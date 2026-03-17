 «Classic Legends Rally» στις 21 & 22 Μαρτίου

Σε λίγες ημέρες εκκινεί το «Classic Legends Rally», που προσφέρει οδηγική απόλαυση σε διαδρομές που σύνδεσαν το όνομά τους με την αγωνιστική ιστορία της χώρας μας.

Ο τεχνικός έλεγχος θα γίνει την Παρασκευή 20/3 4:00-7:00 μμ στις εγκαταστάσεις της MotorWerks στην Βάρη, ενώ τα πληρώματα που θα έρθουν εκτός Αθηνών θα ελεγχθούν στις εγκαταστάσεις της myKTEO στην Χαλκίδα το Σάββατο 21/3 8:30-9:30πμ.

Η εκκίνηση θα γίνει στην Παραλία Χαλκίδας, η διανυκτέρευση του Σαββάτου στην Ιτέα στο «Nafsika Palace». Οι ανασυγκροτήσεις θα γίνουν σε Αμφίκλεια, Αθανάσιο Διάκο, & Αρβανίτσα. Ο τερματισμός θα γίνει στις 3 μμ στην Παραλία Χαλκίδας και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων & η απονομή επάθλων στο ξενοδοχείο Παλίρροια, που είναι μία ευγενική χορηγία του ΤΕΕ Ευβοίας.

Η διαδρομή αποτελείται από 530 αγωνιστικά χιλιόμετρα, εκ των οποίων περίπου τα 180 θα γίνουν σε ασφάλτινες ειδικές διαδρομές. Οι εκφωνήσεις των ειδικών και το Roadbook περιέχουν σημεία χρονομέτρησης, μέτρα & ιδανικούς χρόνους, οπότε μπορείτε τις εκτελέσετε είτε με κλασική ΜΩΤ είτε με απόλυτο χρόνο & checkpoint και είτε με εξελιγμένα όργανα είτε με ένα οδόμετρο και ένα χρονόμετρο.

Οι ειδικές διαδρομές ξυπνούν μνήμες και προκαλούν δέος. Ριτσώνα, Μάζι, Τζιμέικα, Τιθορέα, Αμφίκλεια, Χάνι Ζαγκανά, Καταφύγιο Οίτης, Αθανάσιος Διάκος, Πυρά, Οινοχώρι, Βίνιανη, Προσήλιο, Βουνιχώρα, Αγία Ευθυμία, Στείρι, Κυριάκι, Αρβανίτσα, Πέτρα, Πλατανάκι & Λουκίσια, όλες ασφάλτινες και όλες με καλό οδόστρωμα. Η ΕΚΟ και myKTEO είναι οι μεγάλοι χορηγοί του Classic Legends Rally και mobility partner η CHERY Greece του Spanos Group.

Συμμετέχουν πληρώματα με ιστορικά αυτοκίνητα κατασκευής έως 31/12/1996 καθώς και επιλεγμένα αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος «potentially historic – youngtimer», κατασκευής 1/1/1997-31/12/2006. Πληροφορίες και αποτελέσματα στην ιστοσελίδα www.sisa.gr