Γλύφα της Χαλκίδας. Η αψίδα της εκκίνησης στήθηκε στην Παραλία Χαλκίδας για να ξεκινήσουν σε πανηγυρικό κλίμα τα 64 ιστορικά αυτοκίνητα & youngtimer, που δήλωσαν συμμετοχή.

10:00 εκκίνηση από Χαλκίδα προς Ριτσώνα, Μάζι, Τζιμέικα, Τιθορέα και άφιξη στην Αμφίκλεια για τον πρώτο Σταθμό Ελέγχου Χρόνου. Ειδική διαδρομή 28 χιλιομέτρων με ανάβαση προς Παρνασσό και κάθοδος προς Πολύδροσο, με μαγευτικό λευκό τοπίο αλλά πεντακάθαρο από χιόνι δρόμο. Χάνι Ζαγκανά και Καταφύγιο Οίτης έφεραν τα πληρώματα στον Αθανάσιο Διάκο για τον δεύτερο Σταθμό Ελέγχου Χρόνου, αυτή τη φορά στη σκιά των Βαρδουσίων.

16:00 ξεκινά το νούμερο 1 στην ειδική Αθανάσιος Διάκος που δίνει την σειρά της στα Πυρά και μετά στο Οινοχώρι. Πέρασμα από το Μπαλκόνι της Γκιώνας, δύσκολη ανάβαση Βίνιανης και κλείσιμο ειδικών πρώτης μέρας με Προσήλιο. Στις 18:30 άρχισαν να καταφθάνουν τα πληρώματα στην Ιτέα για διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Nafsika Palace. Η πρώτη ημέρα είχε σημαντικές απώλειες από μηχανικές βλάβες, όπως τα φαβορί Άρη Γεωργοσόπουλο & Νίκο Κοντοπό με Fiat 128 Rally και τους πολύπειρους Γιάννη Κατσαούνη & Ματθαίο Μανσόλα με VW Golf GTi.

Κυριακή 22/3 09:30 και εκκίνηση 2ης ημέρας με Βουνιχώρα & Αγία Ευθυμία και συνέχεια με Στείρι & Κυριάκι για Σταθμό Ελέγχου Χρόνου στην Αρβανίτσα. Αρχή ειδικής από Αρβανίτσα, συνέχεια με Πέτρα και ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τo θρυλικό Πλατανάκι – Λουκίσσια. Στις 15:00 η Παραλία Χαλκίδας και πλήθος κόσμου άρχισαν να υποδέχονται τα 49 πληρώματα που κατάφεραν να τερματίσουν μετά από δύο ημέρες εναλλαγών ανάμεσα σε βροχή, χιόνι & λιακάδα.

Οι Ιωάννης Κυράνας & Νικόλαος Ευσταθίου με Toyota Corolla GTi 16 νίκησαν για πρώτη φορά στο Classic Legends Rally μετά από έντονο ανταγωνισμό, εναλλαγές στην κατάξη και διαφορές λίγων δευτερολέπτων από τους δεύτερους Georgi Andonov & Yordanka Andonova με Volvo 121, που ήταν οι περυσινοί νικητές και τρίτους τους Ιωσήφ Λαγάκη & Νικήτα Τσαλίκη με Subaru Legacy.

Στην κατηγορία Youngtimer-GT νικητές ήταν οι Ηλίας Τσουρούκης& Κωνσταντίνος Καραθανάσης με Opel Astra, με 2ους τους Χρήστο Καλοβυρνα & Παρασκευή Μιχοπούλου με Peugeot 106 S16 και 3ους τους Ιωάννη Μαρμάρου & Τελωνιάτη Κώστα με MG ZR. Τα αναλυτικά αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.sisa.gr καθώς και οι νικητές των επι μέρους κατηγοριών.

Ο ΣΙΣΑ ευχαριστεί την ΕΚΟ & το myKTEO για τις ευγενικές τους χορηγίες, την Chery Greece του Spanos Group για την χορηγία κίνησης, την MotorWerks και το myKTEO για την βοήθεια τους στον τεχνικό έλεγχο, τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας, το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας, το Λιμενικό Σώμα. την Ελληνική Αστυνομία, όλους τους χορηγούς επικοινωνίας για την υποστήριξη τους και την Anube Sport για την άμεση & έγκυρη έκδοση αποτελεσμάτων. Ευχαριστήρια σε όλους τους αγωνιζόμενους που συμμετείχαν, από όλη την Ελλάδα & το εξωτερικό, καθώς και σε όλα τα στελέχη της οργάνωσης & τους κριτές και χρονομέτρες, που φρόντισαν να ολοκληρωθεί ο αγώνας με επιτυχία.